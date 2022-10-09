27-летний де Врис назвал 25-летнего Макса старшим братом

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В 2023 году Ник де Врис наконец дебютирует в Формуле 1 в команде AlphaTauri. На этот момент голландцу уже исполнится 28 лет, что делает его весьма возрастным дебютантом по меркам современной Формулы 1.

В этом отношении карьера де Вриса является противоположностью пути Макса Ферстаппена, который дебютировал в Формуле 1 в 17-летнем возрасте и едва не отнял у Себастьяна Феттеля звание самого молодого чемпиона Ф1 в истории.

В конце сентября Ферстаппену только исполнилось 25 лет, и не секрет, что в системе Red Bull он был сторонником приглашения своего соотечественника. За что удостоился от последнего титула «старший брат».

«У нас с Максом отличные отношения, – заявил де Врис в Японии. – Мы из одного поколения. Он немного меня младше, но мы в одно время занимались картингом, оба из Нидерландов, я, как и он с отцом, все детство колесил в фургоне по Европе от гонки к гонке.

Да, он уже чемпион Формулы 1 и вот-вот выиграет свой второй титул. Он выступает за лучшую команду. Но теперь и я в системе Red Bull. Да, он младше меня, но я его воспринимаю как старшего брата.

Это правда, что он посоветовал мне связаться с с советником Red Bull Хельмутом Марко. Но не скажу, что его совет все решил. Я и сам склонялся к этому. И я уже вел переговоры перед Монцей. Да, эта гонка очень важна для меня, но я и без нее шел к участию в Формуле 1.

Было на самом деле несколько моментов, которые мне помогли. Победа в чемпионате мира Формулы Е, успешные тесты с Williams прошлым летом… повторюсь, мы уже были на связи с Red Bull.

И когда Фернандо Алонсо ушел из Alpine, возникла ситуация с Оскаром Пиастри и все на рынке пилотов закрутилось, я естественным образом оказался тем парнем, на которого обращают внимание.

Ну а потом случилась Монца, где я уже развеял все сомнения в своих способностях. Хотя там мне во-многом повезло. Я оказался высоко на стартовой решетке из-за штрафов соперников, эта трасса подходила болиду Williams, наконец, очень вовремя появилась машина безопасности, без чего я бы не добрался до финиша из-за проблем с тормозами.

Так что я благодарен судьбе за все это».

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