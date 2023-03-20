5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо

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Вот что происходило на берегу Красного моря вечером воскресенья и в ночь на понедельник. Все контрольные точки приведены по местному времени, которое совпадает с московским

Два преступления и одно наказание

20:03 – Фернандо Алонсо вместе с остальными участниками гонки совершает прогревочный круг и ставит машину на вторую позицию решетки таким образом, что левое переднее колесо выходит за границу нанесенной на асфальте цветной рамки.

20:04 – судьи фиксируют неверное расположение AMR23.

20:05 – начинается разбирательство нарушения Алонсо стартовых процедур.

20:06 – испанцу назначают 5-секундный штраф. Позже он объяснил: «Может, дело в этих машинах или в Halo. Что-то помешало увидеть, как точно расположена машина. В любом случае, это моя ошибка».

20:30 – проблема в системе рекуперации на машине Лэнса Стролла привела к его сходу. Канадец съезжает с трассы в 13-м повороте, из-за чего появляются одинарные, а следом и двойные желтые флаги.

20:31 – хотя Aston канадца почти целиком находится за барьером, решено выпустить автомобиля безопасности. Как объяснили FIA, с их камер не было однозначно видно, где именно располагается AMR23, а один из датчиков показал, что машина на трассе.

20:33 – на 18-м из 50 кругов гонки Алонсо проводит свой единственный пит-стоп, меняя старый комплект сликов Medium на свежий Hard. Механики смогли приступить к работе с машиной только после того, как та оставалась неподвижной на протяжении пяти штрафных секунд. Общее время нахождения перед гаражом составило 8,56 секунды.

20:33 – удаленный центр управления гонкой в Женеве изучил проведенный пит-стоп и подтвердил, что в Aston корректно выполнили процедуру штрафа.

20:35 – FIA выпускает официальный бюллетень, посвященный назначению Алонсо 5-секундного штрафа за неверное расположение машины на решетке.

Подиум: Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, третье место Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Кто же третий?

21:24 – на заключительном круге гонки судьи получают сообщение из дирекции гонки. Там считают, что процедура исполнения штрафа была выполнена некорректно – и просят вновь изучить ее.

21:25 – Серхио Перес выигрывает Гран При Саудовской Аравии, опередив на 5,355 секунды Макса Ферстаппена. Алонсо пересекает линию финиша спустя еще 15,373 секунды, в свою очередь выиграв 5,138 у Джорджа Расселла.

21:38 – судьи официально подтверждают, что обнаружили нарушение у Алонсо. Почти сразу начинается расследование некорректного исполнения наказания.

21:45 – принято решение о назначении Алонсо 10-секундного штрафа, время которого будет добавлено к результату гонки. Расселлу во время интервью сообщают, что он стал призером Гран При. Официально FIA сообщит об этом только через три часа.

22:00 – FIA публикует предварительный протокол гонки. В нем Расселл занимает третью строчку, а Алонсо проигрывает ему 4,862 секунды.

22:40 – Алонсо выходит на медиа-сессию для пишущих СМИ, где говорит слова о сочувствии болельщикам и называет систему штрафов FIA «совершенно неверной».

Майк Крак, руководитель Aston Martin F1 Team Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сложное начало понедельника

00:36 – FIA наконец-то выпускает документ, в котором подтверждает и объясняет назначение Алонсо 10-секундного штрафа за нарушение процедуры исполнения наказания на пит-лейне. В тексте говорится: «Судьи изучили видео отбытия штрафа гонщиком машины №14. На заседании Спортивного консультативного комитета было согласовано, что прикасаться к машине запрещено, так как это будет сочтено работой над ней. В данном случае имел место контакт заднего домкрата с машиной».

00:50 – FIA вызвала представителя Aston (спортивного директора Энди Стивенсона) на повторные слушания по поводу штрафа, назначенного в 21:45. При этом в документе указано, что слушания начнутся в 0:10 – то есть за 40 минут до этого момента.

01:02 – судьи выносят решение по итогам повторного рассмотрения событий с участием представителей Aston. Те в защиту своей точки зрения приводят запись с заседания Спортивного консультативного комитета, где обсуждается рассматриваемый вопрос. Также приводятся несколько эпизодов, когда контакт между домкратом и машиной не приводил к признанию штрафа исполненным неверно.

Судьи указывают, что получили «существенную и относящуюся к делу новую информацию» и «не имеют однозначных свидетельств» того, что команды договорились считать контакт машины с домкратом началом работы с ней.

Первоначальный вердикт отменен.

01:15 – FIA публикует окончательную классификацию гонки. С Алонсо снимают наказание, и гонщик возвращается на третье место. В Кубке конструкторов Aston Martin вновь опережает Mercedes и поднимается на вторую строчку.

Старт: впереди Серхио Перес, Red Bull RB19, и Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

A прицелом на Австралию

01:18 – последним актом этой истории FIA объявляет о грядущих изменениях. Там обратили внимание на отсутствие стабильности в принятии решений и пообещали внести корректировки до старта Гран При Австралии.

В официальном документе сказано: «Запрос на пересмотр изначального решения был направлен судьям по ходу последнего круга гонки. Судьи согласились заслушать команду в рамках процедуры пересмотра из-за появления новых доказательств и определения понятия "работа с машиной", относительно которого имелись противоречивые прецеденты. Это и привело к столь особому развитию событий.

Эта тема будет вынесена на обсуждение Спортивного консультативного комитета 23 марта, уточнения будут внесены до Гран При Австралии. Открытый подход к пересмотру и улучшению его процессов является частью постоянной миссии FIA по регулированию спорта справедливым и прозрачным образом».

Болельщики Ф1 в большинстве своем к этому времени уже крепко спали.