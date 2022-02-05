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Формула 1 Новость

Сколько заплатят команды Ф1 за право выступать в сезоне-2022?

Журналистам удалось разузнать суммы заявочных взносов в чемпионат мира. Разница между Mercedes и Haas составляет девять раз

Сколько заплатят команды Ф1 за право выступать в сезоне-2022?
Кемаль Шенгюл
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Формула 1 остается коммерческим спортом – здесь весьма щедрые призовые, но и право выходить на старт нужно подкрепить платежом. Его сумма рассчитывается, исходя из количества заработанных в прошлом сезоне очков. 

Базовая ставка, единая для всех, в соответствии со Спортивным регламентом составляет 556 509 долларов, а за каждый зачетный балл нужно уплатить еще $5563. Есть одно исключение: для обладателя Кубка конструкторов очки стоят дороже – по $6677.

Неудивительно, что уже много лет больше всех платит Mercedes. Причем в этом году команда отдаст даже больше, чем в прошлом: так как в 2020-м гонок было всего 17, Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом заработали 573 очка, тогда как в сезоне-2021 – уже 613,5.

Из-за этого размер взноса вырос на 170 тысяч долларов. 

Впрочем, эта сумма не идет ни в какой сравнение с той прибавкой, которую начислили Red Bull: она составила без малого $1,5 млн.

Для трех команд после падения результатов сумма взноса снизилась: для Alpine почти на 200 тысяч, для Aston Martin – на 800. 

Haas, гонщики которой в прошлом году ни разу не смогли пробиться в десятку, ограничится минимальной фиксированной суммой, то есть заплатит в девять раз меньше Mercedes.

При этом, по информации Speedcafe, существует возможность, что указанный суммы вырастут еще больше – они увязаны с ежегодным индексом потребительского рынка (CPI), публикуемым в США.

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Вносы команд Ф1 за право участвовать в чемпионате мира 2022 года

Команда Сумма в2022-м, $ Сумма в 2021-м, $ Разница, $
Germany Mercedes 4 652 848 4 482 898 +169 950
Austria Red Bull 3813 645 2 384 737 +1 428 908
Italy Ferrari 2 356 139 1 314 829 +1 041 310
United Kingdom McLaren 2 086 334 1 718 890 +367 444
France Alpine 1 418 774 1 599 379 -180 605
Italy AlphaTauri 1 346 455 1 178 245 +168 210
United Kingdom Aston Martin 984 860 1 679 053 -694 193
United Kingdom Williams 695 584 569 308 +126 276
Switzerland Alfa Romeo 628 828 614 836 +13 992
United States Haas 556 509 586 381 -29 872
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