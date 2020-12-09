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Формула 1 / Новость

4 пилота, которым не место в Формуле 1. Список Ральфа Шумахера

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4 пилота, которым не место в Формуле 1. Список Ральфа Шумахера
Автор:
, редактор

Редкий случай, когда в подобном списке не назвали Лэнса Стролла

В Формуле 1 регулярно происходят споры о том, достаточно ли тот или иной пилот хорош для выступления в чемпионате. Больше всего споров вызывают так называемые рента-драйверы – пилоты, чьи спонсоры платят командам за выступления своих подопечных.

Однако, Ральф Шумахер, составляя список пилотов, которые не соответствую уровню Ф1, не включил туда Лэнса Стролла или Никиту Мазепина, которым пробиться в чемпионат помогли отцы-миллиардеры. 

«Элбон, Джовинацци, Магнуссен, Грожан, – цитирует список бывшего пилота Ф1 Speedweek. – Я рад, что Ромен здоров, но он все равно не подходит Ф1. Больше тут нечего сказать».

Отметим, что Кевин Магнуссен и Ромен Грожан покинут Формулу 1 по окончании этого сезона, позиция Алекса Элбона в Red Bull остается под сомнением, а вот контракт Антонио Джовинацци с Alfa Romeo уже продлен на следующий год.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ральф Шумахер , Ромен Грожан , Кевин Магнуссен , Антонио Джовинацци , Александр Элбон
Автор Иван Матушкин

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