«2021 год ничего не изменит». Грожан предсказал прежнюю расстановку сил при новом регламенте

Ромен Грожан ненадолго появился в Формуле 1 в 2009 году, но по-настоящему его карьера началась в 2011-м с Lotus. Если вести отсчет от этого времени, предстоящий сезон будет для француза десятым по счету. За его плечами 164 Гран При и 10 подиумов, однако в последнее время Ромен редко радует своих болельщиков хорошими результатами.

Минувшим летом ходили упорные слухи об увольнении Грожана из Haas после нескольких неоднозначных эпизодов, включая аварию со своим напарником Кевином Магнуссеном в Сильверстоуне, но в итоге американская команда продлила с ним контракт.

Оценивая в интервью Motorsport.com годы выступлений в Ф1, Ромен сказал: «Эти десять лет… Что мне нравится в сегодняшних машинах – это то, что они самые быстрые из когда-либо созданных, они невероятные. Мне также по душе плотные поединки в середине пелотона.

А не люблю я вот что: в мои первые годы у нас бывало по шесть победителей в шести первых Гран При, как в 2012-м. А сейчас мы видим шесть дублей одной команды. Раньше тоже было доминирование Red Bull, но все же ситуация отличалась от нынешней. Тогда Red Bull была чуть впереди, а за ней – борьба за каждую позицию. Сейчас никакой борьбы нет, каждая гонка состоит из двух отдельных [для лидеров и средней группы]. Досадно, что так получилось, и я не думаю, что здесь что-то поменяется в ближайшее время».

Поясняя, почему он не верит в изменения после вступления в 2021 году в силу радикально обновленных правил, француз сказал: «В 2021-м точно ничего не будет. Сейчас еще нет лимита на бюджеты, потому большие команды будут тратить все свои ресурсы на подготовку к новому регламенту. У маленьких команд нет таких денег, так что поначалу разница сохранится.

Но затем, думаю, у Liberty есть ряд отличных идей. Я вообще считаю, что они выбрали верное направление. Лично мне бы хотелось, чтобы лимит расходов был еще меньше. Но совершенно понятно, что Liberty приходится иметь дело с Mercedes, Ferrari и Red Bull, которые не хотят уступать, так что нужно искать компромисс.

Но новые машины выглядят классно. И те исследования, которые мы проводим, дают очень интересные результаты. К тому же, шины станут 18-дюймовыми – сейчас это один из главных сдерживающих факторов. Но главное – если станет меньше областей для доработки машин, сложнее будет добиться такой большой разницы по скорости».

Он добавил: «Самое главное – чтобы борьба стала плотнее. Чтобы можно было вплотную преследовать соперника и проводить хорошие гонки. А если машины при этом станут на секунду, две или даже четыре медленнее, это не столь важно».

Интервью Базиля Давуана