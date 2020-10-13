Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
58 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года

Поделились
Комментарии
20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года
Автор:

Двукратный чемпион мира во вторник примет участие в заездах своей новой команды в Барселоне. В 2000 году он уже работал с ней же на этой трассе

Как уже знают читатели Motorsport.com, в Renault решили потратить свой последний съемочный день, разрешенный регламентом,в этом сезоне на тесты Фернандо Алонсо в преддверии возвращения испанца в Ф1. 

Символичность предстоящих заездов в том, что 20 лет назад юный Фернандо именно на «Каталунье» впервые сел за руль машины коллектива из Энстоуна – тогда это был Benetton B200 (на фото внизу).

Строго говоря, те заезды не были его дебютом на технике Ф1: еще в за год до этого Алонсо работал в Хересе с Mirardi. Однако сейчас он вспомнил именно события 20-летней давности, проведя параллели между ними и своими тестами на Renault RS20.

«Это потрясающее чувство, ведь я два года не ездил в Ф1, – сказал 39-летний гонщик пресс-службе. – Я очень жду этой сессии. Думаю, она станет новым началом, что меня удивит скорость машины, эффективность тормозов и темп в поворотах. Многое станет для меня сюрпризом, и я очень жду этого».

Он добавил: «Возвращение в Барселону станет для меня особенным. Я помню свои первые тесты с Benetton в 2000 году, они прошли именно здесь. Спустя 20 лет трасса осталась той же, и для меня это одна из последних возможностей поездить на машине под маркой Renault, ведь с будущего года она изменится [на Alpine]. 

Приготовления к тестам были непростыми. Из-за ситуации с COVID это не было обычной подготовкой. Я провел не так много дней на симуляторе, но все же мы готовы.

Я смогу проехать всего 100 километров, ведь это съемочный день. Потому будет важно проехать как можно больше кругов, чтобы сделать нужные фото и видео. Я знаю, что мне предстоит многое узнать по ходу этих кругов. Я открыт всему и попробую получить как можно больше информации от каждого километра».

Правила Ф1 ограничивают пройденную дистанцию по ходу съемочного дня величиной в 100 км. Команда вправе использовать машину текущего сезона, но при этом на специальной особо жесткой резине. 

Renault F1 выложила в своем твиттере первые кадры с тестов.

 

В последний раз Алонсо управлял машиной Ф1 на тестах в Бахрейне в апреле 2019 года – тогда это была McLaren-Renault.

Фернандо Алонсо, Benetton-Renault, тесты в 2000 году

Фернандо Алонсо, Benetton-Renault, тесты в 2000 году

Фото: Motorsport Images

Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок

Предыдущая новость

Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок

Следующая новость

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team
Автор Адам Купер

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана
Формула 1 Формула 1 / Новость

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull

Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом

Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок

Самое важное:

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана
Формула 1 Формула 1 / Новость

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года

Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок

Росс Браун: Надеюсь, правила 2026 года убедят Honda вернуться
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун: Надеюсь, правила 2026 года убедят Honda вернуться

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

2
Формула 1

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана

25мин
3
Формула 1

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины

4
Формула 1

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года

5
Формула 1

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Самое важное:

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана
Формула 1

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года
Формула 1

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года

Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок
Формула 1

Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок

Росс Браун: Надеюсь, правила 2026 года убедят Honda вернуться
Формула 1

Росс Браун: Надеюсь, правила 2026 года убедят Honda вернуться

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины
Формула 1

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.