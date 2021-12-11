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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

19 гонщиков Ф1 призвали привиться от коронавируса

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Среди них не оказалось Кими Райкконена

19 гонщиков Ф1 призвали привиться от коронавируса

Пилоты Формулы 1 совместно с главой чемпионата Стефано Доменикали и президентом FIA Жаном Тодтом обратились к болельщикам с просьбой «обезопасить себя» и сделать прививку от COVID-19. Видео было опубликовано в социальных сетях серии и на канале Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) в Youtube.

 

Ранее Даниэль Риккардо рассказывал, что после финального этапа Ф1 он планирует просидеть две недели на карантине. По законам западной Австралии, все, кто хочет въехать в страну, обязаны провести 14 дней в одобренном государством отеле.

Заключительная гонка сезона состоится 12 декабря в 16:00 по московскому времени.

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