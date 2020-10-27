В минувшие выходные Льюис Хэмилтон стал единоличным обладателем одного из главных рекордов Формулы 1: ни одному пилоту ранее не удалось выиграть 92 этапа чемпионата мира (91 победа – на счету Михаэля Шумахера).

Как нетрудно догадаться, по пути к этому достижению пилот Mercedes смог стать лучшим по целому ряду других показателей. О которых организаторы чемпионата мира напомнили болельщикам с помощью серии постов в соцсетях. Вот список рекордов, автором которых Хэмилтон является единолично.

Старты в гонках

- количество стартов в гонках подряд – 262

Позиции на старте

- количество поулов – 97

- количество Гран При, в которых стартовал с поула - 27

- количество трасс, на которых стартовал с поула – 29

- количество сезонов, в которых хоть раз стартовал с поула – 14 подряд

- количество стартов с первого ряда – 156

Лидерство в гонках

- количество гонок, в которых лидировал – 159

- длина серии гонок, в которых лидировал – 18

- количество гонок, в которых лидировал от старта до финиша – 22

Финиши в гонках

- длина серии финишей в гонках – 45

Финиши в очках

- количество финишей в очковой зоне – 225

- длина серии финишей в очковой зоне – 45

- количество набранных очков – 3 687

- количество очков за один сезон – 413

- количество очков в дебютном сезоне – 109

Подиумы

- количество подиумов – 161 - количество Гран При, в которых приезжал на подиум – 30

- длина первой серии подиумов – 9

Победы

- количество побед в гонках – 92

- количество побед в домашнем Гран При – 7

- количество Гран При, в которых побеждал – 27

- количество трасс, на которых побеждал – 28

- количество побед за календарный месяц – 4

Чемпионские титулы

- возраст в момент, когда впервые стал лидером чемпионата – 22 года и 126 дней

- срок, разделяющий первый и последний титулы – 4 018 дней