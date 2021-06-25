25-27 июня: где и когда смотреть Ф1 и MotoGP в этот уик-энд
Вторые выходные подряд зрители смогут понаблюдать за сражением лучших мотогонщиков планеты, а сразу после финиша гонки MotoGP – переключиться на Формулу 1
Главное событие очередного гоночного уик-энда – Гран При Штирии Формулы 1. Как обычно, российские зрители смогут увидеть все 5 заездов в прямом эфире и повторах на телеканалах холдинга «Матч ТВ».
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|
25 июня,
пятница
|12:30-13:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 12:25
Запись:
Матч! Арена, 06:00 (26 июня)
|
Вторая
тренировка
|
25 июня,
пятница
|16:00-17:00
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 07:15 (26 июня)
|
Третья
тренировка
|
26 июня,
суббота
|13:00-14:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 12:55
Запись:
Матч! Арена, 06:00 (27 июня)
|Квалификация
|
26 июня,
суббота
|16:00-17:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 01:10 (27 июня)
|Гонка
|
27 июня,
воскресенье
|16:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 15:40
Запись:
Матч! Арена 02:00 (28 июня)
Матч ТВ, 04:00 (28 июня)
Также «Матч! Арена» покажет в записи (в 19:00 субботы) первую гонку нового сезона женского чемпионата W Series. Первый этап турнира пройдет в рамках Гран При Штирии, впервые в соревнованиях примет участие россиянка – 17-летняя Ирина Сидоркова из Петрозаводска.
Наряду с пилотами Ф1 в эти выходные будут соревноваться и лучшие мотогонщики планеты: очередной этап Moto GP пройдет в голландском Ассене. В прямом эфире за квалификациями и гонками четырех классов можно следить на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». В субботу трансляции начнутся в 13:30, в воскресенье – в 11:45. Напомним, что для подключения к трансляциям надо оформить платную подписку.
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|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Квалификация
Moto3
|
26 июня,
суббота
|13:35-14:15
|
Прямой эфир:
Моторспорт.ТВ, 13:30
|
Четвертая
тренировка
и квалификация
MotoGP
|
26 июня,
суббота
|14:30-15:50
|
Прямой эфир:
Моторспорт.ТВ, 14:20
|
Квалификация
Moto2 и MotoE
|
26 июня,
суббота
|16:10-18:00
|
Прямой эфир:
Моторспорт.ТВ, 16:05
|
Гонки
Moto3 и Moto2
|
27 июня,
воскресенье
|12:00-14:00
|
Прямой эфир:
Моторспорт.ТВ, 11:45
|
Гонка
MotoGP
|
27 июня,
воскресенье
|15:00
|
Прямой эфир:
Моторспорт.ТВ, 14:25
|
Гонка
MotoE
|
27 июня,
воскресенье
|16:30
|
Прямой эфир:
Моторспорт.ТВ, 16:15
Также на в эти дни на «Моторспорт.ТВ» можно будет увидеть (с английским комментарием) заезды этапа итальянской Формулы 4 в Валлелунге. В этой серии сейчас выступают несколько россиян, причем один из них – Кирилл Смаль – занимает 3-е место в общем зачете. Все три гонки уик-энда пройдут в воскресенье, трансляции начнутся в 10:00, 14:00, 18:00.