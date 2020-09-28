«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Бывший пилот Ф1 не понимают, с чего Льюис решил нарушать правила в Сочи
Льюис Хэмилтон получил два штрафа за тренировку стартов в неположенном месте на Гран При России. Сам пилот был возмущен судейскими решениями и заявил, что они специально стараются лишить его побед.
Однако, среди экспертов позиция Хэмилтона не встретила понимания. Бывший пилот Ф1 Карл Вендлингер уверен, что Льюис сам виноват в произошедшем.
«Хэмилтон должен знать, где тренируют старты, – сказал Вендлингер Sport1. – Он достаточно давно выступает в Ф1. Такие правила есть и в других гоночных категориях. Ты должен знать, где это позволено».
С Вендлингером согласился другой бывший гонщик Ф1 – Марк Зурер.
«Это явная вина пилота, – сказал Зурер. – Потому что 19 пилотов тренируют старты где положено, а Льюис Хэмилтон делает это в конце пит-лейна. В месте, где люди выезжают на трассу на высокой скорости. С одной стороны, это опасно. С другой, я даже не понимаю, зачем он туда поехал».
Читайте также:
Предыдущая новость
Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Следующая новость
Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин