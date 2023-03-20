5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо
Мы решили восстановить последовательность событий в Джидде, по ходу которой Фернандо завоевал 100-й подиум в карьере, затем потерял и вновь обрел
Вот что происходило на берегу Красного моря вечером воскресенья и в ночь на понедельник. Все контрольные точки приведены по местному времени, которое совпадает с московским
Два преступления и одно наказание
20:03 – Фернандо Алонсо вместе с остальными участниками гонки совершает прогревочный круг и ставит машину на вторую позицию решетки таким образом, что левое переднее колесо выходит за границу нанесенной на асфальте цветной рамки.
20:04 – судьи фиксируют неверное расположение AMR23.
20:05 – начинается разбирательство нарушения Алонсо стартовых процедур.
20:06 – испанцу назначают 5-секундный штраф. Позже он объяснил: «Может, дело в этих машинах или в Halo. Что-то помешало увидеть, как точно расположена машина. В любом случае, это моя ошибка».
20:30 – проблема в системе рекуперации на машине Лэнса Стролла привела к его сходу. Канадец съезжает с трассы в 13-м повороте, из-за чего появляются одинарные, а следом и двойные желтые флаги.
20:31 – хотя Aston канадца почти целиком находится за барьером, решено выпустить автомобиля безопасности. Как объяснили FIA, с их камер не было однозначно видно, где именно располагается AMR23, а один из датчиков показал, что машина на трассе.
20:33 – на 18-м из 50 кругов гонки Алонсо проводит свой единственный пит-стоп, меняя старый комплект сликов Medium на свежий Hard. Механики смогли приступить к работе с машиной только после того, как та оставалась неподвижной на протяжении пяти штрафных секунд. Общее время нахождения перед гаражом составило 8,56 секунды.
20:33 – удаленный центр управления гонкой в Женеве изучил проведенный пит-стоп и подтвердил, что в Aston корректно выполнили процедуру штрафа.
20:35 – FIA выпускает официальный бюллетень, посвященный назначению Алонсо 5-секундного штрафа за неверное расположение машины на решетке.
Подиум: Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, третье место
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Кто же третий?
21:24 – на заключительном круге гонки судьи получают сообщение из дирекции гонки. Там считают, что процедура исполнения штрафа была выполнена некорректно – и просят вновь изучить ее.
21:25 – Серхио Перес выигрывает Гран При Саудовской Аравии, опередив на 5,355 секунды Макса Ферстаппена. Алонсо пересекает линию финиша спустя еще 15,373 секунды, в свою очередь выиграв 5,138 у Джорджа Расселла.
21:38 – судьи официально подтверждают, что обнаружили нарушение у Алонсо. Почти сразу начинается расследование некорректного исполнения наказания.
21:45 – принято решение о назначении Алонсо 10-секундного штрафа, время которого будет добавлено к результату гонки. Расселлу во время интервью сообщают, что он стал призером Гран При. Официально FIA сообщит об этом только через три часа.
22:00 – FIA публикует предварительный протокол гонки. В нем Расселл занимает третью строчку, а Алонсо проигрывает ему 4,862 секунды.
22:40 – Алонсо выходит на медиа-сессию для пишущих СМИ, где говорит слова о сочувствии болельщикам и называет систему штрафов FIA «совершенно неверной».
Майк Крак, руководитель Aston Martin F1 Team
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Сложное начало понедельника
00:36 – FIA наконец-то выпускает документ, в котором подтверждает и объясняет назначение Алонсо 10-секундного штрафа за нарушение процедуры исполнения наказания на пит-лейне. В тексте говорится: «Судьи изучили видео отбытия штрафа гонщиком машины №14. На заседании Спортивного консультативного комитета было согласовано, что прикасаться к машине запрещено, так как это будет сочтено работой над ней. В данном случае имел место контакт заднего домкрата с машиной».
00:50 – FIA вызвала представителя Aston (спортивного директора Энди Стивенсона) на повторные слушания по поводу штрафа, назначенного в 21:45. При этом в документе указано, что слушания начнутся в 0:10 – то есть за 40 минут до этого момента.
01:02 – судьи выносят решение по итогам повторного рассмотрения событий с участием представителей Aston. Те в защиту своей точки зрения приводят запись с заседания Спортивного консультативного комитета, где обсуждается рассматриваемый вопрос. Также приводятся несколько эпизодов, когда контакт между домкратом и машиной не приводил к признанию штрафа исполненным неверно.
Судьи указывают, что получили «существенную и относящуюся к делу новую информацию» и «не имеют однозначных свидетельств» того, что команды договорились считать контакт машины с домкратом началом работы с ней.
Первоначальный вердикт отменен.
01:15 – FIA публикует окончательную классификацию гонки. С Алонсо снимают наказание, и гонщик возвращается на третье место. В Кубке конструкторов Aston Martin вновь опережает Mercedes и поднимается на вторую строчку.
Старт: впереди Серхио Перес, Red Bull RB19, и Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
A прицелом на Австралию
01:18 – последним актом этой истории FIA объявляет о грядущих изменениях. Там обратили внимание на отсутствие стабильности в принятии решений и пообещали внести корректировки до старта Гран При Австралии.
В официальном документе сказано: «Запрос на пересмотр изначального решения был направлен судьям по ходу последнего круга гонки. Судьи согласились заслушать команду в рамках процедуры пересмотра из-за появления новых доказательств и определения понятия "работа с машиной", относительно которого имелись противоречивые прецеденты. Это и привело к столь особому развитию событий.
Эта тема будет вынесена на обсуждение Спортивного консультативного комитета 23 марта, уточнения будут внесены до Гран При Австралии. Открытый подход к пересмотру и улучшению его процессов является частью постоянной миссии FIA по регулированию спорта справедливым и прозрачным образом».
Болельщики Ф1 в большинстве своем к этому времени уже крепко спали.
Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде
Технический анализ: 4 интересных решения команд на Гран При в Джидде
Самое важное:
Мнение: почему для Ferrari наступил решающий момент
Мнение: почему для Ferrari наступил решающий момент Мнение: почему для Ferrari наступил решающий момент
«Правил стало слишком много». Экс-пилот присоединился к критике Ф1
«Правил стало слишком много». Экс-пилот присоединился к критике Ф1 «Правил стало слишком много». Экс-пилот присоединился к критике Ф1
Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил
Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил
«Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро
«Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро «Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.