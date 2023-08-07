210 миллионов за пять лет. СМИ разузнали детали нового контракта Леклера

Шарль Леклер стал первым пилотом в истории, которому Ferrari предложила пятилетний контракт. Срок этого соглашения истекает в конце 2024-го, и сплетни о том, какое продолжение карьеры выберет победитель пяти Гран При, уже наполнили паддок.

Ранее мы делились с поклонниками Ф1 недавними публикациями итальянских СМИ, будто Скудерия нацелилась удержать гонщика и предложила ему контракт по системе «2+3» – с гарантированным двухлетним периодом и опционом еще на три сезона. Леклер это предложение принял.

При этом сама Ferrari пока молчит – можно предположить, что для официального объявления выберут неделю Гран При Италии на стыке августа и сентября. Тем временем уже появляются новые подробности о будущем Шарля.

Французское сетевое издание Sportune сообщило, будто зарплата гонщика составит 40 миллионов долларов в год. При этом контракт предусматривает, что если Леклер останется в команде на все пять лет, то за последний сезон 2029 года получит и того больше – монегаск, которому к тому моменту исполнится 32 года, заработает $50 млн.

Также в публикации говорится, что Шарль согласился продлить отношения с Ferrari только после того, как пообщался с Mercedes, Red Bull, Alpine и Aston Martin.

При этом следует отметить, что ранее тот же источник называл дату подписания контракта Mercedes с Льюисом Хэмилтоном, которая впоследствии не подтвердилась.