«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Льюис Хэмилтон получил два штрафа за тренировку стартов в неположенном месте на Гран При России. Сам пилот был возмущен судейскими решениями и заявил, что они специально стараются лишить его побед.

Однако, среди экспертов позиция Хэмилтона не встретила понимания. Бывший пилот Ф1 Карл Вендлингер уверен, что Льюис сам виноват в произошедшем.

«Хэмилтон должен знать, где тренируют старты, – сказал Вендлингер Sport1. – Он достаточно давно выступает в Ф1. Такие правила есть и в других гоночных категориях. Ты должен знать, где это позволено».

С Вендлингером согласился другой бывший гонщик Ф1 – Марк Зурер.

«Это явная вина пилота, – сказал Зурер. – Потому что 19 пилотов тренируют старты где положено, а Льюис Хэмилтон делает это в конце пит-лейна. В месте, где люди выезжают на трассу на высокой скорости. С одной стороны, это опасно. С другой, я даже не понимаю, зачем он туда поехал».