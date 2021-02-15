20 сезонов McLaren-Mercedes в Формуле 1 в картинках и цифрах
На британских машинах с немецкими моторами побеждали Баттон, Райкконен и Алонсо, а Хэмилтону союз McLaren и Mercedes принес первый из семи чемпионских титулов
В новом сезоне Формулы 1 на машинах команды McLaren вновь (после перерыва длиной в шесть лет) будут стоять моторы Mercedes. Легендарная команда, переживающая сейчас новый подъем, конечно, будет не более чем клиентом немецкой марки. И все же появление в списках словосочетания McLaren-Mercedes заставляет вспомнить, как в прошлом развивалось сотрудничество двух знаменитых брендов. Сотрудничество длительное, насыщенное и весьма плодотворное.
Сезон № 1. 1995 год
Фотограф: LAT Images
Автомобиль - McLaren MP4/10
Главный конструктор - Стив Николз
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
Сезон № 1. 1995 год
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Мика Хаккинен, Ян Магнуссен, Марк Бланделл, Найджел Мэнселл
Лучший результат в гонке - 2-е место (дважды)
Место в Кубке конструкторов - 4-е
Сезон № 2. 1996 год
Фотограф: Sutton Images
Автомобиль - McLaren MP4/11
Главный конструктор - Стив Николз
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
Сезон № 2. 1996 год
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
Лучший результат в гонке - 2-е место
Место в Кубке конструкторов - 4-е
Сезон № 3. 1997 год
Фотограф: LAT Images
Автомобиль - McLaren MP4/12
Главный конструктор - Стив Николз
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
Сезон № 3. 1997 год
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
3 победы, 1 поул-позиция, 2 лучших круга
Место в Кубке конструкторов - 4-е
Сезон № 4. 1998 год
Фотограф: LAT Images
Автомобиль - McLaren MP4/13
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
Сезон № 4. 1998 год
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
9 побед, 12 поулов, 9 лучших кругов
Чемпионские титулы в личном зачете (Хаккинен) и Кубке конструкторов
Сезон № 5. 1999 год
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Автомобиль - McLaren MP4/14
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
Сезон № 5. 1999 год
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
7 побед, 7 поулов, 12 лучших кругов
Чемпионский титул в личном зачете (Хаккинен), 2-е место в Кубке конструкторов
Сезон № 6. 2000 год
Фотограф: Sutton Images
Автомобиль - McLaren MP4/15
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
Сезон № 6. 2000 год
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
4 победы, 2 поула, 6 лучших кругов
2-е места в личном зачете (Хаккинен) и Кубке конструкторов
Сезон № 7. 2001 год
Фотограф: LAT Images
Автомобиль - McLaren MP4-16
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
Сезон № 7. 2001 год
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард
4 победы, 2 поула, 6 лучших кругов
2-е места в личном зачете (Култхард) и Кубке конструкторов
Сезон № 8. 2002 год
Фотограф: DaimlerChrysler
Автомобиль - McLaren MP4-17
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
Сезон № 8. 2002 год
Фотограф: DaimlerChrysler
Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен
1 победа, 2 лучших круга
Место в Кубке конструкторов - 3-е
Сезон № 9. 2003 год
Фотограф: LAT Images
Автомобиль - McLaren MP4-17D
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
MP4-17D? А почему не МР4-18?
Фотограф: DaimlerChrysler
Сезон № 9. 2003 год
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен
2 победы, 2 поула, 2 лучших круга
2-е место в личном зачете (Райкконен) и 3-е в Кубке конструкторов
Сезон № 10. 2004 год
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Автомобиль - McLaren MP4-19
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
Сезон № 10. 2004 год
Фотограф: DaimlerChrysler
Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен
1 победа, 1 поул, 2 лучших круга
Место в Кубке конструкторов - 5-е
Сезон № 11. 2005 год
Фотограф: Sutton Images
Автомобиль - McLaren MP4-20
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO110 (атмосферный, V10, 3 литра)
Сезон № 11. 2005 год
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Пилоты: Кими Райкконен, Хуан Пабло Монтойя, Педро де ла Роза, Александр Вурц
10 побед, 7 поулов, 12 лучших кругов
2-е место в личном зачете (Райкконен) и Кубке конструкторов
Сезон № 12. 2006 год
Фотограф: Sutton Images
Автомобиль - McLaren MP4-21
Главный конструктор - Эдриан Ньюи
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)
Сезон № 12. 2006 год
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Кими Райкконен, Хуан Пабло Монтойя, Педро де ла Роза
Лучший результат в гонке - 2-е место (однажды), 3 поула, 3 лучших круга
Место в Кубке конструкторов - 3-е
Сезон № 13. 2007 год
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Автомобиль - McLaren MP4-22
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)
Сезон № 13. 2007 год
Фотограф: Дёрк Клинсмит / Motorsport Images
Пилоты: Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон
8 побед, 8 поулов, 5 лучших кругов
2-е места в личном зачете (Хэмилтон), в Кубке конструкторов команда лишена всех очков за использование полученной незаконным способом документации Ferrari
Сезон № 14. 2008 год
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Автомобиль - McLaren MP4-23
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)
Сезон № 14. 2008 год
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен
6 побед, 8 поулов, 3 лучших круга
Чемпионский титул в личном зачете (Хэмилтон) и 2-е место в Кубке конструкторов
Сезон № 15. 2009 год
Фотограф: Хазрин Мен Шах
Автомобиль - McLaren MP4-24
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)
Сезон № 15. 2009 год
Фотограф: McLaren
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен
2 победы, 4 поула
Место в Кубке конструкторов - 3-е
Сезон № 16. 2010 год
Фотограф: Sutton Images
Автомобиль - McLaren MP4-25
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)
Сезон № 16. 2010 год
Фотограф: Джеймс Мой
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон
5 побед, 1 поул, 6 лучших кругов
Место в Кубке конструкторов - 2-е
Сезон № 17. 2011 год
Фотограф: Хазрин Мен Шах
Автомобиль - McLaren MP4-26
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)
Сезон № 17. 2011 год
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон
6 побед, 1 поул, 6 лучших кругов
2-е место в личном зачете (Баттон) и Кубке конструкторов
Сезон № 18. 2012 год
Фотограф: Sutton Images
Автомобиль - McLaren MP4-27
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)
Сезон № 18. 2012 год
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон
7 побед, 8 поулов, 3 лучших круга
Место в Кубке конструкторов - 3-е
Сезон № 19. 2013 год
Фотограф: Алессио Моргезе
Автомобиль - McLaren MP4-28
Главный конструктор - Пэдди Лоу
Мотор серии FO108 (атмосферный, V8, 2,4 литра)
Сезон № 19. 2013 год
Фотограф: Райнер Эрхардт
Пилоты: Дженсон Баттон, Серхио Перес
Лучший результат в гонке - 4-е место, 1 лучший круг
Место в Кубке конструкторов - 5-е
Сезон № 20. 2014 год
Фотограф: Райнер Эрхардт
Автомобиль - McLaren MP4-29
Главный конструктор - Тим Госс
Гибридная силовая установка серии PU106 (в основе турбомотор V6, 1,6 литра)
Сезон № 20. 2014 год
Пилоты: Дженсон Баттон, Кевин Магнуссен
Лучший результат в гонке - 2-е место (1 раз)
Место в Кубке конструкторов - 5-е
И что в итоге?
Фотограф: Эрик Гилберт
За 20 сезонов выступлений с моторами Mercedes пилоты McLaren:
- завоевали 3 титула в личном зачете и один Кубок конструкторов
- 68 раз стартовали с поул-позиции
- одержали 75 побед в гонках
- 75 раз проезжали лучший круг в гонке
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|Дженсон Баттон , Хуан-Пабло Монтойя , Дэвид Култхард , Мика Хаккинен , Кими Райкконен , Фернандо Алонсо , Льюис Хэмилтон
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