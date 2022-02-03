5 дюймов. Чем обернется для Формулы 1 переход на новые шины

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Новая резина появится в Формуле 1 в рамках глобальных перемен в правилах. Масштаб изменений таков, что всему чемпионату по сути предстоит открывать работу с машинами заново: инженерам мало помогут собранные прежде данные, а гонщикам – хорошо зарекомендовавшие себя раньше приемы пилотирования.

В рамках этого материала мы попробуем рассмотреть один из аспектов – переход на 18-дюймовые шины – и понять, как он отразится на конструкции автомобиля и его поведении на трассе.

Начать надо с того, что обзорность из кокпита станет хуже. Новая резина имеет диаметр на 6 см больше старой (точные параметры приведены на иллюстрации вверху), а потому будет перекрывать больше пространства в очень важной зоне сбоку от машины.

Специалистам по аэродинамике также придется пересматривать свои подходы к работе. Новые шины будут низкопрофильными, с очень невысокими боковыми стенками. Их динамическое поведение на гоночной трассе будет совсем не таким, как у прежней модели, и с этим потребуется тщательно разобраться.

За долгие годы использования 13-дюймовых шин конструкторы выработали множество приемов, призванных бороться с особым видом турбулентности – прежде высокие боковины деформировались в поворотах, генерируя специфические завихрения. Теперь этот эффект если и не исчезнет полностью, что станет несравненно слабее. А значит, придется искать новые методы и подходы.

Сравнение 13-и 18-дюймовых шин и их поведения под боковой нагрузкой Иллюстрация: Джорджо Пиола

Компания Pirelli долгое время руководствовалась в своей работе курсом спорта на повышение зрелищности. Фактор термического износа шин считался инструментом тактической борьбы пилотов и команд.

Однако в преддверии перемен пилоты попросили сделать так, чтобы этот фактор перестал быть настолько значимым. Неудивительно, что им хочется гоняться, а не ехать от старта до финиша, сдерживая себя и занимаясь лишь контролем состояния резины.

Последние несколько лет мы были свидетелями того, как никто не использует возможности машины на 100 процентов, так как в этом случае быстро перегреет шины, что потребует дополнительного пит-стопа. Пилотам просто нужно было поддерживать заранее известное время круга, чтобы проехать на комплекте резины достаточное количество кругов.

Так как обогнать соперника на трассе очень сложно, тактика с черепашьим темпом зачастую оказывалась более предпочтительной по сравнению и хорошей скоростью и ранним визитом в боксы, после которого гонщик застревал в трафике.

Подход Pirelli к новой резине обещает перемены. Теперь можно будет атаковать гораздо острее – и конструкторы должны учитывать это обстоятельство при работе над шасси.

Кроме того, низкие боковые стенки шин сами по себе не столь подвержены перегреву, потому столь нелюбимому болельщиками контролю за резиной вместо гонок, хочется верить, должен прийти конец.

Неизвестные факторы

Прежде командам приходилась тратить много сил, чтобы добиться от шин максимума. Достаточно назвать тактику использования термочехлов, особую конструкцию дисков, сложные тормозные воздухозаборники и геометрию подвески.

Все эти инструменты в том или ином виде останутся в сезоне-2022, но к каждому из них потребуются новый подход. Это же касается и аэродинамических моментов.

Шины в термочехлах Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images

Начать стоит с того, что попытка отказаться от «грелок» одновременно со сменой регламента под давлением команд была отложена до 2024 года. Однако уже в этом сезоне их максимальная температура будет снижена со 100 до 70 градусов.

Это неизбежно скажется на действиях пилотов после выезда из боксов и – что куда важнее – сразу после старта гонки. Теперь им придется по-настоящему прогревать резину до рабочей температуры, которая прежде была у них с самого начала.

Еще один запрет касается приподнятого верхнего рычага передней подвески: в 2021-м все команды, за исключением Ferrari, использовали специальную надставку к ступице, соединяя рычаг с ней. Это приносило пользу как с точки зрения кинематики, так и воздействия на воздушные потоки.

Теперь надставки запрещены, как и расположенный горизонтально «антикивковый» амортизатор в передней подвеске, позволявший поддерживать дорожный просвет на почти постоянном уровне во время разгонов и торможений.

Детали передней подвески Mercedes AMG F1 W10 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Подвеску отныне предписано конструировать с использованием классических пружин, и это однозначно скажется на поведении машины и тех ощущениях, которые испытывает пилот за ее рулем.

При этом весь чемпионат переходит на колесные диски от единого поставщика BBS, что лишит команды возможности контролировать перенос тепла посредством хитрых решений вроде ребристой поверхности, которая работает как радиатор за счет увеличенной площади.

Раньше такой прием позволял усилить охлаждение, им регулярно пользовались, например, в Mercedes.

Колесный диск Mercedes F1 AMG W09, 2018 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Кроме колесных, с 2022 года увеличатся в размерах и тормозные диски. Пять последних лет их диаметр как спереди, так и сзади составлял 278 мм. Теперь по регламенту он должен лежать в пределах 325-330 мм спереди и 275-280 сзади.

Разумеется, даже задние диски придется переделывать, так как работать им предстоит в совершенно других условиях. Прежде всего изменения затронут воздухозаборники – здесь команды наверняка будут совершенствовать конструкцию и станут постепенно находить возможности получить выигрыш.

Но даже с учетом новых составов шин вопрос передачи тепла все равно останется актуальным – если беречь ресурс теперь уже не столь критично, то поддерживать резину в оптимальном температурном диапазоне потребуется так же, как и прежде.

Сравнение размеров передних тормозных дисков: 2021/22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Как показывает кадр, сделанный на тестах «мулов» в конце прошлого года в Абу-Даби (внизу), можно ожидать, что кожухи-«барабаны», скрывающие тормозные механизмы, увеличатся в размерах и будут, как и прежде, занимать все свободное пространство внутри колесного диска.

Но также возможно, что конструкторы решат сделать «барабаны» чуть меньше, так как увидят выгоду в возможности пропускать больше воздуха наружу между ними и дисками.

До первых презентаций остается уже меньше недели, и совсем скоро мы сможем перейти от теоретических рассуждений к практической оценке тех решений, что покажут команды.

И хотя в 2022 году шинный фактор будет проявлять себя совсем не так, как прежде, он останется очень важным – и те, кто смогут сделать все правильно, получат важное преимущество над соперниками.

Узел крепления переднего колеса «мула» McLaren MCL35M Фото: Джорджо Пиола