4 пилота, которым не место в Формуле 1. Список Ральфа Шумахера

В Формуле 1 регулярно происходят споры о том, достаточно ли тот или иной пилот хорош для выступления в чемпионате. Больше всего споров вызывают так называемые рента-драйверы – пилоты, чьи спонсоры платят командам за выступления своих подопечных.

Однако, Ральф Шумахер, составляя список пилотов, которые не соответствую уровню Ф1, не включил туда Лэнса Стролла или Никиту Мазепина, которым пробиться в чемпионат помогли отцы-миллиардеры.

«Элбон, Джовинацци, Магнуссен, Грожан, – цитирует список бывшего пилота Ф1 Speedweek. – Я рад, что Ромен здоров, но он все равно не подходит Ф1. Больше тут нечего сказать».

Отметим, что Кевин Магнуссен и Ромен Грожан покинут Формулу 1 по окончании этого сезона, позиция Алекса Элбона в Red Bull остается под сомнением, а вот контракт Антонио Джовинацци с Alfa Romeo уже продлен на следующий год.