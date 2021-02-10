5 гонок в Ferrari прикончили карьеру Физикеллы. Но он не пожалел

Джанкарло Физикелла провел за Ferrari пять последних гонок 2009 года, заменив травмированного Фелипе Массу. На момент приглашения в Скудерию итальянец был пилотом Force India и только что принес ей дебютный подиум, став вторым на Гран При Бельгии.

В Ferrari Физикелле ни разу не удалось подняться выше девятого места. Однако он уверяет, что не жалеет о согласии выступать за нее.

«Я не мог отказать Ferrari, – сказал Физикелла Motorsport.com. – Моя карьера уже заканчивалась, это был мой единственный шанс попасть в Ferrari.

Я был в сложном положении, ведь Force India тогда была сильна. Я взял поул в Спа, стал вторым в гонке, но хотя с Ferrari я и не добился хороших результатов, тогда я сделал свой жизненный выбор».

Завершив сезон-2009 в Ferrari, Физикелла получил приглашение остаться в команде, но только в качестве резервиста. Отказавшись, итальянец покинул Формулу 1.

«Просто пришло время остановиться, – пояснил Джанкарло. – Может, если бы я нашел себе место в топ-команде на 2010 год, то изменил бы решение. Я мог продолжать карьеру в Ф1, но не в Ferrari. А мне не хотелось выступать за маленькую команду и бороться за 14-е или 15-е место. Мне было почти 37 лет, я провел больше 200 Гран При, одержал несколько побед, взял несколько поул-позиций... Я решил, что пришло время заняться чем-то другим».