210 миллионов за пять лет. СМИ разузнали детали нового контракта Леклера
Команда еще не успела официально объявить, что монегаск остается в ее составе, а репортерам уже стали известны условия их сотрудничества после 2024 года
Шарль Леклер стал первым пилотом в истории, которому Ferrari предложила пятилетний контракт. Срок этого соглашения истекает в конце 2024-го, и сплетни о том, какое продолжение карьеры выберет победитель пяти Гран При, уже наполнили паддок.
Ранее мы делились с поклонниками Ф1 недавними публикациями итальянских СМИ, будто Скудерия нацелилась удержать гонщика и предложила ему контракт по системе «2+3» – с гарантированным двухлетним периодом и опционом еще на три сезона. Леклер это предложение принял.
При этом сама Ferrari пока молчит – можно предположить, что для официального объявления выберут неделю Гран При Италии на стыке августа и сентября. Тем временем уже появляются новые подробности о будущем Шарля.
Французское сетевое издание Sportune сообщило, будто зарплата гонщика составит 40 миллионов долларов в год. При этом контракт предусматривает, что если Леклер останется в команде на все пять лет, то за последний сезон 2029 года получит и того больше – монегаск, которому к тому моменту исполнится 32 года, заработает $50 млн.
Также в публикации говорится, что Шарль согласился продлить отношения с Ferrari только после того, как пообщался с Mercedes, Red Bull, Alpine и Aston Martin.
При этом следует отметить, что ранее тот же источник называл дату подписания контракта Mercedes с Льюисом Хэмилтоном, которая впоследствии не подтвердилась.
Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19
Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19 Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19
Слухи: Ferrari продлила контракт с Леклером. А с Сайнсом – не продлила
Слухи: Ferrari продлила контракт с Леклером. А с Сайнсом – не продлила Слухи: Ferrari продлила контракт с Леклером. А с Сайнсом – не продлила
Леклер: Сложности с шинами вновь проявили себя, но дело не в этом
Леклер: Сложности с шинами вновь проявили себя, но дело не в этом Леклер: Сложности с шинами вновь проявили себя, но дело не в этом
Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить
Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить
«Я бы действовал жестко». Джордан предложил план спасения Ferrari
«Я бы действовал жестко». Джордан предложил план спасения Ferrari «Я бы действовал жестко». Джордан предложил план спасения Ferrari
Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором
Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором
Самое важное:
Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1»
Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1» Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1»
Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е
Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е
Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить
Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить
Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это
Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.