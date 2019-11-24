20 самых впечатляющих прорывов на подиум в истории Ф1 – включая Сайнса в Бразилии

Третье место Сайнса, ставшее возможным после штрафа Льюиса Хэмилтона, принесло испанцу первый призовой кубок в карьере, а McLaren – первый за пять с половиной лет.

Достижение Карлоса впечатляет тем более, что стартовал он только 20-м после замены мотора. На память приходят еще два подобных случая из недавнего прошлого: Себастьян Феттель стал призером в Абу-Даби-2012, Льюис Хэмилтон – в Венгрии-2014.

Мы вспомнили другие случаи, когда по пути на подиум гонщик отыгрывал максимальное число позиций. В список в силу своей особенности не включены достижения пилотов в гонке «500 миль Индианаполиса», давным-давно входившей в календарь Ф1.