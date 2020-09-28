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Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

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«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Автор:
, редактор

Бывший пилот Ф1 не понимают, с чего Льюис решил нарушать правила в Сочи

Льюис Хэмилтон получил два штрафа за тренировку стартов в неположенном месте на Гран При России. Сам пилот был возмущен судейскими решениями и заявил, что они специально стараются лишить его побед. 

Однако, среди экспертов позиция Хэмилтона не встретила понимания. Бывший пилот Ф1 Карл Вендлингер уверен, что Льюис сам виноват в произошедшем.

«Хэмилтон должен знать, где тренируют старты, – сказал Вендлингер Sport1. – Он достаточно давно выступает в Ф1. Такие правила есть и в других гоночных категориях. Ты должен знать, где это позволено».

С Вендлингером согласился другой бывший гонщик Ф1 – Марк Зурер.

«Это явная вина пилота, – сказал Зурер. – Потому что 19 пилотов тренируют старты где положено, а Льюис Хэмилтон делает это в конце пит-лейна. В месте, где люди выезжают на трассу на высокой скорости. С одной стороны, это опасно. С другой, я даже не понимаю, зачем он туда поехал».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Иван Матушкин

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