2 миллиметра. Перес рассказал, что на этот раз помешало ему в квалификации
Гонщик Red Bull продолжил разочаровывать своих поклонников и руководство команды. В пятничной сессии на трассе «Лосаил» он остался только 13-м
Серхио Перес был полон желания добиться успеха на Гран При Катара, но едва началась реальная борьба, как он вновь оказался позади. В квалификационной сессии мексиканцу не засчитали круг во втором сегменте, и теперь гонщика ждет старт с 13-го места.
Если его напарник Макс Ферстаппен завоевал десятый в сезоне поул, сам Перес уже в восьмой раз за 17 Гран При не смог пробиться в финал сессии.
«Все было сложно, у нас возникли большие сложности с балансом, – рассказал Серхио репортерам. – Проблем было столько, что справиться со всеми нам не удалось. Поведение машины менялось в каждом повороте. Условия здесь весьма непростые, и мы столкнулись с большими трудностями».
Решение о том, выехал ли Перес за бедую линию в пятом повороте, судьи приняли не сразу. Нарушение было совсем незначительным, так что потребовалось внимательно изучить данные.
Гонщик написал в социальных сетях: «2 миллиметра за пределами трассы… Сложный день, мы не нашли верный баланс, но ничего еще не кончено. Будем биться по ходу всего уик-энда».
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
«Обидно за Серхио, – сказал глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер в эфире Sky. – Он уже прошел в финал, а потом у него сняли время круга. Это непросто».
Очередная неудача пилота привела к тому, что в паддоке усилились слухи о его досрочной замене.
«Все это сложно для него, – согласился Хорнер. – Серхио опытен, но сейчас ему приходится справляться с серьезным прессингом. Он занимает одну из самых сложных позиций в Ф1, но я не сомневаюсь, что ему по силам справиться со своей задачей.
Нам лишь необходимо поддерживать его и стараться делать все, чтобы он добивался результатов и смог завершить сезон на втором месте».
Глава RBR продолжил: «Психологически это очень сложно, но так бывает в любом топовом чемпионате. А когда ты соперничаешь с пилотом уровня Макса, давление возрастает многократно.
Но мы знаем силу Серхио. И знаем что он классный гонщик. Просто квалификация всегда оставалась его ахиллесовой пятой. Мы просто продолжим поддерживать его в трудные моменты и постараемся, чтобы он выступил куда лучше в субботу м воскресенье».
Перес остается единственным гонщиком в пелотоне, кто может в этот уик-энд не позволить Максу Ферстаппену стать трехкратным чемпионом Ф1. Для этого мексиканцу необходимо со своей 13-й позиции выиграть в воскресенье с лучшим кругом, а в субботнем спринте финишировать в тройке.
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