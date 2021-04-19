4 плохих решения судей, которые испортили гонку в Имоле

Гран При Эмилии-Романьи получился зрелищным и интригующим. Мы увидели очную борьбу дух лидеров вплоть до контакта, разборки за подиум на последних кругах, прорывы аутсайдеров и зрелищные столкновения. Этап получился бы отличным, если бы не одно но: работа стюардов.

Кажется, судьи так засмотрелись на трассу, что отключились от собственной работы. Иначе трудно объяснить набор весьма сомнительных по процедуре решений, которые явно сказались на результатах.

Казус Переса-Райкконена

Серхио Перес провел в Имоле ужасную гонку с чередой дурацких ошибок. И самая явная произошла в режиме сейфти-кара. Напомню: Чеко не справился с управлением и вылетел с трассы. Мексиканец быстро вернул контроль над болидом и возвратился на асфальт. Но за это время его успели объехать два соперника.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Формально в режиме машины безопасности обгонять нельзя. Но поскольку Перес четырьмя колесами находился вне трассы, действия соперников нельзя было квалифицировать как обгон. А вот сам Чеко решил вернуть позиции, не дожидаясь возобновления гонки, и объехал оппонентов на асфальте.

Почему пилот прежде не посоветовался с Red Bull и дирекцией гонки – загадка, которую можно объяснить только временным помутнением в пылу борьбы. А вскоре вынесенное решение судей наказать мексиканца 10 секундами можно было бы назвать оправданным и понятным, если бы не одно но.

В середине гонки, точно так же под сейфти-каром с трассы вылетел Кими Райкконен. Финн никого обгонять обратно не стал и... получил за это еще больший штраф! Кими выписали стоп-энд-гоу на 10 секунд, который заменили 30-секундным штрафом, так как решение было вынесено уже после гонки.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Почему один пилот, вылетев и заняв прежнюю позицию, получает штраф, а другой, вылетев и не заняв прежнюю позицию, тоже получает штраф? Судьи объяснили это тем, что в первом случае был обычный режим сейфти-кара, а во втором – подготовка к рестарту, что меняет правила. Но и тут есть свои нюансы.

Во-первых, после вылета Кими Alfa Romeo запросила инструкции у дирекции гонки, чтобы понять, какую позицию Райкконену занять на рестарте. Дирекция просто не ответила вовремя и финн ничего не успел сделать.

Во-вторых, перед рестартом на трассе царила очевидная путаница: никто до последнего не знал, будут стартовать с ходу или с места. При этом большинство склонялось к старту с места, что вполне позволило бы Кими занять положенную позицию, получив нужные инструкции. Дирекция гонки сама затянула важное решение, сама не ответила вовремя на запрос Alfa Romeo и сама стала виновницей нарушения. А очков лишился Райкконен.

Это уже не говоря о том, что разные правила в схожих ситуациях неизменно ведут к путанице, и большинству болельщиков подобные решения уж точно остались непонятными.

Запоздалые решения

«Думаю, наша гонка прошла бы получше, будь FIA повнимательнее. Мы нарушили правила и получили штраф, но они вспомнили об этом, когда уже полгонки прошло. К этому времени штраф бил по нам гораздо сильнее, чем это было бы в начале гонки. Это не очень-то профессиональная работа», – так прокомментировал работу стюардов Себастьян Феттель, и с ним трудно не согласиться.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Немец получил штраф из-за проблем с машиной перед стартом. Команде пришлось увезти его болид со стартовой решетки на пит-лейн, чтобы исправить проблему с тормозами. Из-за этого Aston Martin не успела установить колеса на болид Себа за 5 минут до старта, как того требуют правила. Подобное нарушение карается 10-секундным стоп-энд-гоу и Феттель его справедливо получил... после 22 круга!

Задумайтесь: нарушение произошло еще до старта, а решение было вынесено практически в середине гонки. Стюардам, по каким-то причинам, потребовалось более получаса, чтобы разобраться в очевидном эпизоде.

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«Я не знаю ничего насчет задержек, – отмел претензии гоночный директор Ф1 Майкл Маси. – Нам обо всем сообщил технический делегат. После прочтения его отчета стюарды сверились с правилами, рассмотрели улики и вынесли решение».

Какой из этих процессов потребовал от трех судей, одного делегата FIA и самого гоночного директора получаса работы, Маси не уточнил.

Еще хуже было сработано с наказанием Лэнса Стролла. Канадец выехал четырьмя колесами за пределы трасса, когда обгонял Пьера Гасли. Нарушение границ произошло уже после маневра, но стало его прямым следствием, а потому Строллу присудили 5 штрафных секунд. Вроде бы все нормально, вот только решение было вынесено после финиша, в то время, как обгон произошел на 11-м круге. Более 50 кругов и 20-минутная остановка на красные флаги не помогли судьям разобраться вовремя.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR21, Пьер Гасли, AlphaTauri AT02 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В итоге Лэнс потерял одну позицию уже после финиша, и запоздалость решения не слишком отразилась на его результате. Но все же отразилась. Из-за штрафа Стролл проиграл позицию как раз Гасли, который подъехал к нему сзади ближе к финишу. До того разрыв между машинами превышал те самые 5 секунд. То есть отбудь Стролл наказание на пит-стопе, он наверняка все равно оказался бы впереди AlphaTauri и остался бы в финишном протоколе седьмым.

Наконец, то самое спорное решение по Райкконену тоже было вынесено после финиша. Хотя у судей было на это полгонки. При этом после рестарта Кими очень долго выполнял на трассе роль передвижного шлагбаума, сдерживая более быстрых соперников.

Выпиши судьи штраф своевременно, борьба Окона, Алонсо, Переса и Цуноды вполне могла сложиться иначе. Да и до Гасли со Строллом они имели шансы доехать. Слишком долгие раздумья стюардов напрямую повлияли на исход борьбы за очки в гонке. И кто за это ответит?

***

Мы привыкли к спорным решениям, они неизбежны. Но тратить на вынесение вроде бы простого штрафа по часу в виде спорта, где главное – скорость, просто преступная халатность. К счастью, вчера это не повлияло на борьбу за подиум. Но не стоит забывать, что в середине пелотона едут такие же гонщики, и каждое очко для них – ценно. Может даже ценнее, чем для Mercedes и Red Bull.