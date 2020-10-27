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Формула 1 / Статистика

25 рекордов Хэмилтона. Льюис – лучший не только по числу побед в гонках

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25 рекордов Хэмилтона. Льюис – лучший не только по числу побед в гонках
Автор:
, Главный редактор

Чтобы перечислить все достижения британца, Формуле 1 понадобилось целых пять постов в соцсетях

В минувшие выходные Льюис Хэмилтон стал единоличным обладателем одного из главных рекордов Формулы 1: ни одному пилоту ранее не удалось выиграть 92 этапа чемпионата мира (91 победа – на счету Михаэля Шумахера).

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Как нетрудно догадаться, по пути к этому достижению пилот Mercedes смог стать лучшим по целому ряду других показателей. О которых организаторы чемпионата мира напомнили болельщикам с помощью серии постов в соцсетях. Вот список рекордов, автором которых Хэмилтон является единолично.

Старты в гонках
- количество стартов в гонках подряд – 262

Позиции на старте
- количество поулов – 97
- количество Гран При, в которых стартовал с поула - 27
- количество трасс, на которых стартовал с поула – 29
- количество сезонов, в которых хоть раз стартовал с поула – 14 подряд
- количество стартов с первого ряда – 156

Лидерство в гонках
- количество гонок, в которых лидировал – 159
- длина серии гонок, в которых лидировал – 18
- количество гонок, в которых лидировал от старта до финиша – 22

Финиши в гонках
- длина серии финишей в гонках – 45

Финиши в очках
- количество финишей в очковой зоне – 225
- длина серии финишей в очковой зоне – 45
- количество набранных очков – 3 687
- количество очков за один сезон – 413
- количество очков в дебютном сезоне – 109

Подиумы
- количество подиумов – 161 - количество Гран При, в которых приезжал на подиум – 30
- длина первой серии подиумов – 9

Победы
- количество побед в гонках – 92
- количество побед в домашнем Гран При – 7
- количество Гран При, в которых побеждал – 27
- количество трасс, на которых побеждал – 28
- количество побед за календарный месяц – 4

Чемпионские титулы
- возраст в момент, когда впервые стал лидером чемпионата – 22 года и 126 дней
- срок, разделяющий первый и последний титулы – 4 018 дней

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Кирилл Качнов

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