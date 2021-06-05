5 аварий Формулы 1 в Баку: фото, видео и комментарии пилотов

Суббота на Гран При Азербайджана ознаменовалась целым рядом инцидентов: некоторые из них только развлекли зрителей и задали дополнительной работы механикам, а некоторые – серьезно повлияли на распределение стартовых позиций.

Первый заметный инцидент произошел в середине утренней тренировки: Макс Ферстаппен не удержался на траектории в 15-м повороте (на подходе к которому пилоты тормозят с 310 до примерно 100 км/ч) и врезался передней частью автомобиля во внешний отбойник.

После контакта машина уже не могла двигаться своим ходом, и пилоту пришлось покинуть автомобиль. Из-за этого голландец пропустил вторую половину сессии, но это не помешало гонщику Red Bull достойно выступить в квалификации.

Авария Макса Ферстаппена 1 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Авария Макса Ферстаппена 2 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Авария Макса Ферстаппена 3 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Авария Макса Ферстаппена 4 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Авария Макса Ферстаппена 5 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Авария Макса Ферстаппена 6 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Серию квалификационных аварий начал Лэнс Стролл. В том же самом 15-м повороте он потерял контроль над машиной меньше чем через 5 минут после начала сессии – когда еще мало кто успел проехать хотя бы один быстрый круг.

«Я заблокировал правую переднюю шину – из-за этого меня немного протащило вперед, и поворачивать руль я стал с небольшим запозданием, – рассказал канадец журналистам. – При этом я не хотел уезжать по прямой в "карман", и все это вместе привело к контакту со стеной».

Последствия аварии Лэнса Стролла 1 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Эвакуация машины Лэнса Стролла 2 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Эвакуация машины Лэнса Стролла 3 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Повреждения машины Лэнса Стролла 4 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

После возобновления заезда пилоты успели провести на трассе всего четыре минуты, как красные флаги появились снова. И снова из-за инцидента в 15-м повороте. На этот раз свой болид как следует приложил о внешний отбойник Антонио Джовинацци.

Среди прокомментировавших веьма сумбурные события первого сегмента была команда McLaren. Комментарий был эмоциональны, но весьма кратким – с использованием смайлика, в том числе смеющегося.

Однако вскоре британской команде стало не до смеха: в отбойник приехал Даниэль Риккардо. Для разнообразия австралиец «выбрал» местом инцидента не ставший ареной всех трех предыдущих аварий 15-й, а 3-й поворот (скорость в момент начала торможения здесь достигает 330 км\ч, а апекс проходится на тех же 100 км/ч).

«Я попытался отыграть немного на торможении. Надо было ускориться в расчете на третий сегмент, и я знал, что немного не добираю при прохождении этого поворота, – пояснил Риккардо. – Поначалу все шло нормально, но в момент поворота руля шины заблокировались. А на таких скоростях на заблокированных колесах нормального торможения не получится. Плюс конфигурация поворота такова, что в случае возникновения проблем нет особого пространства для маневра».

Наконец, в последние минуты третьего сегмента в том же 3-м повороте произошло сразу две аварии: сначала во внешний отбойник утащило автомобиль Юки Цуноды, а потом на торможении свою машину потерял Карлос Сайнс. Японец назвал причиной инцидента небольшое опоздание с торможением, а испанец – действия Цуноды.

«Я подъехал к повороту на скорости около 330 км/ч и увидел дым, – описал ситуацию пилот Ferrari. – Нажал на тормоз в точке, где это делаю обычно – и надеялся, что никто не вылетел, что дело обошлось блокировкой. Но когда я начал поворачивать, увидел Юки в стене – а в этой ситуации ты обычно чуть сильнее дожимаешь тормоз. Из-за этого я и потерял машину».

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