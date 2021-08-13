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Формула 1 Самое интересное

25 лучших гонок Фернандо Алонсо в Формуле 1

Автор:
, главный редактор (Global)
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

В Венгрии Алонсо совершил очередной гоночный подвиг, 10 кругов продержавшись впереди Льюиса Хэмилтона. По этому поводу мы вспомнили материал 2018 года, посвященный лучшим заездам в карьере Фернандо.

25 лучших гонок Фернандо Алонсо в Формуле 1
Гран При Испании-2001
Гран При Испании-2001
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Фотограф: Расселл Батчелор / Motorsport Images

На пятом этапе в составе Minardi Алонсо стал 18-м в квалификации, опередив Renault Джанкарло Физикеллы и Jaguar Педро де ла Росы. В гонке Алонсо стал 13-м, опередив Физикеллу и его партнера Дженсона Баттона!

Гран При Японии-2001
Гран При Японии-2001
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Фотограф: Minardi Formula 1

Алонсо квалифицировался 18-м и финишировал 11-м, опередив Хайнца-Харальда Френтцена, Оливье Паниса и обоих пилото Arrows.

Гран При Испании-2003
Гран При Испании-2003
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Фотограф: LAT Images

В этот раз Фернандо стал третьим в квалификации позади двух пилотов Ferrari, а в гонке обошел Рубенса Баррикелло и на финише уступил лишь Михаэлю Шумахеру.

Гран При Венгрии-2003
Гран При Венгрии-2003
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Фотограф: LAT Images

Здесь Алонсо побил рекорд Брюса Макларена и стал самым молодым победителем Гран При в истории. К тому же, Нандо лидировал от старта и до финиша.

Гран При Франции-2004
Гран При Франции-2004
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Фотограф: LAT Images

Возможно, величайшее поражение в карьере Алонсо. Михаэль Шумахер применил невероятную стратегию с четырьмя (!) пит-стопами и победил взявшего поул испанца.

Гран При Сан-Марино-2005
Гран При Сан-Марино-2005
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Фотограф: LAT Images

Эпическая оборона на финише гонки позволила Алонсо сдержать Шумахера и одержать победу.

Гран При Японии-2005
Гран При Японии-2005
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Фотограф: XPB Images

Эту гонку помнят скорее по атаке Кими Райкконена на Джанкарло Физикеллу, принесший финну победу. Но и Алонсо блеснул, с 16-го места прорвавшись на третье.

Гран При Венгрии-2006
Гран При Венгрии-2006
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Фотограф: Sutton Images

Фернандо потребовалось лишь 17 кругов, чтобы с 15-го места на старте прорваться в лидеры. И этот прорыв включал изумительный обгон Шумахера! Мастерское выступление Алонсо было прервано поломкой карданного вала, но впечатления от прорыва не испортило.

Гран При Японии-2006
Гран При Японии-2006
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Последняя победа Алонсо с Renault на данный момент. Нандо боролся с Шумахером за победу, когда у Михажля отказал мотор. А испанцу успех гарантировал второй чемпионский титул.

Гран При Европы-2007
Гран При Европы-2007
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Эта гонка была прервана грозой, а на рестарте Алонсо выиграл тяжелый бой с Фелипе Массой.

Гран При Италии-2007
Гран При Италии-2007
11/25

Фотограф: Sutton Images

Четвертая в том сезоне и последняя в McLaren победа Алонсо.

Гран При Японии-2008
Гран При Японии-2008
12/25

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Здесь Алонсо выдержал битву с Робертом Кубицей на BMW и увез с собой победу.

Гран При Бахрейна-2010
Гран При Бахрейна-2010
13/25

Фотограф: Лоренцо Белланка / Motorsport Images

Знаменательная победа в первой же гонке за Ferrari пришла к Алонсо после того, как поломка свечи зажигания отбросила Себастьяна Феттеля на четвертое место.

Гран При Италии-2010
Гран При Италии-2010
14/25

Фотограф: Sutton Images

Фернандо пересидел Дженсона Баттона на трассе и за счет более позднего пит-стопа принес Ferrari первую победу в домашней гонке со времен Михаэля Шумахера.

Гран При Сингапура-2010
Гран При Сингапура-2010
15/25

Фотограф: LAT Images

На этот раз Алонсо повторил подвиг Имолы-2005, выдержав рьяные атаки Феттеля на финише. Первое место от второго в итоге отделило 0,293 секунды.

Гран При Кореи-2010
Гран При Кореи-2010
16/25

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эта дождевая гонка закончилась в сумерках и принесла Алонсо пятую победу в сезоне, выведя его в лидеры чемпионата благодаря отказу мотора у Феттеля и ошибке Хэмилтона.

Гран При Британии-2011
Гран При Британии-2011
17/25

Фотограф: Sutton Images

Задержка Феттеля на пит-стопе подарила Алонсо 16 секунд преимущества. И единственную в сезоне победу.

Гран При Малайзии-2012
Гран При Малайзии-2012
18/25

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

В сложных погодных условиях Алонсо справился с неожиданным вызовом со стороны Серхио Переса на Sauber.

Гран При Европы-2012
Гран При Европы-2012
19/25

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Стратегическая ошибка в квалификации привела Алонсо к 11-му месту на старте. Но небольшая помощи со стороны сейфти-кара и несколько прекрасных обгонов помогли ему одержать победу.

Гран При Бразилии-2012
Гран При Бразилии-2012
20/25

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Не сумев выиграть ни гонку, ни титул, Алонсо провел шикарный заезд, с восьмого места вырвавшись на второе. Но Баттон был недостижим в лидерах гонки, а Феттель сделал достаточно, чтобы забрать титул.

Гран При Испании-2013
Гран При Испании-2013
21/25

Фотограф: Sutton Images

Вдохновенная победа Алонсо. Он стартовал пятым, одним маневром прошел Райкконена и Хэмилтона, обошел Феттеля за счет андерката и пролетел мимо Росберга, придя к последнему триумфу в карьере.

Гран При Венгрии-2014
Гран При Венгрии-2014
22/25

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

С пятого места на старте Алонсо к середине гонки вырвался в лидеры и имел все шансы на победу, пока Даниэль Риккардо на свежих шинах не прошел его за пару кругов до финиша.

Гран При США-2016
Гран При США-2016
23/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

С 12-го места на решетке Алонсо, на смоем непослушном McLaren, прорвался на пятую строчку. Выше за рулем McLaren нандо не забирался.

Гран При Австралии-2018
Гран При Австралии-2018
24/25

Фотограф: Sutton Images

Бурный прорыв с 11-го места на пятое, в итоге которого Алонсо сдержал позади Red Bull Ферстаппена.

Гран При Азербайджана-2018
Гран При Азербайджана-2018
25/25

Фотограф: Sutton Images

Проколов оба правых колеса во время аварии, Алонсо сам докатил машину до боксов. А потом еще прорвался к седьмому месту на финише, уступив всего 10 секунд лидеру. Сам Фернандо назвал эту гонку неповторимой.

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