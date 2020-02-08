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400 000 рублей за штуку. FIA объявила тендер на датчики расхода топлива

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400 000 рублей за штуку. FIA объявила тендер на датчики расхода топлива
Автор:
8 февр. 2020 г., 13:15

В озвученных федерацией требованиях, в частности, прописаны масса и цена устройства, а также продолжительность его жизненного цикла.

При создании автомобилей для сезона 2021 года все команды Формулы 1 должны будут использовать одни и те же датчики расхода топлива от единого поставщика. Это решение должно, с одной стороны, снизить себестоимость узлов, а с другой – уменьшить шансы на то, что команды попытаются использовать конструкцию датчика для обхода ограничений на расход топлива. Напомним, подозрения, что это удалось сделать Ferrari, не раз озвучивались по ходу прошлого сезона – впрочем, без каких-либо доказательств.

В связи с этим Международной автомобильной федерации требуется выбрать того самого единого поставщика – и до 13 марта заинтересованные компании могут подать заявки на тендер. Имя победителя конкурса будет озвучено в середине апреля. С поставщиком будет заключен контракт на три года – плюс компания должна будет дать гарантии, что согласится продлить соглашение еще на два года, если ее работа устроит федерацию. Первые экземпляры единых датчиков каждая команда должна получить не позже 1 июля. 

В требованиях к тендеру озвучены максимальная масса устройства (400 граммов), продолжительность его жизненного цикла (не менее 400 часов) и стоимость. В частности, в цену (5 тысяч фунтов, т.е. около 400 тысяч рублей) должна входить гарантия на 100 часов работы, а расходы, которые обеспечили бы работу на протяжении еще 100 часов, не должны превышать 500 фунтов (около 4 тысяч рублей).

Напомним, что конструкция силовой установки с 2020 года предусматривает обязательную установку двух датчиков расхода топлива. При этом количество узлов, которые команды могут использовать за сезон, ограничено: 8 в случае с первичным датчиком и 4 – в случае со вторичным. Эти ограничения, скорее всего, останутся в силе и в следующем году.  

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Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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