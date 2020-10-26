Чего ждали: тяжелой борьбы за очки

Перед португальским этапом AlphaTauri никак не выглядела фаворитом в борьбе за очки. Воскрешение Ferrari сделало команду из Фаэнцы лишь седьмой по силе в пелотоне, к тому же сзади начали оживать Haas и Alfa Romeo. Вдобавок сам Квят в Айфеле показал худший результат в сезоне.

Надеяться оставалось на тактическую хитрость да проблемы у конкурентов. Именно эти факторы чаще всего позволяли Квяту финишировать в первой десятке.

Даниил Квят, AlphaTauri Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Как все начиналось: без баланса и уверенности

На утренней тренировке в пятницу Квят показал ту скорость, которую от него и ждали, став 13-м. Хотя Пьеру Гасли удалось завезти свою машину в топ-10. После обеда разрыв только увеличился: француз стал седьмым, а россиянин – 17-м. При этом разница во времени составила полторы секунды.

На это было простое объяснение – Квят просто не успел провести нормальный круг на мягких шинах. Сначала он работал с прототипами новых шин Pirelli, а когда собрался проехать быстрый круг, сессию сорвало столкновение Ферстаппена и Стролла.

Тем не менее, и своей скоростью Даниил доволен не был. Как и вообще всем: «В настоящий момент не могу сказать, что мы хоть чем-нибудь довольны. Но это в целом нормально. Покрытие скользкое, в отсутствие сцепления ездить по нему не слишком приятно – много скольжений. И не так-то просто понять, какие решения лучше работают в таких условиях, в каком направлении двигаться, чтобы подобрать правильный баланс для этой трассы».

В субботу справиться с проблемами не удалось. На тренировке Квят опять много проиграл Гасли и стал 12-м против четвертого времени у напарника. Разрыв в восемь десятых тоже не особо обнадеживал. Квалификация лишь подтвердила опасения.

Уже в первом сегменте Даниил был не слишком убедителен: он стал только 14-м, меньше, чем на десятую опередив Williams Джорджа Расселла. В Q2 Квят сбросил лишь чуть больше десятой и смог поменять 14-е место на 13-е. На фоне в очередной раз прошедшего в Q3 Гасли – результат провальный. Что подтвердил и сам Даниил.

«Не самая лучшая сессия. Я не слишком ощущал комфорт и уверенность в машине. Полагаю, мне не лучшим образом удалось справиться с условиями, не вышло найти верный ритм.

Честно говоря, я так и не нащупал ритм за весь уик-энд, а вчера вообще проехал не так много чистых кругов. Сегодня утром казалось, что дела пошли на лад… Но на, все сложно, машину здорово дергало», – сказал россиянин после сессии.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Как все прошло: мучительно

Старт для Квята получился катастрофическим, заложив фундамент для всей гонки. Жуткий провал можно было бы списать на трудность с прогревом резины, которой не избежали даже пилоты Mercedes. Вот только вокруг Даниила все, кроме Райкконена, стартовали на таких же, или более жестких шинах. Что не помешало россиянину сразу потерять шесть позиций.

За десять кругов Квяту удалось пройти Латифи и обоих пилотов Haas, но дальше дело не пошло. Уперевшись в Антонио Джовинацци, Даниил стал вместе с ним подниматься в протоколе из-за пит-стопов соперников. Но впереди оставалась Alfa Romeo и Williams Расселла, что явно не сулило места в топ-10.

В таком не слишком приятном соседстве Квят доехал до 11-го места, но после собственного пит-стопа упал на 18-е. Дальше пришлось опять бороться с Haas, и сопротивление Ромена Грожана российский гонщик сломил далеко не сразу.

Дальше перед Квятом оказалась пара Джовинацци и Расселла. Пока те боролись между собой, Даниил пытался вписаться третьим в эту дуэль. Но вместо этого убил шины и несколько раз нарушил пределы трассы, так никого и не обогнав.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

5 секунд штрафа и второй пит-стоп окончательно похоронили гонку для Квята. Он выехал так далеко ото всех, что просто доезжал гонку в своем темпе. На финише от ближайшего соперника – Николя Латифи – россиянина отделило 27 секунд. Квят стал единственным, кто проиграл победителю гонки сразу два круга. А 19-е место – худший результат Даниила за всю карьеру.

«После первого круга я мало что мог поделать, так как уже был в плохом положении. Было очень трудно, что-то пошло не так с шинами, они не прогревались и на первых кругах мне не хватало сцепления. Еще и ветер ситуацию легче не сделал», – грустно констатировал Квят после финиша.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39, и Ромен Грожан, Haas VF-20 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Что могло быть: четыре очка

Результат Пьера Гасли показывает, на что в принципе была способна машина AlphaTauri в Портимане, если ее правильно использовать. Понятно, что Пьер стартовал выше, и ситуация у него сразу была лучше: шины Soft прогрелись быстрее, благодаря чему француз в начале гонки ничего не потерял.

Но то, что Гасли на мягких шинах продержался дольше, чем Квят на средних – уже вызывает вопросы. Вдобавок, между машинами была огромная разница в скорости. Подумайте сами: Гасли обгонял Риккардо легче, чем Квят – Грожана. Это уже разница между Ферстаппеном и Элбоном, а не между примерно равными партнерами.

Что было бы, имей Квят хоть какой-то темп и не провались на старте? Ему было по силам как минимум остаться впереди Себастьяна Феттеля. У них была одинаковая тактика, и Себ ехал никак не быстрее AlphaTauri. На финише немец был десятым, а значит опередив его Квят уже набрал бы одно очко. При этом даже от пятого места Гасли Феттеля отделило 6,5 секунд.

Будем честны, в борьбе с Пересом и Сайнсом Квят наверняка бы не сдюжил. Но удержаться впереди пары пилотов Renault вполне мог (не провалившись на старте Даниил наверняка был бы впереди них после равного числа пит-стопов). А значит, восьмое место и четыре очка точно были достижимы. В сослагательном наклонении.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Серхио Перес, Racing Point RP20 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Чего ждать теперь: нервов

Даниил в последнее время получает удар за ударом. Две недели назад он обновил худший результат сезона, а теперь и вовсе показал худший финиш в карьере. Вдобавок, его увольнение из AlphaTauri уже практически подтвердили. Хоть и не официально.

На таком фоне Даниилу просто неоткуда взять ту самую уверенность, которой ему не хватало на трассе в Портимане. И трудно поверить, что на суровой к пилотам Имоле ему станет психологически легче.