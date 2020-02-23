30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением

В конце 2019 года боссы команд Формулы 1 заговорили о смене поколений. Например, Кристиан Хорнер уже задался вопросом: сколько еще Льюис Хэмилтон сможет бороться с молодыми Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером.

35-летний Льюис, действительно, уже далеко не фрешмен – но примечательно, что сравнивают его с 22-летними парнями. Между действующим чемпионом и Ферстаппеном с Леклером 13 лет, в которые, по идее, должна была уместиться еще пара поколений чемпионов. Но нет. Нынешние 30-летние не упоминаются в числе топ-пилотов ни сейчас, ни на будущее. Словно между ветеранами и молодежью пустота. Как так вышло и почему сразу два поколения пилотов оказались отодвинуты из под софитов? Что мешает Валттери Боттасу, Даниэлю Риккардо и Даниилу Квяту?

В тени динозавров

Первая и главная причина, которая помешала гонщикам, родившимся в интервале с 1990-го по 1995-й годы, стать звездами – это их старшие товарищи. В первую очередь Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Немец и британец просто уничтожали чемпионат все 2010-е, взяв девять титулов на двоих. Единственным, кто смог вмешаться в их борьбу, оказался Нико Росберг, который на год моложе Льюиса и на два старше Себа.

Нико Росберг и Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 и Себастьян Феттель, Ferrari

Хэмилтон и Феттель стабильно держали планку на высоте, сражаясь за победы на Гран При даже в те годы, когда не боролись за титул. Феттель лишь три сезона из этих десяти завершил вне топ-3 по итогам чемпионата и всего один год провел без побед. У Хэмилтона четыре сезона вне первой тройки, зато хоть одну гонку за год он выигрывает с самого появления в Формуле 1. И ни тот, ни другой в 2010-х ни разу не выпадали из первой пятерки чемпионата. Пробиться к вершине через их головы было бы очень непросто.

Вдобавок, компанию Льюису и Себастьяну составил Фернандо Алонсо, который хоть и не брал титулов 15 лет, но все же считается топ-пилотом даже сейчас – пропуская второй сезон подряд. Еще был Кими Райкконен, который только в прошлом году покинул элиту, а до тех пор занимал место в одной из трех лучших команд.

А ведь Нандо и Кими даже не из поколения Хэмилтона-Феттеля, они старше. Был и тот же Росберг, давший Хэмилтону главный бой за шесть лет, и Дженсон Баттон, который все еще выигрывал гонки, когда, скажем, Дэн Риккардо уже выступал в Ф1. Да и Фелипе Масса свой последний подиум взял в 2015-м. К как раз тогда, когда нынешние 30-летние должны были выходить на пик.

Конечно, не Баттон с Массой были основной преградой для Риккардо, Боттаса и Переса, но свой вклад внесли и они. Скажем, Чеко мог бы претендовать на место в Ferrari, если бы его не занимали сначала Фелипе, а потом Кими. Или мог остаться в McLaren, не проиграй он Баттону. Да и Риккардо наверняка попал бы в Red Bull еще в чемпионские годы, не будь там Феттеля и Марка Уэббера. Но старшее поколение оказалось чрезвычайно крепким. Младшему составу пришлось ждать.

Дженсон Баттон, Марк Уэббер и Себастьян Феттель. ГП Японии, Субботняя квалификация.

Молодая шпана

Сложившийся расклад вполне привычен для Формулы 1 – здесь нечасто сразу выходят в топ. Точнее, выходили. Однако затем случилось неожиданное: Макс Ферстаппен обрушил на чемпионат мира волну вчерашних школьников.

Именно успешное выступление голландца, который контракт подписал в 16 лет, а на первый Гран При выехал в 17, убедило команды: за руль можно сажать совсем юных ребят. Идея сидеть в младших сериях до 24-25 лет стала казаться абсурдом, когда в Ф1 переходят парни, не достигшие 20-ти. Да и топ-команды перестали требовать от соискателей на место в кокпите выслугу лет. Стролл, Леклер, Норрис, Расселл, Элбон – все эти пилоты пришли в чемпионат весьма молодыми.

Ферстаппен и Леклер уже вошли в элиту, Норрис и Элбон имеют все шансы сделать это в ближайшие годы, Расселл ждет своего шанса и наверняка его получит, Стролла усиленно тащат наверх деньги отца.

Эти парни не стали ждать своего шанса, сломав прежнюю систему преемственности поколений. И вышло так, что Дэну Риккардо пришлось убраться из Red Bull, где его постепенно задвигал на второй план Ферстаппен. Но теперь и в Renault Дэна может подвинуть Эстебан Окон.

Перес так и не дождался звонка из Ferrari – его опередил Леклер, а теперь Чеко того и гляди сделают помощником для Стролла. Еще совсем молодой Карлос Сайнс уже выглядит потенциальной жертвой для Ландо Норриса, который на пять лет младше. А Валттери Боттас, занявший выжидательную тактику в борьбе с Хэмилтоном, скорее всего, дождется лишь того, что его самого заменят на Расселла.

Шарль Леклер, Ferrari, и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

В отличие от 30-летних современные 20-летние не стали ждать своих шансов. И то ли молодежь стала наглее, то ли Риккардо и компания оказались не так крепки, как Феттель с Хэмилтоном, но новое поколение уже практически смяло 30-летних.

Направо пойдешь – в Renault попадешь

Тяжелая борьба со все еще могучими ветеранами сверху и напористой молодежью снизу вынудила среднее поколение пилотов идти на не всегда однозначные карьерные ходы. Эти решения пока не принесли очевидной пользы никому из наших героев.

Даниэль Риккардо, заметив, что симпатии Red Bull все более явно уходят на сторону Макса Ферстаппена, решился бросить побеждающую команду и перейти в Renault. Понятно, что Дэн блестяще решил финансовый вопрос – 50 млн долларов за два года, контракт почти на чемпионском уровне. Больше чем у Леклера в Ferrari даже по новому контракту.

А вот со спортивной точки зрения к австралийцу есть вопросы. В Red Bull он мог продолжать бодаться с Максом и наверняка зацепился бы минимум за одну победу в прошлом году. В Renault же Дэну пришлось довольствоваться победой над Нико Хюлькенбергом, одним четвертым местом и восемью финишами в очках за год.

Даниэль Риккардо, Renault Sport F1 Team

Да и с перспективами все туманно: Renault поменяла Хюлькенберга на молодого Окона, который наверняка даст Риккардо жесткий бой. Вдобавок в компании задумались об уходе из Ф1, а команда в 2019-м ни на йоту не приблизилась к первой тройке. В 2021-м Риккардо может вновь поменять команду, но особых вариантов для него пока не видно.

В похожей ситуации оказался и Карлос Сайнс: еще до ухода Риккардо из Red Bull он просто не увидел перспектив оставаться в Toro Rosso. Испанец тоже подался в Renault, но покинул Энстоун уже через год.

В прошлом сезоне Карлос вроде как стал лидером McLaren и провел явно лучший чемпионат в карьере. Вот только наличие в боксах юниора, любимца публики и англичанина Ландо Норриса явно намекает, что ставку в Уокинге сделают не на Сайнса. В том году Ландо был сыроват и Карлосу проиграл, но что будет в 2020-м?

Наконец, Валттери Боттас, казалось, получил золотой билет – место в Mercedes. Но по факту билет оказался белым – в паре с Хэмилтоном у финна нет даже права на реальную борьбу. «Валттери, сбрось скорость, а то помешаешь Льюису», – вот прошлогодняя команда из боксов Mercedes, которая хорошо иллюстрирует положение Боттаса в команде. Можно было бы, конечно, дождаться ухода Хэмилтона на пенсию. Но во-первых, позади уже есть молодой Расселл, а во-вторых, еще не понятно, кто уйдет из Ф1 раньше – Хэмилтон или Боттас.

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1

Но у этой тройки хотя бы есть какие-то шансы и надежды, а вот Серхио Перес с Кевином Магнуссеном безнадежно застряли в середняках. И тому, и другому довелось побывать на подиумах, так что новых Хюлькенбергов из них не выйдет. Однако у Haas нет никаких перспектив войти в элиту Ф1, а Перес теперь заперт в команде с сыном ее владельца. И даже если Aston Martin выйдет в лидеры, ставить там будут на Стролла, а не Чеко.

А что Квят?

Попав в Ф1 напрямую из GP3 и уже через год получив повышение до Red Bull, Квят сам мог стать провозвестником новой волны. Но в итоге присоединился к ее жертвам. Причем именно россиянин первым пал под натиском «ферстаппенов», уступив Максу свой кокпит.

Сейчас по опыту и положению Даниил ближе к среднему поколению гонщиков, и ситуация у него такая же тяжелая. С одной стороны, он не молодой талант, от которого многого ждут. С другой – послужной список и достижения не приведут его в топ-команду.

Макс Ферстаппен, Scuderia Toro Rosso и Даниил Квят, Red Bull Racing

Да, Квят всего на год старше своего напарника Пьера Гасли, но тот даже после прошлогоднего падения сохранил статус подающего надежды. Даниил же дебютировал в Ф1 пять лет назад и в нынешнем положении рискует пополнить ряды тех самых 30-летних вечных середняков.

Есть ли жизнь после 30?

В гонках – есть, но для нынешних 30-летних без титулов и больших достижений перспективы не назовешь заманчивыми. Ни Риккардо, ни Боттасу пока не светит судьба Фернандо Алонсо, который может порхать стрекозой между разными классами и категориями, и везде ему будут рады.

Победа в условных «24 часах Ле-Мана», как показал пример Нико Хюлькенберга, помогает морально, но не сильно улучшает карьеру. Можно, конечно, податься в Формулу Е, там как раз высок спрос на неудачников из Ф1. Правда, такой дауншифтинг означает полный крах былых амбиций.

Экс-пилот Формулы 1 Жан-Эрик Вернь нашел себя в Формуле Е. В составе DS Techeetah француз стал двукратным чемпионом этой серии

Что остается? Либо становиться Марками Уэбберами для новых Себастьянов Феттелей, либо последовать примеру Райкконена, перезагрузить себя и попробовать еще раз поймать птицу счастья. В конце концов, сейчас с титулом ходит парень, которому уже 35.