30 вопросов к Формуле 1. Команды потребовали объяснений от Liberty по делу Ferrari
Соперники Scuderia Ferrari отправили письма владельцам Формулы 1 и в Международную автомобильную федерацию. Команды дали сторонам 7 дней для ответа
Семь команд Формулы 1 отправили два коллективных письма в организации, которые управляют чемпионатом мира. Одно письмо адресовано Международной автофедерации (FIA), другое – правообладателям Ф1 из компании Liberty Media. Участники не стали публиковать тексты этих писем в открытом доступе, однако изданию Racefans удалось ознакомиться с фрагментами писем.
Как оказалось, в каждом из посланий команды сформулировали по 30 вопросов относительно дела Ferrari. Речь идет о секретном соглашении между «Скудерией» и FIA, согласно которому автофедерация не стала раскрывать детали своего расследования о моторах Ferrari 2019 года. Вот некоторые из вопросов, которые команды задали федерации в связи с этим:
- Удалось ли вам обнаружить новые обстоятельства дела во время расследования?
- Кто конкретно проводил расследование?
- Когда именно расследование было завершено?
- Каковы были масштабы расследования?
- Зачем потребовалось скрывать результаты расследования?
- Что в точности установило расследование?
- Могут ли результаты чемпионата 2019 года измениться?
А вот неполный перечень вопросов, которые содержатся в письме команд боссу Liberty Media Чейзу Кэри:
- Участвовало ли руководство Формулы 1 в проведении расследования?
- Считает ли компания-промоутер Формулы 1 сложившуюся ситуацию нормальной?
- Верит ли компания-промоутер Формулы 1 выводам регулятора (то есть FIA)?
- Подходит ли FIA на роль регулятора Формулы 1?
- Почему в Формуле 1 еще не перераспределили призовые отчисления за 2019 год, раз Ferrari не в состоянии доказать легальность своей машины в течение всего прошлого сезона?
Ни Racefans, ни команды не привели полных тестов писем. Известно лишь, что оба письма были отправлены утром в среду, 4 марта. Участники чемпионата мира дали FIA и Liberty Media по 7 дней для ответа. При неполучении ответов авторы посланий, то есть Mercedes AMG, Red Bull Racing, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams, будут требовать компенсации недополученных доходов от несостоявшейся дисквалификации Ferrari в 2019 году.
Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
По итогам прошлого сезона «Скудерия» должна получить от Liberty Media $200 млн. Не вся эта сумма связана со вторым местом итальянского коллектива в Кубке конструкторов. Часть денег достается Ferrari независимо от исхода Гран При – за особый исторический статус и долгие годы успешных выступлений в Формуле 1.
Ранее мы писали, что соперники команды из Маранелло могли бы получить дополнительные $40 млн в случае исключения Ferrari из сезона-2019. Согласно подсчетам RaceFans, итоговая сумма может дойти до $90 млн, $24 млн из которых достанутся коллективам Red Bull и AlphaTauri.
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Акции Ferrari, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RACE, уже отреагировали на скандал падением. Согласно заметке RaceFans, под угрозой оказались должности ключевых руководителей Ferrari: главы команды Ф1 Маттиа Бинотто и босса всей компании Луи Камильери.
Срок ответа на письма команд истекает 11 марта. В этот день команды могут сделать следующий шаг в отстаивании своих прав на публичное разбирательство дела Ferrari-2019.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский
30 вопросов к Формуле 1. Команды потребовали объяснений от Liberty по делу Ferrari
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