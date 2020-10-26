Гонщики команды Racing Point провели на трассе в Портимане непростой гоночный уик-энд. Судьям пришлось пять раз обращать внимание на инциденты, участниками которых стали Серхио Перес и Лэнс Стролл – причем в трех случаях речь шла об авариях. И четырежды пилотам британского коллектива выносились наказания. В частности, Перес за два дня получил два предупреждения – при том что получение трех таких предупреждений за сезон наказывается потерей 10-ти позиций на старте ближайшего Гран При.

Пятница. Запутали Ферстаппена

Первым заметным инцидентом стало столкновение Стролла и Макса Ферстаппена в первом повороте по ходу дневной пятничной тренировки. Причиной стало недопонимание: находившийся на внутреннем радиусе пилот Red Bull начинал свой быстрый круг – и был уверен, что Стролл (который свой быстрый круг завершил) не будет создавать ему помех. Однако канадец планировал проехать два быстрых круга подряд – и вдобавок не заметил голландца, сконцентрировавшись на показаниях приборов и на собственных действиях при входе в поворот.

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Хотя по радио сразу после инцидента Ферстаппен успел обозвать соперника и «слепым», и «тормозом», и «дауном», в судейской комнате недоразумение быстро разъяснилось – и пилоты не стали таить зла друг на друга. Судьи, в свою очередь, оставили это столкновение без последствий.

Суббота. Помешали Гасли

В конце второго сегмента квалификации Перес решил прервать свой быстрый круг – и из-за этого на подходе к 13-му повороту мексиканца догнал Пьер Гасли. Команда успела предупредить Серхио о приближении француза – и мексиканец оперативно ушел с идеальной траектории, освободив дорогу AlphaTauri. Однако нахождение Переса на апексе поворота в момент, когда к нему приближался пилот на быстром круге, судьи квалифицировали как действия на грани невынужденной блокировки.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Очень часто, вынося штраф за блокировку, судьи ставят перед собой цель наказать не столько пилота, сколько команду – за то, что она недостаточно тщательно отслеживала ситуацию на трассе и поздно сообщила гонщику о риске стать помехой. В этом случае судьи тоже отметили, что самому Пересу было сложновато оценить ситуацию – мешали сделать рельеф и небольшое расстояние между поворотами.

Смягчающие обстоятельства и привели к тому, что наказанием стало предупреждение – а не потеря трех мест на стартовой решетке, как это нередко бывает в последние годы.

Воскресенье. Напоролись на Ферстаппена

Вскоре после старта Серхио Перес и Макс Ферстаппен столкнулись в 4-м повороте. Перед этим, на выходе из 3-го поворота, голландец выкатился за внешний поребрик – что позволило ехавшему следом мексиканцу попробовать объехать соперника по внешнему радиусу. Но заднее колесо Racing Point наехало на переднее колесо Red Bull – и в то время как Ферстаппен без особых проблем поехал дальше, Переса развернуло. А потом выяснилось, что при контакте спустила задняя шина.

Голландец сказал, что соперник сам все себе испортил: «Я ехал по идеальной траектории – а он не оставил мне достаточно места». Мексиканец с ним не согласился: «Макс выехал за пределы трассы – и недостаточно аккуратно возвращался на нее, что и спровоцировало столкновение». Судьи посчитали случившееся гоночным инцидентом, так как даже не стали предметно рассматривать этот эпизод.

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Воскресенье. Разозлили Норриса

На 18-м круге гонки у Лэнса Стролла вновь возникли проблемы в первом повороте трассы. В борьбе за 7-ю позицию с Ландо Норрисом канадец, находясь на внешней стороне стартовой прямой, поравнялся с британцем, потом оказался примерно на метр впереди McLaren – а потом направил свою машину в поворот, хотя оранжевый болид в этот момент находился «в базе» у бело-розового, да еще и с большим запасом.

Стролл в столкновении повредил машину и позже сошел. Норрису же пришлось ехать в боксы, чтобы поменять спустившую шину – и в первую десятку Ландо попасть уже не смог.

«Он легко мог атаковать меня по внутреннему радиусу, – заявил Норрис после гонки. – И то, что он выбрал внешку, меня сильно удивило. Он просто повернул в меня. Печально, что события пятницы не ничему его не научили – его, по-моему, вообще ничто не учит. С ним часто случаются разные инциденты – так что, в будущем надо просто держаться от него подальше».

В этой ситуации вина Стролла была настолько очевидна, что даже представители Racing Point не стали в интервью пытаться «отмазать» пилота. «В момент поворота руля мне казалось, что я сильно впереди, – прокомментировал ситуацию сам канадец. – Но выяснилось, что для двух машин места в повороте не было».

Судьи выписали гонщику 5 штрафных секунд и 2 штрафных балла. Но Лэнсу этого показалось мало – и к моменту схода он успел схлопотать еще 5 секунд и 1 балл за регулярное нарушение границ трассы.

Воскресенье. Напугали Гасли

Наконец, ближе к концу гонки Перес, защищая 5-ю позицию от Гасли, перекрыл сопернику траекторию на подходе к (опять!) первому повороту – и вынудил того затормозить раньше, чем француз планировал изначально.

«Это было резковато, – позже рассказал Гасли. – Разница в скорости была велика, километров тридцать в час. Серхио начал смещаться в мою сторону в последний момент, я ударил по тормозам и подумал: ну вот и все, сейчас оба улетим в гравий. Даже не знаю, как мы избежали контакта. Я тогда был весьма зол». Кругом позже Гасли все-таки совершил обгон – но уже по внешнему радиусу.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Рассмотрев инцидент, судьи пришли к выводу, что Перес действовал в пределах правил. Мексиканец явно ожидал атаки Гасли – и нельзя сказать, что он пытался заблокировать соперника в последний момент. Да и до блокировки дело не дошло, так как пилот Racing Point оставил гонщику AlphTauri достаточно пространства слева от себя.

Однако судьи посчитали, что Перес был на грани нарушения правил – в частности, с учетом имевшей место разницы в скорости действия пилота были чересчур резкими. Поэтому Серхио получил уже второе предупреждение за выходные.

«Серхио до этого за всю карьеру не получил ни одного предупреждения, – жаловался вечером в воскресенье Отмар Сафнауэр, руководитель Racing Point, уже слегка подуставший комментировать инциденты с участием своих пилотов. – А тут сразу два.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Да, он помешал Гасли – но Гасли же все равно прошел в третий сегмент, он ничего на этом не потерял. Все равно Серхио наказали. Теперь еще один инцидент. Опять Гасли толком ничего не потерял – но опять Серхио наказали. Теперь ему придется в оставшихся гонках водить как святому, никакой борьбы не грани – иначе отберут 10 позиций на старте. Все это чересчур. Вы можете подумать, что предупреждения – это так, шуточки. Но если бы были сами на месте Серхио – так не думали бы.

И ведь они с Гасли даже не дотронулись друг от друга. В отличие от ситуации на первом круге, когда Макс уехал с трассы, потом вернулся, врезался в Серхио – и никаких действий со стороны судей! Я собираюсь поднять эту тему завтра [на встрече руководителей команд в понедельник], так это серьезные вещи, важные для спорта».