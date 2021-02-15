20 сезонов McLaren-Mercedes в Формуле 1 в картинках и цифрах

В новом сезоне Формулы 1 на машинах команды McLaren вновь (после перерыва длиной в шесть лет) будут стоять моторы Mercedes. Легендарная команда, переживающая сейчас новый подъем, конечно, будет не более чем клиентом немецкой марки. И все же появление в списках словосочетания McLaren-Mercedes заставляет вспомнить, как в прошлом развивалось сотрудничество двух знаменитых брендов. Сотрудничество длительное, насыщенное и весьма плодотворное.

Сезон № 1. 1995 год 1 / 42 Фотограф: LAT Images Автомобиль - McLaren MP4/10

Главный конструктор - Стив Николз

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) Сезон № 1. 1995 год 2 / 42 Фотограф: Sutton Images Пилоты: Мика Хаккинен, Ян Магнуссен, Марк Бланделл, Найджел Мэнселл

Лучший результат в гонке - 2-е место (дважды)

Место в Кубке конструкторов - 4-е Сезон № 2. 1996 год 3 / 42 Фотограф: Sutton Images Автомобиль - McLaren MP4/11

Главный конструктор - Стив Николз

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) Сезон № 2. 1996 год 4 / 42 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард

Лучший результат в гонке - 2-е место

Место в Кубке конструкторов - 4-е Сезон № 3. 1997 год 5 / 42 Фотограф: LAT Images Автомобиль - McLaren MP4/12

Главный конструктор - Стив Николз

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) Сезон № 3. 1997 год 6 / 42 Фотограф: Sutton Images Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард

3 победы, 1 поул-позиция, 2 лучших круга

Место в Кубке конструкторов - 4-е Сезон № 4. 1998 год 7 / 42 Фотограф: LAT Images Автомобиль - McLaren MP4/13

Главный конструктор - Эдриан Ньюи

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) Сезон № 4. 1998 год 8 / 42 Фотограф: Sutton Images Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард

9 побед, 12 поулов, 9 лучших кругов

Чемпионские титулы в личном зачете (Хаккинен) и Кубке конструкторов Сезон № 5. 1999 год 9 / 42 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Автомобиль - McLaren MP4/14

Главный конструктор - Эдриан Ньюи

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) Сезон № 5. 1999 год 10 / 42 Фотограф: Sutton Images Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард

7 побед, 7 поулов, 12 лучших кругов

Чемпионский титул в личном зачете (Хаккинен), 2-е место в Кубке конструкторов Сезон № 6. 2000 год 11 / 42 Фотограф: Sutton Images Автомобиль - McLaren MP4/15

Главный конструктор - Эдриан Ньюи

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) Сезон № 6. 2000 год 12 / 42 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард

4 победы, 2 поула, 6 лучших кругов

2-е места в личном зачете (Хаккинен) и Кубке конструкторов Сезон № 7. 2001 год 13 / 42 Фотограф: LAT Images Автомобиль - McLaren MP4-16

Главный конструктор - Эдриан Ньюи

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) Сезон № 7. 2001 год 14 / 42 Фотограф: LAT Images Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард

4 победы, 2 поула, 6 лучших кругов

2-е места в личном зачете (Култхард) и Кубке конструкторов Сезон № 8. 2002 год 15 / 42 Фотограф: DaimlerChrysler Автомобиль - McLaren MP4-17

Главный конструктор - Эдриан Ньюи

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) Сезон № 8. 2002 год 16 / 42 Фотограф: DaimlerChrysler Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен

1 победа, 2 лучших круга

Место в Кубке конструкторов - 3-е Сезон № 9. 2003 год 17 / 42 Фотограф: LAT Images Автомобиль - McLaren MP4-17D

Главный конструктор - Эдриан Ньюи

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) MP4-17D? А почему не МР4-18? 18 / 42 Фотограф: DaimlerChrysler МР4-18 был построен и испытан во время предсезонных тестов, но в силу целого ряда проблем с ним команда была вынуждена отказаться от использования нового болида в гонках и выставить на старт доработанную версию прошлогодней машины. Сезон № 9. 2003 год 19 / 42 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен

2 победы, 2 поула, 2 лучших круга

2-е место в личном зачете (Райкконен) и 3-е в Кубке конструкторов Сезон № 10. 2004 год 20 / 42 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Автомобиль - McLaren MP4-19

Главный конструктор - Эдриан Ньюи

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) Сезон № 10. 2004 год 21 / 42 Фотограф: DaimlerChrysler Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен

1 победа, 1 поул, 2 лучших круга

Место в Кубке конструкторов - 5-е Сезон № 11. 2005 год 22 / 42 Фотограф: Sutton Images Автомобиль - McLaren MP4-20

Главный конструктор - Эдриан Ньюи

Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра) Сезон № 11. 2005 год 23 / 42 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Пилоты: Кими Райкконен, Хуан Пабло Монтойя, Педро де ла Роза, Александр Вурц

10 побед, 7 поулов, 12 лучших кругов

2-е место в личном зачете (Райкконен) и Кубке конструкторов Сезон № 12. 2006 год 24 / 42 Фотограф: Sutton Images Автомобиль - McLaren MP4-21

Главный конструктор - Эдриан Ньюи

Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра) Сезон № 12. 2006 год 25 / 42 Фотограф: LAT Images Пилоты: Кими Райкконен, Хуан Пабло Монтойя, Педро де ла Роза

Лучший результат в гонке - 2-е место (однажды), 3 поула, 3 лучших круга

Место в Кубке конструкторов - 3-е Сезон № 13. 2007 год 26 / 42 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Автомобиль - McLaren MP4-22

Главный конструктор - Пэдди Лоу

Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра) Сезон № 13. 2007 год 27 / 42 Фотограф: Дёрк Клинсмит / Motorsport Images Пилоты: Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон

8 побед, 8 поулов, 5 лучших кругов

2-е места в личном зачете (Хэмилтон), в Кубке конструкторов команда лишена всех очков за использование полученной незаконным способом документации Ferrari Сезон № 14. 2008 год 28 / 42 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Автомобиль - McLaren MP4-23

Главный конструктор - Пэдди Лоу

Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра) Сезон № 14. 2008 год 29 / 42 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен

6 побед, 8 поулов, 3 лучших круга

Чемпионский титул в личном зачете (Хэмилтон) и 2-е место в Кубке конструкторов Сезон № 15. 2009 год 30 / 42 Фотограф: Хазрин Мен Шах Автомобиль - McLaren MP4-24

Главный конструктор - Пэдди Лоу

Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра) Сезон № 15. 2009 год 31 / 42 Фотограф: McLaren Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен

2 победы, 4 поула

Место в Кубке конструкторов - 3-е Сезон № 16. 2010 год 32 / 42 Фотограф: Sutton Images Автомобиль - McLaren MP4-25

Главный конструктор - Пэдди Лоу

Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра) Сезон № 16. 2010 год 33 / 42 Фотограф: Джеймс Мой Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон

5 побед, 1 поул, 6 лучших кругов

Место в Кубке конструкторов - 2-е Сезон № 17. 2011 год 34 / 42 Фотограф: Хазрин Мен Шах Автомобиль - McLaren MP4-26

Главный конструктор - Пэдди Лоу

Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра) Сезон № 17. 2011 год 35 / 42 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон

6 побед, 1 поул, 6 лучших кругов

2-е место в личном зачете (Баттон) и Кубке конструкторов Сезон № 18. 2012 год 36 / 42 Фотограф: Sutton Images Автомобиль - McLaren MP4-27

Главный конструктор - Пэдди Лоу

Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра) Сезон № 18. 2012 год 37 / 42 Фотограф: Sutton Images Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон

7 побед, 8 поулов, 3 лучших круга

Место в Кубке конструкторов - 3-е Сезон № 19. 2013 год 38 / 42 Фотограф: Алессио Моргезе Автомобиль - McLaren MP4-28

Главный конструктор - Пэдди Лоу

Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра) Сезон № 19. 2013 год 39 / 42 Фотограф: Райнер Эрхардт Пилоты: Дженсон Баттон, Серхио Перес

Лучший результат в гонке - 4-е место, 1 лучший круг

Место в Кубке конструкторов - 5-е Сезон № 20. 2014 год 40 / 42 Фотограф: Райнер Эрхардт Автомобиль - McLaren MP4-29

Главный конструктор - Тим Госс

Гибридная силовая установка серии PU106 (в основе турбомотор V6, 1,6 литра) Сезон № 20. 2014 год 41 / 42 Пилоты: Дженсон Баттон, Кевин Магнуссен

Лучший результат в гонке - 2-е место (1 раз)

Место в Кубке конструкторов - 5-е И что в итоге? 42 / 42 Фотограф: Эрик Гилберт За 20 сезонов выступлений с моторами Mercedes пилоты McLaren: - завоевали 3 титула в личном зачете и один Кубок конструкторов

- 68 раз стартовали с поул-позиции

- одержали 75 побед в гонках

- 75 раз проезжали лучший круг в гонке