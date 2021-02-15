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Формула 1 / Галерея

20 сезонов McLaren-Mercedes в Формуле 1 в картинках и цифрах

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20 сезонов McLaren-Mercedes в Формуле 1 в картинках и цифрах

На британских машинах с немецкими моторами побеждали Баттон, Райкконен и Алонсо, а Хэмилтону союз McLaren и Mercedes принес первый из семи чемпионских титулов

В новом сезоне Формулы 1 на машинах команды McLaren вновь (после перерыва длиной в шесть лет) будут стоять моторы Mercedes. Легендарная команда, переживающая сейчас новый подъем, конечно, будет не более чем клиентом немецкой марки. И все же появление в списках словосочетания McLaren-Mercedes заставляет вспомнить, как в прошлом развивалось сотрудничество двух знаменитых брендов. Сотрудничество длительное, насыщенное и весьма плодотворное.

Сезон № 1. 1995 год

Сезон № 1. 1995 год
1/42

Фотограф: LAT Images

Автомобиль - McLaren MP4/10
Главный конструктор - Стив Николз
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

Сезон № 1. 1995 год

Сезон № 1. 1995 год
2/42

Фотограф: Sutton Images

Пилоты: Мика Хаккинен, Ян Магнуссен, Марк Бланделл, Найджел Мэнселл
Лучший результат в гонке - 2-е место (дважды)
Место в Кубке конструкторов - 4-е 

Сезон № 2. 1996 год

Сезон № 2. 1996 год
3/42

Фотограф: Sutton Images

Автомобиль - McLaren MP4/11
Главный конструктор - Стив Николз
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

Сезон № 2. 1996 год

Сезон № 2. 1996 год
4/42

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
Лучший результат в гонке - 2-е место
Место в Кубке конструкторов - 4-е 

Сезон № 3. 1997 год

Сезон № 3. 1997 год
5/42

Фотограф: LAT Images

Автомобиль - McLaren MP4/12
Главный конструктор - Стив Николз
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

Сезон № 3. 1997 год

Сезон № 3. 1997 год
6/42

Фотограф: Sutton Images

Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
3 победы, 1 поул-позиция, 2 лучших круга
Место в Кубке конструкторов - 4-е 

Сезон № 4. 1998 год

Сезон № 4. 1998 год
7/42

Фотограф: LAT Images

Автомобиль - McLaren MP4/13
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

Сезон № 4. 1998 год

Сезон № 4. 1998 год
8/42

Фотограф: Sutton Images

Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
9 побед, 12 поулов, 9 лучших кругов
Чемпионские титулы в личном зачете (Хаккинен) и Кубке конструкторов

Сезон № 5. 1999 год

Сезон № 5. 1999 год
9/42

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Автомобиль - McLaren MP4/14
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

Сезон № 5. 1999 год

Сезон № 5. 1999 год
10/42

Фотограф: Sutton Images

Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
7 побед, 7 поулов, 12 лучших кругов
Чемпионский титул в личном зачете (Хаккинен), 2-е место в Кубке конструкторов

Сезон № 6. 2000 год

Сезон № 6. 2000 год
11/42

Фотограф: Sutton Images

Автомобиль - McLaren MP4/15
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

Сезон № 6. 2000 год

Сезон № 6. 2000 год
12/42

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
4 победы, 2 поула, 6 лучших кругов
2-е места в личном зачете (Хаккинен) и Кубке конструкторов

Сезон № 7. 2001 год

Сезон № 7. 2001 год
13/42

Фотограф: LAT Images

Автомобиль - McLaren MP4-16
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

Сезон № 7. 2001 год

Сезон № 7. 2001 год
14/42

Фотограф: LAT Images

Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
4 победы, 2 поула, 6 лучших кругов
2-е места в личном зачете (Култхард) и Кубке конструкторов

Сезон № 8. 2002 год

Сезон № 8. 2002 год
15/42

Фотограф: DaimlerChrysler

Автомобиль - McLaren MP4-17
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

Сезон № 8. 2002 год

Сезон № 8. 2002 год
16/42

Фотограф: DaimlerChrysler

Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен
1 победа, 2 лучших круга
Место в Кубке конструкторов - 3-е

Сезон № 9. 2003 год

Сезон № 9. 2003 год
17/42

Фотограф: LAT Images

Автомобиль - McLaren MP4-17D
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

MP4-17D? А почему не МР4-18?

MP4-17D? А почему не МР4-18?
18/42

Фотограф: DaimlerChrysler

МР4-18 был построен и испытан во время предсезонных тестов, но в силу целого ряда проблем с ним команда была вынуждена отказаться от использования нового болида в гонках и выставить на старт доработанную версию прошлогодней машины.

Сезон № 9. 2003 год

Сезон № 9. 2003 год
19/42

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен
2 победы, 2 поула, 2 лучших круга
2-е место в личном зачете (Райкконен) и 3-е в Кубке конструкторов

Сезон № 10. 2004 год

Сезон № 10. 2004 год
20/42

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Автомобиль - McLaren MP4-19
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

Сезон № 10. 2004 год

Сезон № 10. 2004 год
21/42

Фотограф: DaimlerChrysler

Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен
1 победа, 1 поул, 2 лучших круга
Место в Кубке конструкторов - 5-е

Сезон № 11. 2005 год

Сезон № 11. 2005 год
22/42

Фотограф: Sutton Images

Автомобиль - McLaren MP4-20
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)

Сезон № 11. 2005 год

Сезон № 11. 2005 год
23/42

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Пилоты: Кими Райкконен, Хуан Пабло Монтойя, Педро де ла Роза, Александр Вурц
10 побед, 7 поулов, 12 лучших кругов
2-е место в личном зачете (Райкконен) и Кубке конструкторов

Сезон № 12. 2006 год

Сезон № 12. 2006 год
24/42

Фотограф: Sutton Images

Автомобиль - McLaren MP4-21
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)

Сезон № 12. 2006 год

Сезон № 12. 2006 год
25/42

Фотограф: LAT Images

Пилоты: Кими Райкконен, Хуан Пабло Монтойя, Педро де ла Роза
Лучший результат в гонке - 2-е место (однажды), 3 поула, 3 лучших круга
Место в Кубке конструкторов - 3-е

Сезон № 13. 2007 год

Сезон № 13. 2007 год
26/42

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Автомобиль - McLaren MP4-22
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)

Сезон № 13. 2007 год

Сезон № 13. 2007 год
27/42

Фотограф: Дёрк Клинсмит / Motorsport Images

Пилоты: Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон
8 побед, 8 поулов, 5 лучших кругов
2-е места в личном зачете (Хэмилтон), в Кубке конструкторов команда лишена всех очков за использование полученной незаконным способом документации Ferrari

Сезон № 14. 2008 год

Сезон № 14. 2008 год
28/42

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Автомобиль - McLaren MP4-23
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)

Сезон № 14. 2008 год

Сезон № 14. 2008 год
29/42

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен
6 побед, 8 поулов, 3 лучших круга
Чемпионский титул в личном зачете (Хэмилтон) и 2-е место в Кубке конструкторов

Сезон № 15. 2009 год

Сезон № 15. 2009 год
30/42

Фотограф: Хазрин Мен Шах

Автомобиль - McLaren MP4-24
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)

Сезон № 15. 2009 год

Сезон № 15. 2009 год
31/42

Фотограф: McLaren

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен
2 победы, 4 поула
Место в Кубке конструкторов - 3-е

Сезон № 16. 2010 год

Сезон № 16. 2010 год
32/42

Фотограф: Sutton Images

Автомобиль - McLaren MP4-25
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)

Сезон № 16. 2010 год

Сезон № 16. 2010 год
33/42

Фотограф: Джеймс Мой

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон
5 побед, 1 поул, 6 лучших кругов
Место в Кубке конструкторов - 2-е

Сезон № 17. 2011 год

Сезон № 17. 2011 год
34/42

Фотограф: Хазрин Мен Шах

Автомобиль - McLaren MP4-26
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)

Сезон № 17. 2011 год

Сезон № 17. 2011 год
35/42

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон
6 побед, 1 поул, 6 лучших кругов
2-е место в личном зачете (Баттон) и Кубке конструкторов

Сезон № 18. 2012 год

Сезон № 18. 2012 год
36/42

Фотограф: Sutton Images

Автомобиль - McLaren MP4-27
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)

Сезон № 18. 2012 год

Сезон № 18. 2012 год
37/42

Фотограф: Sutton Images

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон
7 побед, 8 поулов, 3 лучших круга
Место в Кубке конструкторов - 3-е

Сезон № 19. 2013 год

Сезон № 19. 2013 год
38/42

Фотограф: Алессио Моргезе

Автомобиль - McLaren MP4-28
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)

Сезон № 19. 2013 год

Сезон № 19. 2013 год
39/42

Фотограф: Райнер Эрхардт

Пилоты: Дженсон Баттон, Серхио Перес
Лучший результат в гонке - 4-е место, 1 лучший круг
Место в Кубке конструкторов - 5-е 

Сезон № 20. 2014 год

Сезон № 20. 2014 год
40/42

Фотограф: Райнер Эрхардт

Автомобиль - McLaren MP4-29
Главный конструктор - Тим Госс
Гибридная силовая установка серии PU106 (в основе турбомотор V6, 1,6 литра)

Сезон № 20. 2014 год

Сезон № 20. 2014 год
41/42

Пилоты: Дженсон Баттон, Кевин Магнуссен
Лучший результат в гонке - 2-е место (1 раз)
Место в Кубке конструкторов - 5-е 

И что в итоге?

И что в итоге?
42/42

Фотограф: Эрик Гилберт

За 20 сезонов выступлений с моторами Mercedes пилоты McLaren:

- завоевали 3 титула в личном зачете и один Кубок конструкторов
- 68 раз стартовали с поул-позиции
- одержали 75 побед в гонках
- 75 раз проезжали лучший круг в гонке

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дженсон Баттон , Хуан-Пабло Монтойя , Дэвид Култхард , Мика Хаккинен , Кими Райкконен , Фернандо Алонсо , Льюис Хэмилтон
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