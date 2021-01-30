Официальные предсезонные тесты в этом году пройдут только в середине марта, но Ferrari не стала ждать и уже в конце января провела на своей испытательной трассе во Фьорано пятидневные заезды на машине 2018 года. За руль садились в общей сложности семь гонщиков – и, по словам спортивного директора, в сумме они преодолели 1500 километров.

Работу в понедельник начали Маркус Армстронг и Джулиано Алези, но трасса оставалась влажной, и каждый из юниоров преодолел лишь по десятку кругов.

Затем машину отдали Роберту Шварцману. Россиянин провел полноценные тесты. проехав более полусотни кругов, и установил первый ориентир – 57,7 секунды. В этом и всех последующих случаях время измерялось вручную из-за пределов автодрома. Cама команда не сообщала таких данных, однако приведенные цифры можно считать вполне достоверными.

Во вторник во Фьорано работал Шарль Леклер, справившийся к коронавирусом. Монегаск поднял планку до 57,1 секунды.

Днем позже за рулем Ferrari дебютировал Карлос Сайнс. Дебютанту отдали машину на полтора дня, и его лучший результат составил 56,64. Однако важно отметить, что в одном из медленных поворотов Карлос использовал свежеуложенный асфальт с внешней стороны от белой линии. Формально он не сократил, а увеличил себе дистанцию, но все же показал свое время с нарушением границ трассы. Все остальные этого не делали.

После обеденного перерыва в четверг к работе приступил Мик Шумахер. Программа немца растянулась на две сессии по полдня каждая, и в итоге он смог проехать круг за 57,43 секунды.

Последним в свое распоряжение SF71H получил Каллум Илотт. Британцу достались самые удачные условия на трассе и данные тех, кто уже работал до него. Сложно судить, в какой степени это помогло слушателю Академии Ferrari, но по итогам 52 кругов он показал результат 56,71 секунды, не выезжая за белые линии.

Таким образом, именно Илотт оказался быстрейшим по итогам тестовой недели во Фьорано.

Результаты тестов Ferrari SF71H во Фьорано (неофициально)

Поз. Пилот Время 1. Карлос Сайнс 56,64* 2. Каллум Илотт 56,71 3. Шарль Леклер 57,1 4. Мик Шумахер 57,43 5. Роберт Шварцман 57,7

*с выездом за белую линию

«Это была напряженная неделя, – приводит пресс-служба слова спортивного директора команды Лорана Мекиса. – Важнее всего было дать возможность потренироваться нашим основным пилотам, Шарлю и Карлосу. Это позволит им вновь войти в рабочий ритм после каникул.

Для гонщиков Академии это была еще одна возможность получить опыт за рулем машины Ф1. У Карлоса и Маркуса эти заезды стали первыми – испанец дебютировал в составе своей новой команды, а новозеландский гонщик в первый раз в жизни пилотировал автомобиль Формулы 1. Для Джулиано эти тесты стали прощальным подарком. Его время в Академии подошло к концу.

Думаю, главный итог этой недели – та атмосфера, которую мы увидели в гараже нашей домашней трассы, где все были по-настоящему рады вернуться к работе и как можно лучше подготовиться к предстоящему сезону».