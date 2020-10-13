20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года

Как уже знают читатели Motorsport.com, в Renault решили потратить свой последний съемочный день, разрешенный регламентом,в этом сезоне на тесты Фернандо Алонсо в преддверии возвращения испанца в Ф1.

Символичность предстоящих заездов в том, что 20 лет назад юный Фернандо именно на «Каталунье» впервые сел за руль машины коллектива из Энстоуна – тогда это был Benetton B200 (на фото внизу).

Строго говоря, те заезды не были его дебютом на технике Ф1: еще в за год до этого Алонсо работал в Хересе с Mirardi. Однако сейчас он вспомнил именно события 20-летней давности, проведя параллели между ними и своими тестами на Renault RS20.

«Это потрясающее чувство, ведь я два года не ездил в Ф1, – сказал 39-летний гонщик пресс-службе. – Я очень жду этой сессии. Думаю, она станет новым началом, что меня удивит скорость машины, эффективность тормозов и темп в поворотах. Многое станет для меня сюрпризом, и я очень жду этого».

Он добавил: «Возвращение в Барселону станет для меня особенным. Я помню свои первые тесты с Benetton в 2000 году, они прошли именно здесь. Спустя 20 лет трасса осталась той же, и для меня это одна из последних возможностей поездить на машине под маркой Renault, ведь с будущего года она изменится [на Alpine].

Приготовления к тестам были непростыми. Из-за ситуации с COVID это не было обычной подготовкой. Я провел не так много дней на симуляторе, но все же мы готовы.

Я смогу проехать всего 100 километров, ведь это съемочный день. Потому будет важно проехать как можно больше кругов, чтобы сделать нужные фото и видео. Я знаю, что мне предстоит многое узнать по ходу этих кругов. Я открыт всему и попробую получить как можно больше информации от каждого километра».

Правила Ф1 ограничивают пройденную дистанцию по ходу съемочного дня величиной в 100 км. Команда вправе использовать машину текущего сезона, но при этом на специальной особо жесткой резине.

Renault F1 выложила в своем твиттере первые кадры с тестов.

В последний раз Алонсо управлял машиной Ф1 на тестах в Бахрейне в апреле 2019 года – тогда это была McLaren-Renault.