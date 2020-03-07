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Формула 1 / Комментарий

30 вопросов к Формуле 1. Команды потребовали объяснений от Liberty по делу Ferrari

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30 вопросов к Формуле 1. Команды потребовали объяснений от Liberty по делу Ferrari
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Франко Нуньес
7 мар. 2020 г., 13:09

Соперники Scuderia Ferrari отправили письма владельцам Формулы 1 и в Международную автомобильную федерацию. Команды дали сторонам 7 дней для ответа

Семь команд Формулы 1 отправили два коллективных письма в организации, которые управляют чемпионатом мира. Одно письмо адресовано Международной автофедерации (FIA), другое – правообладателям Ф1 из компании Liberty Media. Участники не стали публиковать тексты этих писем в открытом доступе, однако изданию Racefans удалось ознакомиться с фрагментами писем.

Как оказалось, в каждом из посланий команды сформулировали по 30 вопросов относительно дела Ferrari. Речь идет о секретном соглашении между «Скудерией» и FIA, согласно которому автофедерация не стала раскрывать детали своего расследования о моторах Ferrari 2019 года. Вот некоторые из вопросов, которые команды задали федерации в связи с этим:

  • Удалось ли вам обнаружить новые обстоятельства дела во время расследования?
  • Кто конкретно проводил расследование?
  • Когда именно расследование было завершено?
  • Каковы были масштабы расследования?
  • Зачем потребовалось скрывать результаты расследования?
  • Что в точности установило расследование?
  • Могут ли результаты чемпионата 2019 года измениться?

А вот неполный перечень вопросов, которые содержатся в письме команд боссу Liberty Media Чейзу Кэри:

  • Участвовало ли руководство Формулы 1 в проведении расследования?
  • Считает ли компания-промоутер Формулы 1 сложившуюся ситуацию нормальной?
  • Верит ли компания-промоутер Формулы 1 выводам регулятора (то есть FIA)?
  • Подходит ли FIA на роль регулятора Формулы 1?
  • Почему в Формуле 1 еще не перераспределили призовые отчисления за 2019 год, раз Ferrari не в состоянии доказать легальность своей машины в течение всего прошлого сезона?

Ни Racefans, ни команды не привели полных тестов писем. Известно лишь, что оба письма были отправлены утром в среду, 4 марта. Участники чемпионата мира дали FIA и Liberty Media по 7 дней для ответа. При неполучении ответов авторы посланий, то есть Mercedes AMG, Red Bull Racing, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams, будут требовать компенсации недополученных доходов от несостоявшейся дисквалификации Ferrari в 2019 году.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

По итогам прошлого сезона «Скудерия» должна получить от Liberty Media $200 млн. Не вся эта сумма связана со вторым местом итальянского коллектива в Кубке конструкторов. Часть денег достается Ferrari независимо от исхода Гран При – за особый исторический статус и долгие годы успешных выступлений в Формуле 1.

Ранее мы писали, что соперники команды из Маранелло могли бы получить дополнительные $40 млн в случае исключения Ferrari из сезона-2019. Согласно подсчетам RaceFans, итоговая сумма может дойти до $90 млн, $24 млн из которых достанутся коллективам Red Bull и AlphaTauri.

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Акции Ferrari, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RACE, уже отреагировали на скандал падением. Согласно заметке RaceFans, под угрозой оказались должности ключевых руководителей Ferrari: главы команды Ф1 Маттиа Бинотто и босса всей компании Луи Камильери.

Срок ответа на письма команд истекает 11 марта. В этот день команды могут сделать следующий шаг в отстаивании своих прав на публичное разбирательство дела Ferrari-2019.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Антон Погорельский

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