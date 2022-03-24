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Формула 1 Новости

350 грамм. Столько краски сняли с болида Aston Martin

Машина все равно осталась зеленой, но немного веса сэкономить удалось

350 грамм. Столько краски сняли с болида Aston Martin
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В 2022 году минимальный вес машин Формулы 1 был увеличен: сначала до 795 килограммов, затем еще на три килограмма. Однако почти все команды, строя машины по новому регламенту, не смогли уложиться в эту величину. Считается, что минимальный вес удалось достичь только Alfa Romeo, и то ценой жесткости конструкции, что вызвало проблемы с балансом.

Еще в прошлом году в Aston Martin объявили, что намерены экономить вес за счет ливреи. Машина не стала «голой», но окрас сделали более однородным, тем самым действительно потратив меньше краски. После Гран При Бахрейна главный инженер команды Энди Грин оценил пользу в экономии веса от нового подхода к ливрее.

«Вес является очень большой проблемой, – признал Грин. – Машины, построенные по новому регламенту, стали тяжелее. Мы прошлись по всей длине болида, от края до края и убрали краску отовсюду, где можно было это сделать. В итоге мы сэкономили 350 грамм».

Идея снижать вес гоночной машины за счет краски мягко говоря не нова. Например, команду Mercedes до сих пор именуют «Серебряными стрелами», так как еще в довоенный период она зачистила свои гоночные машины до голого металла и тем самым снизила их вес.

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