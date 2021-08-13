25 лучших гонок Фернандо Алонсо в Формуле 1
В Венгрии Алонсо совершил очередной гоночный подвиг, 10 кругов продержавшись впереди Льюиса Хэмилтона. По этому поводу мы вспомнили материал 2018 года, посвященный лучшим заездам в карьере Фернандо.
Фотограф: Расселл Батчелор / Motorsport Images
На пятом этапе в составе Minardi Алонсо стал 18-м в квалификации, опередив Renault Джанкарло Физикеллы и Jaguar Педро де ла Росы. В гонке Алонсо стал 13-м, опередив Физикеллу и его партнера Дженсона Баттона!
Фотограф: Minardi Formula 1
Алонсо квалифицировался 18-м и финишировал 11-м, опередив Хайнца-Харальда Френтцена, Оливье Паниса и обоих пилото Arrows.
Фотограф: LAT Images
В этот раз Фернандо стал третьим в квалификации позади двух пилотов Ferrari, а в гонке обошел Рубенса Баррикелло и на финише уступил лишь Михаэлю Шумахеру.
Фотограф: LAT Images
Здесь Алонсо побил рекорд Брюса Макларена и стал самым молодым победителем Гран При в истории. К тому же, Нандо лидировал от старта и до финиша.
Фотограф: LAT Images
Возможно, величайшее поражение в карьере Алонсо. Михаэль Шумахер применил невероятную стратегию с четырьмя (!) пит-стопами и победил взявшего поул испанца.
Фотограф: LAT Images
Эпическая оборона на финише гонки позволила Алонсо сдержать Шумахера и одержать победу.
Фотограф: XPB Images
Эту гонку помнят скорее по атаке Кими Райкконена на Джанкарло Физикеллу, принесший финну победу. Но и Алонсо блеснул, с 16-го места прорвавшись на третье.
Фотограф: Sutton Images
Фернандо потребовалось лишь 17 кругов, чтобы с 15-го места на старте прорваться в лидеры. И этот прорыв включал изумительный обгон Шумахера! Мастерское выступление Алонсо было прервано поломкой карданного вала, но впечатления от прорыва не испортило.
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Последняя победа Алонсо с Renault на данный момент. Нандо боролся с Шумахером за победу, когда у Михажля отказал мотор. А испанцу успех гарантировал второй чемпионский титул.
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Эта гонка была прервана грозой, а на рестарте Алонсо выиграл тяжелый бой с Фелипе Массой.
Фотограф: Sutton Images
Четвертая в том сезоне и последняя в McLaren победа Алонсо.
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Здесь Алонсо выдержал битву с Робертом Кубицей на BMW и увез с собой победу.
Фотограф: Лоренцо Белланка / Motorsport Images
Знаменательная победа в первой же гонке за Ferrari пришла к Алонсо после того, как поломка свечи зажигания отбросила Себастьяна Феттеля на четвертое место.
Фотограф: Sutton Images
Фернандо пересидел Дженсона Баттона на трассе и за счет более позднего пит-стопа принес Ferrari первую победу в домашней гонке со времен Михаэля Шумахера.
Фотограф: LAT Images
На этот раз Алонсо повторил подвиг Имолы-2005, выдержав рьяные атаки Феттеля на финише. Первое место от второго в итоге отделило 0,293 секунды.
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Эта дождевая гонка закончилась в сумерках и принесла Алонсо пятую победу в сезоне, выведя его в лидеры чемпионата благодаря отказу мотора у Феттеля и ошибке Хэмилтона.
Фотограф: Sutton Images
Задержка Феттеля на пит-стопе подарила Алонсо 16 секунд преимущества. И единственную в сезоне победу.
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
В сложных погодных условиях Алонсо справился с неожиданным вызовом со стороны Серхио Переса на Sauber.
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Стратегическая ошибка в квалификации привела Алонсо к 11-му месту на старте. Но небольшая помощи со стороны сейфти-кара и несколько прекрасных обгонов помогли ему одержать победу.
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Не сумев выиграть ни гонку, ни титул, Алонсо провел шикарный заезд, с восьмого места вырвавшись на второе. Но Баттон был недостижим в лидерах гонки, а Феттель сделал достаточно, чтобы забрать титул.
Фотограф: Sutton Images
Вдохновенная победа Алонсо. Он стартовал пятым, одним маневром прошел Райкконена и Хэмилтона, обошел Феттеля за счет андерката и пролетел мимо Росберга, придя к последнему триумфу в карьере.
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
С пятого места на старте Алонсо к середине гонки вырвался в лидеры и имел все шансы на победу, пока Даниэль Риккардо на свежих шинах не прошел его за пару кругов до финиша.
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
С 12-го места на решетке Алонсо, на смоем непослушном McLaren, прорвался на пятую строчку. Выше за рулем McLaren нандо не забирался.
Фотограф: Sutton Images
Бурный прорыв с 11-го места на пятое, в итоге которого Алонсо сдержал позади Red Bull Ферстаппена.
Фотограф: Sutton Images
Проколов оба правых колеса во время аварии, Алонсо сам докатил машину до боксов. А потом еще прорвался к седьмому месту на финише, уступив всего 10 секунд лидеру. Сам Фернандо назвал эту гонку неповторимой.