Сколько заплатят команды Ф1 за право выступать в сезоне-2022?
Журналистам удалось разузнать суммы заявочных взносов в чемпионат мира. Разница между Mercedes и Haas составляет девять раз
Формула 1 остается коммерческим спортом – здесь весьма щедрые призовые, но и право выходить на старт нужно подкрепить платежом. Его сумма рассчитывается, исходя из количества заработанных в прошлом сезоне очков.
Базовая ставка, единая для всех, в соответствии со Спортивным регламентом составляет 556 509 долларов, а за каждый зачетный балл нужно уплатить еще $5563. Есть одно исключение: для обладателя Кубка конструкторов очки стоят дороже – по $6677.
Неудивительно, что уже много лет больше всех платит Mercedes. Причем в этом году команда отдаст даже больше, чем в прошлом: так как в 2020-м гонок было всего 17, Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом заработали 573 очка, тогда как в сезоне-2021 – уже 613,5.
Из-за этого размер взноса вырос на 170 тысяч долларов.
Впрочем, эта сумма не идет ни в какой сравнение с той прибавкой, которую начислили Red Bull: она составила без малого $1,5 млн.
Для трех команд после падения результатов сумма взноса снизилась: для Alpine почти на 200 тысяч, для Aston Martin – на 800.
Haas, гонщики которой в прошлом году ни разу не смогли пробиться в десятку, ограничится минимальной фиксированной суммой, то есть заплатит в девять раз меньше Mercedes.
При этом, по информации Speedcafe, существует возможность, что указанный суммы вырастут еще больше – они увязаны с ежегодным индексом потребительского рынка (CPI), публикуемым в США.
Вносы команд Ф1 за право участвовать в чемпионате мира 2022 года
|Команда
|Сумма в2022-м, $
|Сумма в 2021-м, $
|Разница, $
|Mercedes
|4 652 848
|4 482 898
|+169 950
|Red Bull
|3813 645
|2 384 737
|+1 428 908
|Ferrari
|2 356 139
|1 314 829
|+1 041 310
|McLaren
|2 086 334
|1 718 890
|+367 444
|Alpine
|1 418 774
|1 599 379
|-180 605
|AlphaTauri
|1 346 455
|1 178 245
|+168 210
|Aston Martin
|984 860
|1 679 053
|-694 193
|Williams
|695 584
|569 308
|+126 276
|Alfa Romeo
|628 828
|614 836
|+13 992
|Haas
|556 509
|586 381
|-29 872