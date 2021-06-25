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Формула 1 / Гран При Франции Новости

25-27 июня: где и когда смотреть Ф1 и MotoGP в этот уик-энд

Вторые выходные подряд зрители смогут понаблюдать за сражением лучших мотогонщиков планеты, а сразу после финиша гонки MotoGP – переключиться на Формулу 1

25-27 июня: где и когда смотреть Ф1 и MotoGP в этот уик-энд

Главное событие очередного гоночного уик-энда – Гран При Штирии Формулы 1. Как обычно, российские зрители смогут увидеть все 5 заездов в прямом эфире и повторах на телеканалах холдинга «Матч ТВ».

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

25 июня,

пятница

  12:30-13:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 12:25

 

Запись: 

Матч! Арена, 06:00 (26 июня)

Вторая

тренировка

25 июня,

пятница

  16:00-17:00

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 15:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 07:15 (26 июня)

Третья

тренировка

26 июня,

суббота

  13:00-14:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 12:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 06:00 (27 июня)
Квалификация

26 июня,

суббота

  16:00-17:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 15:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 01:10 (27 июня)
Гонка

27 июня,

воскресенье

  16:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 15:40

 

Запись:

Матч! Арена 02:00 (28 июня)

Матч ТВ, 04:00 (28 июня)

Также «Матч! Арена» покажет в записи (в 19:00 субботы) первую гонку нового сезона женского чемпионата W Series. Первый этап турнира пройдет в рамках Гран При Штирии, впервые в соревнованиях примет участие россиянка – 17-летняя Ирина Сидоркова из Петрозаводска.

Наряду с пилотами Ф1 в эти выходные будут соревноваться и лучшие мотогонщики планеты: очередной этап Moto GP пройдет в голландском Ассене. В прямом эфире за квалификациями и гонками четырех классов можно следить на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». В субботу трансляции начнутся в 13:30, в воскресенье – в 11:45. Напомним, что для подключения к трансляциям надо оформить платную подписку.

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Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Квалификация

Moto3

 

26 июня,

суббота

  13:35-14:15

Прямой эфир: 

Моторспорт.ТВ, 13:30

Четвертая

тренировка

и квалификация

MotoGP

26 июня,

суббота

  14:30-15:50

Прямой эфир: 

Моторспорт.ТВ, 14:20

Квалификация

Moto2 и MotoE

26 июня,

суббота

  16:10-18:00

Прямой эфир: 

Моторспорт.ТВ, 16:05

Гонки

Moto3 и Moto2

27 июня,

воскресенье

  12:00-14:00

Прямой эфир: 

Моторспорт.ТВ, 11:45

Гонка

MotoGP

27 июня,

воскресенье

  15:00

Прямой эфир: 

Моторспорт.ТВ, 14:25

Гонка

MotoE

27 июня,

воскресенье

  16:30

Прямой эфир: 

Моторспорт.ТВ, 16:15

Также на в эти дни на «Моторспорт.ТВ» можно будет увидеть (с английским комментарием) заезды этапа итальянской Формулы 4 в Валлелунге. В этой серии сейчас выступают несколько россиян, причем один из них – Кирилл Смаль – занимает 3-е место в общем зачете. Все три гонки уик-энда пройдут в воскресенье, трансляции начнутся в 10:00, 14:00, 18:00.

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