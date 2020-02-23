30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
143 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
227 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
262 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
276 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Аналитика

30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением

Поделились
Комментарии
30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением
Автор:
, редактор
23 февр. 2020 г., 04:15

Топ-пилоты Ф1 отчетливо поделились на ветеранов и новичков. Иван Матушкин пытается разобраться, как гонщики среднего возраста потеряли свои шансы

В конце 2019 года боссы команд Формулы 1 заговорили о смене поколений. Например, Кристиан Хорнер уже задался вопросом: сколько еще Льюис Хэмилтон сможет бороться с молодыми Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером.

35-летний Льюис, действительно, уже далеко не фрешмен – но примечательно, что сравнивают его с 22-летними парнями. Между действующим чемпионом и Ферстаппеном с Леклером 13 лет, в которые, по идее, должна была уместиться еще пара поколений чемпионов. Но нет. Нынешние 30-летние не упоминаются в числе топ-пилотов ни сейчас, ни на будущее. Словно между ветеранами и молодежью пустота. Как так вышло и почему сразу два поколения пилотов оказались отодвинуты из под софитов? Что мешает Валттери Боттасу, Даниэлю Риккардо и Даниилу Квяту?

В тени динозавров

Первая и главная причина, которая помешала гонщикам, родившимся в интервале с 1990-го по 1995-й годы, стать звездами – это их старшие товарищи. В первую очередь Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Немец и британец просто уничтожали чемпионат все 2010-е, взяв девять титулов на двоих. Единственным, кто смог вмешаться в их борьбу, оказался Нико Росберг, который на год моложе Льюиса и на два старше Себа. 

Нико Росберг и Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 и Себастьян Феттель, Ferrari

Нико Росберг и Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 и Себастьян Феттель, Ferrari

Хэмилтон и Феттель стабильно держали планку на высоте, сражаясь за победы на Гран При даже в те годы, когда не боролись за титул. Феттель лишь три сезона из этих десяти завершил вне топ-3 по итогам чемпионата и всего один год провел без побед. У Хэмилтона четыре сезона вне первой тройки, зато хоть одну гонку за год он выигрывает с самого появления в Формуле 1. И ни тот, ни другой в 2010-х ни разу не выпадали из первой пятерки чемпионата. Пробиться к вершине через их головы было бы очень непросто. 

Вдобавок, компанию Льюису и Себастьяну составил Фернандо Алонсо, который хоть и не брал титулов 15 лет, но все же считается топ-пилотом даже сейчас – пропуская второй сезон подряд. Еще был Кими Райкконен, который только в прошлом году покинул элиту, а до тех пор занимал место в одной из трех лучших команд.

А ведь Нандо и Кими даже не из поколения Хэмилтона-Феттеля, они старше. Был и тот же Росберг, давший Хэмилтону главный бой за шесть лет, и Дженсон Баттон, который все еще выигрывал гонки, когда, скажем, Дэн Риккардо уже выступал в Ф1. Да и Фелипе Масса свой последний подиум взял в 2015-м. К как раз тогда, когда нынешние 30-летние должны были выходить на пик. 

Конечно, не Баттон с Массой были основной преградой для Риккардо, Боттаса и Переса, но свой вклад внесли и они. Скажем, Чеко мог бы претендовать на место в Ferrari, если бы его не занимали сначала Фелипе, а потом Кими. Или мог остаться в McLaren, не проиграй он Баттону. Да и Риккардо наверняка попал бы в Red Bull еще в чемпионские годы, не будь там Феттеля и Марка Уэббера. Но старшее поколение оказалось чрезвычайно крепким. Младшему составу пришлось ждать.

Дженсон Баттон, Марк Уэббер и Себастьян Феттель. ГП Японии, Субботняя квалификация.

Дженсон Баттон, Марк Уэббер и Себастьян Феттель. ГП Японии, Субботняя квалификация.

Молодая шпана

Сложившийся расклад вполне привычен для Формулы 1 – здесь нечасто сразу выходят в топ. Точнее, выходили. Однако затем случилось неожиданное: Макс Ферстаппен обрушил на чемпионат мира волну вчерашних школьников.

Именно успешное выступление голландца, который контракт подписал в 16 лет, а на первый Гран При выехал в 17, убедило команды: за руль можно сажать совсем юных ребят. Идея сидеть в младших сериях до 24-25 лет стала казаться абсурдом, когда в Ф1 переходят парни, не достигшие 20-ти. Да и топ-команды перестали требовать от соискателей на место в кокпите выслугу лет. Стролл, Леклер, Норрис, Расселл, Элбон – все эти пилоты пришли в чемпионат весьма молодыми. 

Ферстаппен и Леклер уже вошли в элиту, Норрис и Элбон имеют все шансы сделать это в ближайшие годы, Расселл ждет своего шанса и наверняка его получит, Стролла усиленно тащат наверх деньги отца.

Читайте также:

Эти парни не стали ждать своего шанса, сломав прежнюю систему преемственности поколений. И вышло так, что Дэну Риккардо пришлось убраться из Red Bull, где его постепенно задвигал на второй план Ферстаппен. Но теперь и в Renault Дэна может подвинуть Эстебан Окон.

Перес так и не дождался звонка из Ferrari – его опередил Леклер, а теперь Чеко того и гляди сделают помощником для Стролла. Еще совсем молодой Карлос Сайнс уже выглядит потенциальной жертвой для Ландо Норриса, который на пять лет младше. А Валттери Боттас, занявший выжидательную тактику в борьбе с Хэмилтоном, скорее всего, дождется лишь того, что его самого заменят на Расселла. 

Шарль Леклер, Ferrari, и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Шарль Леклер, Ferrari, и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

В отличие от 30-летних современные 20-летние не стали ждать своих шансов. И то ли молодежь стала наглее, то ли Риккардо и компания оказались не так крепки, как Феттель с Хэмилтоном, но новое поколение уже практически смяло 30-летних.

Направо пойдешь – в Renault попадешь

Тяжелая борьба со все еще могучими ветеранами сверху и напористой молодежью снизу вынудила среднее поколение пилотов идти на не всегда однозначные карьерные ходы. Эти решения пока не принесли очевидной пользы никому из наших героев.

Даниэль Риккардо, заметив, что симпатии Red Bull все более явно уходят на сторону Макса Ферстаппена, решился бросить побеждающую команду и перейти в Renault. Понятно, что Дэн блестяще решил финансовый вопрос – 50 млн долларов за два года, контракт почти на чемпионском уровне. Больше чем у Леклера в Ferrari даже по новому контракту.

А вот со спортивной точки зрения к австралийцу есть вопросы. В Red Bull он мог продолжать бодаться с Максом и наверняка зацепился бы минимум за одну победу в прошлом году. В Renault же Дэну пришлось довольствоваться победой над Нико Хюлькенбергом, одним четвертым местом и восемью финишами в очках за год. 

Даниэль Риккардо, Renault Sport F1 Team

Даниэль Риккардо, Renault Sport F1 Team

Да и с перспективами все туманно: Renault поменяла Хюлькенберга на молодого Окона, который наверняка даст Риккардо жесткий бой. Вдобавок в компании задумались об уходе из Ф1, а команда в 2019-м ни на йоту не приблизилась к первой тройке. В 2021-м Риккардо может вновь поменять команду, но особых вариантов для него пока не видно. 

В похожей ситуации оказался и Карлос Сайнс: еще до ухода Риккардо из Red Bull он просто не увидел перспектив оставаться в Toro Rosso. Испанец тоже подался в Renault, но покинул Энстоун уже через год.

В прошлом сезоне Карлос вроде как стал лидером McLaren и провел явно лучший чемпионат в карьере. Вот только наличие в боксах юниора, любимца публики и англичанина Ландо Норриса явно намекает, что ставку в Уокинге сделают не на Сайнса. В том году Ландо был сыроват и Карлосу проиграл, но что будет в 2020-м?

Читайте также:

Наконец, Валттери Боттас, казалось, получил золотой билет – место в Mercedes. Но по факту билет оказался белым – в паре с Хэмилтоном у финна нет даже права на реальную борьбу. «Валттери, сбрось скорость, а то помешаешь Льюису», – вот прошлогодняя команда из боксов Mercedes, которая хорошо иллюстрирует положение Боттаса в команде. Можно было бы, конечно, дождаться ухода Хэмилтона на пенсию. Но во-первых, позади уже есть молодой Расселл, а во-вторых, еще не понятно, кто уйдет из Ф1 раньше – Хэмилтон или Боттас.

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1

Но у этой тройки хотя бы есть какие-то шансы и надежды, а вот Серхио Перес с Кевином Магнуссеном безнадежно застряли в середняках. И тому, и другому довелось побывать на подиумах, так что новых Хюлькенбергов из них не выйдет. Однако у Haas нет никаких перспектив войти в элиту Ф1, а Перес теперь заперт в команде с сыном ее владельца. И даже если Aston Martin выйдет в лидеры, ставить там будут на Стролла, а не Чеко. 

А что Квят?

Попав в Ф1 напрямую из GP3 и уже через год получив повышение до Red Bull, Квят сам мог стать провозвестником новой волны. Но в итоге присоединился к ее жертвам. Причем именно россиянин первым пал под натиском «ферстаппенов», уступив Максу свой кокпит. 

Сейчас по опыту и положению Даниил ближе к среднему поколению гонщиков, и ситуация у него такая же тяжелая. С одной стороны, он не молодой талант, от которого многого ждут. С другой – послужной список и достижения не приведут его в топ-команду. 

Макс Ферстаппен, Scuderia Toro Rosso и Даниил Квят, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Scuderia Toro Rosso и Даниил Квят, Red Bull Racing

Да, Квят всего на год старше своего напарника Пьера Гасли, но тот даже после прошлогоднего падения сохранил статус подающего надежды. Даниил же дебютировал в Ф1 пять лет назад и в нынешнем положении рискует пополнить ряды тех самых 30-летних вечных середняков. 

Есть ли жизнь после 30?

В гонках – есть, но для нынешних 30-летних без титулов и больших достижений перспективы не назовешь заманчивыми. Ни Риккардо, ни Боттасу пока не светит судьба Фернандо Алонсо, который может порхать стрекозой между разными классами и категориями, и везде ему будут рады. 

Победа в условных «24 часах Ле-Мана», как показал пример Нико Хюлькенберга, помогает морально, но не сильно улучшает карьеру. Можно, конечно, податься в Формулу Е, там как раз высок спрос на неудачников из Ф1. Правда, такой дауншифтинг означает полный крах былых амбиций. 

Экс-пилот Формулы 1 Жан-Эрик Вернь нашел себя в Формуле Е. В составе DS Techeetah француз стал двукратным чемпионом этой серии

Экс-пилот Формулы 1 Жан-Эрик Вернь нашел себя в Формуле Е. В составе DS Techeetah француз стал двукратным чемпионом этой серии

Что остается? Либо становиться Марками Уэбберами для новых Себастьянов Феттелей, либо последовать примеру Райкконена, перезагрузить себя и попробовать еще раз поймать птицу счастья. В конце концов, сейчас с титулом ходит парень, которому уже 35.

Следующая новость
Хорнер выступил в защиту Racing Point и AlphaTauri

Предыдущая новость

Хорнер выступил в защиту Racing Point и AlphaTauri
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас В Магазин , Даниил Квят В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1

2
Формула 1

30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением

21мин
3
Формула 1

Новая система Mercedes может нарушать правила закрытого парка

4
Формула 1

Ferrari построит DAS не раньше лета. Но сперва попросит пояснений у FIA

5
Формула 1

Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них

Последние видео

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Самое важное:

30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением
F1

30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением

Хорнер выступил в защиту Racing Point и AlphaTauri
F1

Хорнер выступил в защиту Racing Point и AlphaTauri

В McLaren похвалились лучшим стартом сезона за много лет
F1

В McLaren похвалились лучшим стартом сезона за много лет

Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них
F1

Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них

Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1
F1

Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.