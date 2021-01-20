Окон выступит на Ралли Монте-Карло за рулем Alpine

В этот уик-энд Эстебана Окона ждет дебют в раллийных соревнованиях. Программа гонщика включает выступление на судейском «нулевом» автомобиле, открывающем трассу для основного канала участников.

Окон сможет потренироваться на тестовом СУ в четверг, а затем проедет два стартовых допа первого этапа нового сезона WRC. Ранее он уже садился за руль Alpine A110S, но это было прошлой осенью на асфальте «Северной петли».

Француз выступит под своим номером 31.

«Я впервые поеду в Монте-Карло, – сказал Эстебан. – Это легендарная гонка, жемчужина в гоночном календаре. И стать ее частью – нечто особенное.

Ралли всегда привлекало меня, потому возможность выступить на A110S в Монте-Карло станет прекрасным началом сезона».

В 2018 году похожая программа в Монте-Карло была у Карлоса Сайнса, тогда выступавшего за Renault F1.

У бренда Alpine долгая история выступлений в Ралли Монте-Карло. Марка завоевала здесь первый подиум в 1969-м, а два года спустя ее экипажи на оригинальных A110 заняли три первых места на финише, выиграл тогда Уве Андерссон.

Еще одну победу принес в 1973-м Жан-Клод Андрюэ (на фото вверху) – это был самый первый этап в истории раллийных чемпионатов мира.

На старт предстоящей гонки выйдут несколько экипажей на Alpine A110S – в отличие от Окона, они проедут всю гонку в зачете RGT.