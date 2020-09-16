40 тысяч билетов на Гран При Турции продали за 6 часов

Организаторы Гран При Турции рассказали о рекордном темпе продаж билетов на этап. Уже за первый час продаж было раскуплено 10 тыс. билетов, а за шесть часов ушло 40 тыс. билетов.

Гран При Тосканы стал первым в 2020 году, на который был разрешено пустить зрителей. Однако. из-за эпидемической обстановке вместительность трибун ограничили 3 тыс. человек. Грядущий Гран При России смогут посетить уже 30 тыс. болельщиков, однако организаторы турецкой гонки планируют превзойти эту цифру в три раза.

Билеты на Гран При Турции стоят всего 30 лир (около 300 рублей), и организаторы уверены, что без эпидемических ограничений гонку посетили бы предельно допустимые 220 тыс. человек. Однако из-за коронавируса вместимость автодрома снижена до 100 тыс. человек.