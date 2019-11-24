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Формула 1 / Гран При Бразилии / Избранное

20 самых впечатляющих прорывов на подиум в истории Ф1 – включая Сайнса в Бразилии

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20 самых впечатляющих прорывов на подиум в истории Ф1 – включая Сайнса в Бразилии
Автор:
, Журналист (Испания)
24 нояб. 2019 г., 15:06

На недавнем Гран При в Сан-Паулу Карлос Сайнс стартовал последним, а в итоговом протоколе занял третье место. Отыграть 17 позиций по ходу дистанции – впечатляющее достижение, но все же не рекорд. Мы вспомнили пилотов, которые добились самого большого прогресса между стартом и финишем.

Третье место Сайнса, ставшее возможным после штрафа Льюиса Хэмилтона, принесло испанцу первый призовой кубок в карьере, а McLaren – первый за пять с половиной лет.

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Достижение Карлоса впечатляет тем более, что стартовал он только 20-м после замены мотора. На память приходят еще два подобных случая из недавнего прошлого: Себастьян Феттель стал призером в Абу-Даби-2012, Льюис Хэмилтон – в Венгрии-2014.

Мы вспомнили другие случаи, когда по пути на подиум гонщик отыгрывал максимальное число позиций. В список в силу своей особенности не включены достижения пилотов в гонке «500 миль Индианаполиса», давным-давно входившей в календарь Ф1.

Слайдер
Список

16-20. 17 позиций. Рубенс Баррикелло, Ferrari: с 20-го на 3-е, Гран При Канады 2000 года

16-20. 17 позиций. Рубенс Баррикелло, Ferrari: с 20-го на 3-е, Гран При Канады 2000 года
1/20

Фотограф: XPB Images

16-20. 17 позиций – Ярно Трулли, Toyota: с 20-го на 3-е, Гран При Австралии 2009 года

16-20. 17 позиций – Ярно Трулли, Toyota: с 20-го на 3-е, Гран При Австралии 2009 года
2/20

Фотограф: XPB Images

16-20. 17 позиций – Льюис Хэмилтон, Mercedes: с 20-го на 3-е, Гран При Германии 2014 года

16-20. 17 позиций – Льюис Хэмилтон, Mercedes: с 20-го на 3-е, Гран При Германии 2014 года
3/20

Фотограф: XPB Images

16-20. 17 позиций – Карлос Сайнс, McLaren-Renault: с 20-го места на 3-е, Гран При Бразилии 2019 года

16-20. 17 позиций – Карлос Сайнс, McLaren-Renault: с 20-го места на 3-е, Гран При Бразилии 2019 года
4/20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

16-20. 17 позиций. Рубенс Баррикелло, Ferrari: с 18-го на 1-е, Гран При Германии 2000 года

16-20. 17 позиций. Рубенс Баррикелло, Ferrari: с 18-го на 1-е, Гран При Германии 2000 года
5/20

Фотограф: LAT Images

11-15. 18 позиций – Вольфганг фон Трипс, Ferrari: с 21-го на 3-е, Гран При Франции 1958 года

11-15. 18 позиций – Вольфганг фон Трипс, Ferrari: с 21-го на 3-е, Гран При Франции 1958 года
6/20

Фотограф: LAT Images

11-15. 18 позиций – Джон Уотсон (справа), McLaren-Ford: с 21-го на 3-е, Гран При Детройта 1983 года

11-15. 18 позиций – Джон Уотсон (справа), McLaren-Ford: с 21-го на 3-е, Гран При Детройта 1983 года
7/20

Фотограф: LAT Images

11-15. 18 позиций – Льюис Хэмилтон, Mercedes: с 21-го на 3-е, Гран При Бельгии 2016 года

11-15. 18 позиций – Льюис Хэмилтон, Mercedes: с 21-го на 3-е, Гран При Бельгии 2016 года
8/20

Фотограф: XPB Images

11-15. 18 позиций – Хуан-Пабло Монтойя, McLaren-Mercedes: с 20-го на 2-е, Гран При Германии 2005 года

11-15. 18 позиций – Хуан-Пабло Монтойя, McLaren-Mercedes: с 20-го на 2-е, Гран При Германии 2005 года
9/20

Фотограф: XPB Images

11-15. 18 позиций – Себастьян Феттель, Ferrari: с 20-го на 2-е, Гран При Германии 2019 года

11-15. 18 позиций – Себастьян Феттель, Ferrari: с 20-го на 2-е, Гран При Германии 2019 года
10/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

8-10. 19 позиций – Кими Райкконен, McLaren-Mercedes: с 22-го на 3-е, Гран При Бахрейна 2006 года

8-10. 19 позиций – Кими Райкконен, McLaren-Mercedes: с 22-го на 3-е, Гран При Бахрейна 2006 года
11/20

Фотограф: XPB Images

8-10. 19 позиций – Льюис Хэмилтон, Mercedes: с 22-го на 3-е, Гран При Венгрии 2014 года

8-10. 19 позиций – Льюис Хэмилтон, Mercedes: с 22-го на 3-е, Гран При Венгрии 2014 года
12/20

Фотограф: XPB Images

8-10. 19 позиций – Жак Лаффит, Ligier-Renault: с 20-го на 2-е, Гран При Австралии 1985 года

8-10. 19 позиций – Жак Лаффит, Ligier-Renault: с 20-го на 2-е, Гран При Австралии 1985 года
13/20

Фотограф: LAT Images

6-7. 20 позиций – Рон Флокхарт, Connaught B Alta: с 23-го на 3-е, Гран При Италии 1956 года

6-7. 20 позиций – Рон Флокхарт, Connaught B Alta: с 23-го на 3-е, Гран При Италии 1956 года
14/20

Фотограф: LAT Images

6-7. 20 позиций – Тео Фаби, Brabham-BMW: с 23-го на 3-е, Гран При Детройта 1984 года

6-7. 20 позиций – Тео Фаби, Brabham-BMW: с 23-го на 3-е, Гран При Детройта 1984 года
15/20

Фотограф: LAT Images

2-5. 21 позиция – Эмерсон Фиттипальди, Fittipaldi-Ford: с 24-го на 3-е, Гран При США-Запад 1980 года

2-5. 21 позиция – Эмерсон Фиттипальди, Fittipaldi-Ford: с 24-го на 3-е, Гран При США-Запад 1980 года
16/20

Фотограф: LAT Images

2-5. 21 позиция – Джон Уотсон, McLaren-Ford: с 22-го на 1-е, Гран При Лонг-Бич 1983 года

2-5. 21 позиция – Джон Уотсон, McLaren-Ford: с 22-го на 1-е, Гран При Лонг-Бич 1983 года
17/20

Фотограф: LAT Images

2-5. 21 позиция – Себастьян Феттель, Red Bull-Renault: с 24-го на 3-е, Гран При Абу-Даби 2012 года

2-5. 21 позиция – Себастьян Феттель, Red Bull-Renault: с 24-го на 3-е, Гран При Абу-Даби 2012 года
18/20

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2-5. 21 позиция – Ники Лауда, McLaren-Ford: с 23-го на 2-е, Гран При Лонг-Бич 1983 года

2-5. 21 позиция – Ники Лауда, McLaren-Ford: с 23-го на 2-е, Гран При Лонг-Бич 1983 года
19/20

Фотограф: LAT Images

1. 25 позиций – Онофре Маримон, Maserati 250F: с 28-го на 3-е, Гран При Великобритании 1954 года

1. 25 позиций – Онофре Маримон, Maserati 250F: с 28-го на 3-е, Гран При Великобритании 1954 года
20/20

Фотограф: LAT Images

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Местонахождение Интерлагос
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Серхио Лильо

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