30 лет спустя. Как история из 90-х может помочь нынешней Ferrari

Весенняя часть сезона-2023 сложилась для пилотов Ferrari по-разному, пусть оба и не добились громких успехов. Быстрый, но нестабильный Шарль Леклер чередовал яркие взлеты и столь же обидные падения, а Карлос Сайнс не мог угнаться за напарником по чистому темпу, но при этом не бил машины и всегда доезжал до клетчатого флага.

Стоит отметить, что в свое время обоих пригласили в Маранелло за их способности. Пилоты должны были вернуть команду на вершину, которую она окончательно оставила в 2008-м и не смогла покорить вновь, несмотря на все усилия Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля. Нынешний дуэт гонщиков выступает вместе третий год и имеет репутацию одного из сильнейших в пелотоне.

Однако нельзя не признать, что чемпионат 2023 года показал слабые места каждого из пилотов. В особенности это касается Сайнса, который стал слишком уж часто отставать от напарника. Тот, впрочем, тоже дает поводы для критики – Шарль настолько гонится за результатом, что слишком часто заканчивает такие погони в барьере.

Главный гоночный инженер Скудерии Джок Клиа, который выполняет в команде множество задач, в том числе и официального старшего тренера, удачно подметил, что Леклер «пытается обогнать самого себя».

«Думаю, в каком-то смысле все это отражает его нынешнее психологическое состояние, – объяснил Клиа. – Он противостоит машине, которая не соответствует его собственной скорости. В такой ситуации пилот пытается компенсировать дефицит темпа за счет своих действий и в итоге становится жертвой физических законов.

Но мы вовсе не собираемся говорить ему: "Эй, Шарль, давай-ка успокойся". По ходу всего сезона он великолепно проводит квалификации. Именно поэтому в большинстве гонок у него были такие хорошие стартовые позиции, особенно в Баку. Но там машина ехала особенно здорово. Уже в Майами она, к сожалению, стала куда сложнее в управлении.

Но, полагаю, он почувствовал возможность завоевать еще один поул – и, честно говоря, попытался обогнать самого себя».

На самом деле, нынешняя ситуация не уникальна для Ferrari. Если изучить летописи истории, то окажется, что ровно три десятилетия назад в команде уже царила очень похожая атмосфера.

Просто поразительно, как много параллелей с нынешним положением можно провести. В благословенном 1993-м в Маранелло еще витал дух недавних побед, добытых Найджелом Мэнселлом и Аленом Простом несколькими годами ранее, однако Скудерия уже вошла в период резкого и затяжного спада. В сезоне-92 машина оказалась столь медленной и ненадежной, что результатов не было вовсе – и большие боссы решили сменить главу команды.

Новым руководителем стал француз по имени Жан Тодт. Ему достался весьма примечательный состав пилотов из быстрого, но нестабильного Жана Алези, который чередовал яркие взлеты и столь же обидные падения, и Герхарда Бергера – тот не мог угнаться за напарником по чистому темпу, но при этом не бил машины и всегда доезжал до клетчатого флага.

Надеюсь, вы простите автора этих строк за буквальное повторение фрагмента текста. А он, в свою очередь, готов предложить вам рассказ о том, как Скудерии удалось за два следующих сезона выйти из кризиса.

Тодт, Бергер и Алези в 1993-95 годах вместе прошли непростой путь, позволив Ferrari стать намного сильнее Фото: Motorsport Images

Следует признать, что Алези в был очень похож на Леклера за рулем гоночной машины. В свои лучшие дни потомок выходцев с Сицилии вызывал ликование у публики и восторженные отзывы в СМИ. При этом ему весьма нечасто удавалось воплотить несомненную скорость в итоговый результат.

Можно вспомнить хотя бы невероятную гонку 1995 года на «Нюрбургринге», когда Жан на сликах умчался от соперников по сырой трассе на 45 секунд. На его беду, в пелотоне в тот день был Михаэль Шумахер, который не только настиг Ferrari Алези, но и смог выйти вперед перед самым финишем. В том сезоне француз еще не раз был близок к победе, но сильнейшим смог стать всего раз, в Монреале.

К тому времени у Скудерии уже была очень достойная машина 412 T2 – последняя в истории Ф1 с мотором V12. Даже Михаэль Шумахер, опробовав ее на тестах, назвал «очень очень хорошей». К слову, если бы немец перешел в Маранелло на год раньше, кто знает, чего бы он добился за ее рулем. Алези же заработал далеко не все очки, какие было возможно.

Леклера тоже не назвать столь же всесокрушающим универсалом, как Макс Ферстаппен или Льюис Хэмилтон. Но когда условия благоволят ему, Шарлю по силам творить удивительные вещи. По ходу обеих квалификаций в Азербайджане он в каждом повороте ехал на абсолютном пределе возможностей своей Ferrari, невероятным образом балансируя на тончайшей грани допустимого и с удивительной легкостью проскальзывая впритирку к бетонным стенам.

Казалось, что в Майами Шарлю удастся повторить это чудо, но там его погоня за Red Bull закончилась разочарованием. В такие моменты Леклеру, как и Алези в свое время, свойственно увлекаться погоней за тенью и проигрывать в поединке со своим собственным автомобилем.

Интересно, что после неизбежных в такие моменты неприятностей Жан никогда не сдерживал себя и выплескивал эмоции наружу, а вот нынешний лидер Скудерии, напротив, давит гнев в себе. При этом можно не сомневаться, что в такие моменты в нем кипят столь же нешуточные страсти.

В Бахрейне Леклеру не повезло с поломкой, но в остальных гонках они с командой либо допускали ошибки, либо оказывались в невыгодной ситуации из-за слишком быстрого износа резины

Параллели между Сайнсом и Бергером, говоря откровенно, чуть менее очевидны, но тоже просматриваются. Это более опытный пилот, уступающий пару десятых своему стремительному напарнику. Он тоже порой допускает ошибки, но в целом едет несравненно стабильнее партнера по команде – и без оговорок заслуживает места во второй машине.

При этом Бергер в начале 90-х находился не в стадии карьеры, что Сайнс сейчас. Австриец уже имел опыт выступлений в Ferrari вместе с Найджелом Мэнселлом и с McLaren с Айртоном Сенной. Там он в значительной степени пребывал в роли подносчика снарядов, однако после возвращения в Скудерию получил равный с Алези статус.

У нынешнего Сайнса нет подобного опыта, испанец прежде гонялся за команды из середины пелотона, а переход в Маранелло, где он заменил Себастьяна Феттеля, до настоящего времени остается главным событием в карьере гонщика.

Пара Бергера и Алези не вполне точно повторяет нынешний дуэт Леклер/Сайнс, но определенные параллели между двумя составами Ferrari действительно есть Фото: Motorsport Images

Кроме того, есть и общие черты в подходе к гонкам. От Бергера сложно было ожидать безрассудной атаки, а при работе с машиной он придерживался более вдумчивого подхода, чем Алези. Это же справедливо и в отношении Сайнса с Леклером.

Алези просто любил четкое поведение передка, а в остальном как правило использовал регулировки товарища по команде. Разумеется, в наши дни подобный подход представить себе уже невозможно – Леклер много и тщательно работает с инженерами, но все же есть ощущение, что он в большей степени, если сравнивать с Сайнсом, доверяет своим инстинктам.

Итак, сходство двух ситуаций, безусловно, присутствует. Но что Ferrari может подчерпнуть из истории 30-летней давности? Дело даже не в особенностях пилотов, а в том, что в обоих случаях команда выступала хуже собственных возможностей. И не суть важно, что в 90-х Бергер с Алези не могли угнаться за Williams, McLaren, и Benetton, тогда как сейчас Сайнс с Леклером уступают Red Bull, Mercedes и Aston Martin.

«Машине недостает стабильности, – признался Шарль в Майами. – Ее поведение может меняться даже не от поворота к повороту, а просто в любом месте трассы: только что была сильная избыточная поворачивемость, и вот уже возникла сильная недостаточная. Кроме того, на ее работу очень сильно влияет ветер. Интересно, что по ходу уик-энда [во Флориде] такой эффект в какой-то момент прекратился и больше не проявлял себя».

При этом по чистой скорости SF-23 на самом деле способна на многое. В Бахрейне Леклеру не повезло с поломкой, но в остальных гонках они с командой либо допускали ошибки, либо оказывались в невыгодной ситуации из-за слишком быстрого износа резины. В равной степени и Алези с Бергером в 1995-м не смогли добиться больших успехов, хотя располагали очень неплохой техникой – Михаэль Шумахер подтвердил это, проведя тесты после окончания чемпионата перед началом выступлений за команду в 1996-м.

Жан Тодт пришел в Ferrari в 1993-м. После этого команда сохранила свой дуэт пилотов еще на два года, и только затем Жана с Герхардом заменил Шумахер, в напарники которому взяли Эдди Ирвайна. Лишь после этого началось настоящее перерождение команды.

Фредерик Вассер пришел в Маранелло минувшей зимой – спустя почти 30 лет после своего соотечественника. Он взялся за дело и сейчас продолжает собственную оценку состояния дел в Маранелло, надеясь привести команду к новой Эпохе возрождения. Сколько ему потребуется времени, чтобы поставить дело на верные рельсы, предсказывать невозможно. Как и то, кто именно сядет за руль алых машин, если окажется, что Леклер с Сайнсом все же неспособны добиться нужных результатов.

Если проводить параллели с событиями середины 90-х, то в роли Михаэля «Спасителя Скудерии» Шумахера сейчас может выступить только один пилот. Его зовут Максом Ферстаппеном.

Но для этого нужно, чтобы Вассер а) сам удержался на нынешнем посту как минимум на три следующих года и б) он утвердился в мысли о необходимости заменить нынешних пилотов. При этом действующий контракт Макса с Red Bull, как известно, уже заключен до конца 2028-го. Безусловно, всегда есть возможность перекупить этот договор, но что-то подсказывает, что Red Bull ни за какие деньги не отпустит голландца досрочно, если только ее собственные результаты к тому времени не устремятся вниз.

Проще говоря, Ferrari не стоит рассчитывать в кадровом вопросе на радикальные изменения (это же, к слову, касается и ее нынешней машины). И вместо того, чтобы пытаться заманить к себе одного из уже существующих звездных пилотов, было бы очень здорово воспитать собственного.

Сейчас у Леклера гораздо больше шансов стать таким, чем у Алези в свое время. Однако у Шарля, есть ощущение, наметился некоторый временный регресс – возможно, на фоне негатива, неизбежно вызванного недостаточно быстрой машиной, от которой никакими усилиями не получается добиться скорости.

С этим тоже надо что-то делать. В Баку Леклер нашел предел возможностей SF-23 и в пятницу завоевал благодаря этому поул. Но в субботней квалификации спринта попробовал зайти еще на шаг дальше – и оказался в бетонном барьере.

Ferrari стоит осознать нынешнее положение и сделать так, чтобы гонщик не перегорел психологически, так как это грозит необратимыми последствиями в отношении его несомненного таланта. И те средства, которые несколько десятилетий назад помогли легендарной команды прервать полосу неудач, должны послужить важными уроками для Скудерии нынешней.

Ferrari должна сделать ставку на успехи собственного воспитанника. И у Леклера здесь куда больше шансов добиться успеха, чем у Алези в 90-х Фото: Ferrari