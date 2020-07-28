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30 фото за 5 лет. Лучшие фотографии Квята с Гран При Великобритании Формулы 1

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30 фото за 5 лет. Лучшие фотографии Квята с Гран При Великобритании Формулы 1
28 июл. 2020 г., 14:35

Отобрали лучшие кадры с российским пилотом AlphaTauri за пять Гран При Великобритании с его участием

Слайдер
Список

2014 год: с Жаном-Эриком Вернем в четверг перед Гран При

2014 год: с Жаном-Эриком Вернем в четверг перед Гран При
1/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: в пятницу на тренировке

2014 год: в пятницу на тренировке
2/30

Фотограф: XPB Images

2014 год. Субботняя тренировка

2014 год. Субботняя тренировка
3/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: в воскресенье перед гонкой

2014 год: в воскресенье перед гонкой
4/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: борьба с Роменом Грожаном в гонке

2014 год: борьба с Роменом Грожаном в гонке
5/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: разминка на первой тренировке

2015 год: разминка на первой тренировке
6/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год: на первой тренировке в пятницу

2015 год: на первой тренировке в пятницу
7/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: на первой тренировке в пятницу

2015 год: на первой тренировке в пятницу
8/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе на второй тренировке

2015 год: с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе на второй тренировке
9/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: в субботней тренировке на Red Bull Racing RB11

2015 год: в субботней тренировке на Red Bull Racing RB11
10/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: борьба с Карлосом Сайнсом на старте гонки

2015 год: борьба с Карлосом Сайнсом на старте гонки
11/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: Даниил Квят на Red Bull Racing RB11 в гонке опережает Ferrari

2015 год: Даниил Квят на Red Bull Racing RB11 в гонке опережает Ferrari
12/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: в гонке на пит-стопе

2015 год: в гонке на пит-стопе
13/30

Фотограф: XPB Images

2016 год: первая тренировка, Даниил Квят на Scuderia Toro Rosso STR11

2016 год: первая тренировка, Даниил Квят на Scuderia Toro Rosso STR11
14/30

Фотограф: XPB Images

2016 год: на первой пятничной тренировке

2016 год: на первой пятничной тренировке
15/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год: вылет с трассы на тренировке в пятницу

2016 год: вылет с трассы на тренировке в пятницу
16/30

Фотограф: XPB Images

2016 года: на STR11 во время гонки

2016 года: на STR11 во время гонки
17/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год: во время гонки

2016 год: во время гонки
18/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2017 год: первая тренировка на STR12

2017 год: первая тренировка на STR12
19/30

Фотограф: Sutton Images

2017 год: на второй тренировке

2017 год: на второй тренировке
20/30

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2017 год: перед субботней тренировкой

2017 год: перед субботней тренировкой
21/30

Фотограф: Sutton Images

2017 год: шлем Даниила Квята

2017 год: шлем Даниила Квята
22/30

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2017 год: борьба с Карлосом Сайнсом и Williams в гонке

2017 год: борьба с Карлосом Сайнсом и Williams в гонке
23/30

Фотограф: Sutton Images

2017 год: преследует Ромена Грожана в гонке

2017 год: преследует Ромена Грожана в гонке
24/30

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2019 год: в четверг перед Гран При

2019 год: в четверг перед Гран При
25/30

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2019 год: на второй тренировке

2019 год: на второй тренировке
26/30

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2019 год: во время второй тренировки на STR14

2019 год: во время второй тренировки на STR14
27/30

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2019 год: вылет с трассы на тренировке

2019 год: вылет с трассы на тренировке
28/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2019 год: Квят в гонке перед Джорджем Расселлом

2019 год: Квят в гонке перед Джорджем Расселлом
29/30

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

2019 год: в гонке на STR14

2019 год: в гонке на STR14
30/30

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

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Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин

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