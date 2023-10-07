2 миллиметра. Перес рассказал, что на этот раз помешало ему в квалификации

Серхио Перес был полон желания добиться успеха на Гран При Катара, но едва началась реальная борьба, как он вновь оказался позади. В квалификационной сессии мексиканцу не засчитали круг во втором сегменте, и теперь гонщика ждет старт с 13-го места.

Если его напарник Макс Ферстаппен завоевал десятый в сезоне поул, сам Перес уже в восьмой раз за 17 Гран При не смог пробиться в финал сессии.

«Все было сложно, у нас возникли большие сложности с балансом, – рассказал Серхио репортерам. – Проблем было столько, что справиться со всеми нам не удалось. Поведение машины менялось в каждом повороте. Условия здесь весьма непростые, и мы столкнулись с большими трудностями».

Решение о том, выехал ли Перес за бедую линию в пятом повороте, судьи приняли не сразу. Нарушение было совсем незначительным, так что потребовалось внимательно изучить данные.

Гонщик написал в социальных сетях: «2 миллиметра за пределами трассы… Сложный день, мы не нашли верный баланс, но ничего еще не кончено. Будем биться по ходу всего уик-энда».

Читайте также: Стартовая решетка Гран При Катара

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Обидно за Серхио, – сказал глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер в эфире Sky. – Он уже прошел в финал, а потом у него сняли время круга. Это непросто».

Очередная неудача пилота привела к тому, что в паддоке усилились слухи о его досрочной замене.

«Все это сложно для него, – согласился Хорнер. – Серхио опытен, но сейчас ему приходится справляться с серьезным прессингом. Он занимает одну из самых сложных позиций в Ф1, но я не сомневаюсь, что ему по силам справиться со своей задачей.

Нам лишь необходимо поддерживать его и стараться делать все, чтобы он добивался результатов и смог завершить сезон на втором месте».

Глава RBR продолжил: «Психологически это очень сложно, но так бывает в любом топовом чемпионате. А когда ты соперничаешь с пилотом уровня Макса, давление возрастает многократно.

Но мы знаем силу Серхио. И знаем что он классный гонщик. Просто квалификация всегда оставалась его ахиллесовой пятой. Мы просто продолжим поддерживать его в трудные моменты и постараемся, чтобы он выступил куда лучше в субботу м воскресенье».

Перес остается единственным гонщиком в пелотоне, кто может в этот уик-энд не позволить Максу Ферстаппену стать трехкратным чемпионом Ф1. Для этого мексиканцу необходимо со своей 13-й позиции выиграть в воскресенье с лучшим кругом, а в субботнем спринте финишировать в тройке.