По ходу двух пятничных тренировок Гран При Италии судьи аннулировали времена 45-ти кругов. Что достаточно серьезно повлияло на результаты практик. К примеру, Даниэль Риккардо после обеда показал 3-е время – но официально стал лишь 15-м.

Во всех случаях причиной вынесения судейского решения были выезды за пределы трассы. Уже на протяжении нескольких лет судьи внимательно следят за поведением пилотов в шиканах Реттифильо и Роджа – и если гонщик после ошибки на торможении срезает поворот, его круг аннулируется. Но с прошлого круга не менее внимательно отслеживаются и действия в повороте Параболика. Если в нем автомобиль выезжает за белую линию всеми четырьмя колесами, аннулируются сразу два круга – текущий и следующий (Параболика выводит на главную прямую, и его прохождение напрямую влияет на интенсивность разгона от линии старта к первому повороту).

В прошлом году за развитием событий в Параболике следили сами судьи – теперь же этот процесс автоматизирован, и о выезде автомобиля за пределы трассы сообщает специальная электронная система. В том числе это и привело к столь большому числу штрафов.

Впрочем, пилоты отнеслись к наказаниям спокойно. В частности, гонщики Red Bull считают, что на квалификации проблем с соблюдением границ трассы ни у кого не будет. «Мы ищем предел сцепления с трассой, иногда бывают ошибки и нас сносит с траектории за белую линию – но это всего лишь тренировки», – сформулировал свою позицию Макс Ферстаппен. Пилоты Red Bull в пятницу оказались «рецидивистами»: за выезд за пределы трассы в Параболике судьи наказали Ферстаппена трижды (т.е. аннулировали 6 кругов), а Элбона – дважды.