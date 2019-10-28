207 гонок, четыре чемпиона мира, 48% побед: статистика к 100-му триумфу Mercedes
В Мексике Mercedes выиграла сотый Гран При в своей истории, а мы собрали самые интересные статистические факты о рекордах команды.
65 лет прошло между первой и 100-й победами Mercedes. Первый Большой Приз команде принес Хуан-Мануэль Фанхио во французском Реймсе 4 июля 1954 года
Фотограф: Daimler AG
207 гонок потребовалось Mercedes, чтобы одержать 100 побед. Команда выиграла 48% всех Гран При, в которых участвовала
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Четыре пилота Mercedes побеждали в чемпионате мира. На счету Льюиса Хэмилтона четыре титула, по одному у Хуана-Мануэля Фанхио и Нико Росберга, а еще один на наших глазах продолжают разыгрывать между собой Хэмилтон и Валттери Боттас. В этот список можно было бы добавить и победу Фанхио в чемпионате 1954 года, но если говорить строго, он провел за Mercedes только половину гонок, а до дебюта немецкой команды стартовал на Maserati.
Фотограф: Mercedes AMG
Mercedes завоевала шесть Кубков конструкторов. Это пятый результат в истории после Ferrari (16), Williams (9), McLaren (8) и Lotus (7)
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Все шесть Кубков конструкторов Mercedes завоевала подряд, повторив рекорд Ferrari
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Mercedes занимает четвертое место по числу побед в истории Формулы 1, уступая Ferrari (238), McLaren (182) и Williams (114)
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
62 победы из 100 Mercedes принес Льюис Хэмилтон. 23 победы на счету Нико Росберга, 8 у Хуана-Мануэля Фанхио, 6 у Валттери Боттаса и 1 у Стрилинга Мосса
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
19 побед Mercedes в сезоне-2016 являются историческим рекордом Ф1. Второе и третье места также у немецкой марки: по 16 побед в 2014-м и 2015-м годах
Фотограф: XPB Images
Трижды в истории Mercedes выигрывала по 10 гонок подряд, но пока не дотянулась до рекорда McLaren – 11 побед в сезоне-1988. Последняя серия Mercedes оборвалась на Гран При Австрии-2019, где Валттери Боттас стал третьим, а Льюис Хэмилтон – пятым
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
В 207 гонках Mercedes завоевала 52 дубля. Это второй результат в истории после Ferrari (84)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Проведя 207 гонок, Mercedes была представлена на подиуме по итогам 135 из них. Это пятый показатель в истории после Ferrari (581), McLaren (391), Williams (243) и Lotus (177)
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
В сезоне-2016 пилоты Mercedes в сумме 33 раза поднимались на подиум. Это рекорд Ф1, второе и третье места тоже у Mercedes: 32 раза в 2015 году и 31 раз в 2014-м
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
За всю историю Mercedes набрала 5025 очков в Кубке конструкторов. Это третий результат в истории после Ferrari (8219,5) и McLaren (5319,5). Еще 139,14 очка пилоты Mercedes заработали в 50-е, когда Кубка конструкторов в Ф1 еще не было
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Штутгартская команда занимает шесть первых мест в списке наибольшего числа очков, набранных за сезон. Рекорд – 765 очков в чемпионате-2016. В этом году у Mercedes уже 652 балла. Это (пока) шестой результат в истории, но превзойти собственное высшее достижение уже не выйдет
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Всего за Mercedes в Формуле 1 выступало 11 пилотов, четверо из которых были чемпионами мира (без учета сезона-2019). На четверых у них 18 титулов.
Фотограф: XPB Images
В составе Mercedes выступали трое самых титулованных пилотов в истории Ф1: Михаэль Шумахер (семь титулов), Льюис Хэмилтон и Хуан-Мануэль Фанхио (по пять)
Фотограф: XPB Images
Гран При в Мехико стал для Льюиса Хэмилтона 137-м за Mercedes. Он вышел на первое место в команде по этому показателю, обойдя Нико Росберга (136). Немец Херманн Ланг и француз Андре Симон провели за Mercedes всего по одной гонке, и оба не добрались до финиша
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
207 гонок, четыре чемпиона мира, 48% побед: статистика к 100-му триумфу Mercedes
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