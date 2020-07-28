30 фото за 5 лет. Лучшие фотографии Квята с Гран При Великобритании Формулы 1
Отобрали лучшие кадры с российским пилотом AlphaTauri за пять Гран При Великобритании с его участием
2014 год: с Жаном-Эриком Вернем в четверг перед Гран При
Фотограф: XPB Images
2014 год: в пятницу на тренировке
Фотограф: XPB Images
2014 год. Субботняя тренировка
Фотограф: XPB Images
2014 год: в воскресенье перед гонкой
Фотограф: XPB Images
2014 год: борьба с Роменом Грожаном в гонке
Фотограф: XPB Images
2015 год: разминка на первой тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год: на первой тренировке в пятницу
Фотограф: XPB Images
2015 год: на первой тренировке в пятницу
Фотограф: XPB Images
2015 год: с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе на второй тренировке
Фотограф: XPB Images
2015 год: в субботней тренировке на Red Bull Racing RB11
Фотограф: XPB Images
2015 год: борьба с Карлосом Сайнсом на старте гонки
Фотограф: XPB Images
2015 год: Даниил Квят на Red Bull Racing RB11 в гонке опережает Ferrari
Фотограф: XPB Images
2015 год: в гонке на пит-стопе
Фотограф: XPB Images
2016 год: первая тренировка, Даниил Квят на Scuderia Toro Rosso STR11
Фотограф: XPB Images
2016 год: на первой пятничной тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год: вылет с трассы на тренировке в пятницу
Фотограф: XPB Images
2016 года: на STR11 во время гонки
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год: во время гонки
Фотограф: Red Bull Content Pool
2017 год: первая тренировка на STR12
Фотограф: Sutton Images
2017 год: на второй тренировке
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
2017 год: перед субботней тренировкой
Фотограф: Sutton Images
2017 год: шлем Даниила Квята
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
2017 год: борьба с Карлосом Сайнсом и Williams в гонке
Фотограф: Sutton Images
2017 год: преследует Ромена Грожана в гонке
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
2019 год: в четверг перед Гран При
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2019 год: на второй тренировке
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2019 год: во время второй тренировки на STR14
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
2019 год: вылет с трассы на тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
2019 год: Квят в гонке перед Джорджем Расселлом
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
2019 год: в гонке на STR14
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
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