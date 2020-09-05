45 кругов штрафа. Почему судьи так «зверствовали» на тренировках Формулы 1 в Монце
Из-за штрафов Риккардо не смог занять 3-е место в итоговом протоколе, а пилоты Red Bull превратились в «рецидивистов»
По ходу двух пятничных тренировок Гран При Италии судьи аннулировали времена 45-ти кругов. Что достаточно серьезно повлияло на результаты практик. К примеру, Даниэль Риккардо после обеда показал 3-е время – но официально стал лишь 15-м.
Во всех случаях причиной вынесения судейского решения были выезды за пределы трассы. Уже на протяжении нескольких лет судьи внимательно следят за поведением пилотов в шиканах Реттифильо и Роджа – и если гонщик после ошибки на торможении срезает поворот, его круг аннулируется. Но с прошлого круга не менее внимательно отслеживаются и действия в повороте Параболика. Если в нем автомобиль выезжает за белую линию всеми четырьмя колесами, аннулируются сразу два круга – текущий и следующий (Параболика выводит на главную прямую, и его прохождение напрямую влияет на интенсивность разгона от линии старта к первому повороту).
В прошлом году за развитием событий в Параболике следили сами судьи – теперь же этот процесс автоматизирован, и о выезде автомобиля за пределы трассы сообщает специальная электронная система. В том числе это и привело к столь большому числу штрафов.
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Впрочем, пилоты отнеслись к наказаниям спокойно. В частности, гонщики Red Bull считают, что на квалификации проблем с соблюдением границ трассы ни у кого не будет. «Мы ищем предел сцепления с трассой, иногда бывают ошибки и нас сносит с траектории за белую линию – но это всего лишь тренировки», – сформулировал свою позицию Макс Ферстаппен. Пилоты Red Bull в пятницу оказались «рецидивистами»: за выезд за пределы трассы в Параболике судьи наказали Ферстаппена трижды (т.е. аннулировали 6 кругов), а Элбона – дважды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Автор
|Кирилл Качнов