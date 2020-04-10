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Формула 1 / Интервью

25 пар белых туфель и любовь к пчелам. Малоизвестные факты о Джовинацци

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25 пар белых туфель и любовь к пчелам. Малоизвестные факты о Джовинацци
Автор:
, Ответственный редактор
10 апр. 2020 г., 15:44

Итальянец рассказал пресс-службе чемпионата, за что его девушка ненавидит гоночный симулятор и что у итальянского пилота общего с известным теннисистом Новаком Джоковичем

Пресс-служба Формулы 1 задала итальянскому пилоту вопросы, которые редко интересуют гоночных журналистов. Мы собрали подборку самых интересных ответов пилота Alfa Romeo.

Об итальянской кухне

«Я не очень здорово готовлю. К счастью, моя матушка делает это просто фантастически. Так что все детство она кормила меня всякими вкусностями, и у меня не было необходимости учиться делать что-то самому. 

Когда я стал жить отдельно, то ходил в рестораны или готовил дома что-то самое простое. Сейчас моя девушка отлично справляется, так что мне вновь повезло. 

Больше всего я люблю пасту орекьетте, а также пиццу, лазанью и тирамису. Ну и вообще итальянскую еду».

О необычном хобби

«Мне нравятся обувь. Особенно белые туфли. У меня их много, как минимум 25 пар. Дома не так много места, потому больше пока не влезает. Думаю, на какое-то время этого количества мне достаточно.

Всякий раз, возвращаясь домой, я протираю каждую пару и убираю обратно по коробкам. Каждая пара хранится отдельно». 

О любви к математике

«Я люблю анализировать. Мне нравится собрать все данные по итогам дня и внимательно изучать их, чтобы найти возможности для улучшения.

В нашем спорте великое множество цифр. Мне по душе работать с ними. В школе у меня были хорошие оценки по математике, и интерес к ней сохранился по сей день. Порой я просто сижу в одиночестве и смотрю на графики, сравниваю свои данные с Кими [Райкконеном]. И только потом иду на брифинг с командой, чтобы обсудить все это еще раз».  

Шлем Антонио Джовинацци

Шлем Антонио Джовинацци

Фото: Калло Альбанезе

О любви к пчелам

«Они – мои любимые создания. Элегантные и прекрасные творения природы – маленькие, но крайне опасные. Пример того, что внешность может быть обманчива: у того, кто выглядит беззащитным, мощное жало. Кроме того, они очень сильны в командной работе».

О киберспорте

«Симулятор – самая важная для меня вещь дома. Девушка просто ненавидит его, поскольку он занимает так много места. Практически все пространство между парой диванов. 

Мне нравится играть в eSports или Assetto Corsa. Симулятор появился только в январе, но я провожу за ним очень много времени. Наверное, больше всего, не считая тренировок. Я использую в играх собственное имя, так что меня несложно найти. Но так как я начал недавно, то пока только получаю необходимые лицензии [для топовых уровней]. 

Физически кибергонки очень просты, но вот в психологическом плане это очень важная тренировка, так как тебе нужна хорошая концентрация, нельзя допускать ошибки. Важно быть стабильным».

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О бывшем боссе Fiat и Ferrari Серджио Маркионне 

«Серджио был одним из тех людей, кто активно содействовал моему включению в семью Ferrari. Он сыграл очень важную роль в моей карьере, за что я ему невероятно признателен. Не знаю уж, чем я ему так понравился, но мне очень повезло, что все сложилось таким образом».

О занятиях теннисом в одном клубе с Новаком Джоковичем

«Я отвратительно играю. Но когда бываю в Италии, хожу в клуб [тренера Риккардо Пьятти, который посещает и первая ракетка мира Джокович]. Это здорово помогает переключиться и на время забыть про гонки. Сам Пьятти – большой фанат Ф1, так что когда мы впервые встретились, он сам пригласил меня в клуб. Надеюсь, смогу бывать там чаще и поднять свой уровень».

Джовинацци на электроскутере во время знакомства с трассой

Джовинацци на электроскутере во время знакомства с трассой

Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

О знакомстве с легендой велоспорта Крисом Фрумом

«Я порой встречал его в баре [в Монако]. Конечно, я сразу узнал его – но вот он, думаю, и представления не имел обо мне, особенно в начале. Нет, мы не ездили вместе – я едва ли смог бы поддерживать его темп, – но несколько раз разговаривали. Очень здорово, когда есть возможность пообщаться с одним из лучших велогонщиков мира. 

Мы также знакомы с Винченцо Нибали. Вообще, здорово обмениваться мнениями со спортсменами из других дисциплин. У них совершенно иные взгляды. Интересно узнавать, как они готовятся к соревнованиям, что делают перед самым стартом. У каждого есть возможность в чем-то прибавить, и у них я могу узнать, как этого добиться».

О времени без гонок

«Когда сезон заканчивается, я приезжаю домой, встречаюсь с семьей и друзьями – и пытаюсь выкинуть из головы Формулу 1. Но это непросто. Даже если я просто включаю телевизор, то сразу настраиваю его на Sky Sports F1.

Кроме того, зимой я много тренируюсь. Я хочу работать больше, чем остальные. Только так можно прийти к моей цели, к победам. В этом году я хочу быть еще лучше готов физически, а также планирую поменять свой подход к гоночным уик-эндам. Мне важно иметь дополнительный запас энергии, чтобы тратить ее, когда она действительно нужна. И это вопрос подхода к мелочам».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Антонио Джовинацци
Команды Alfa Romeo
Автор Александр Кабановский

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25 июн. - 28 июн.
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