25-27 июня: где и когда смотреть Ф1 и MotoGP в этот уик-энд

Главное событие очередного гоночного уик-энда – Гран При Штирии Формулы 1. Как обычно, российские зрители смогут увидеть все 5 заездов в прямом эфире и повторах на телеканалах холдинга «Матч ТВ».

Также «Матч! Арена» покажет в записи (в 19:00 субботы) первую гонку нового сезона женского чемпионата W Series. Первый этап турнира пройдет в рамках Гран При Штирии, впервые в соревнованиях примет участие россиянка – 17-летняя Ирина Сидоркова из Петрозаводска.

Наряду с пилотами Ф1 в эти выходные будут соревноваться и лучшие мотогонщики планеты: очередной этап Moto GP пройдет в голландском Ассене. В прямом эфире за квалификациями и гонками четырех классов можно следить на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». В субботу трансляции начнутся в 13:30, в воскресенье – в 11:45. Напомним, что для подключения к трансляциям надо оформить платную подписку.