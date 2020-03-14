Все шины для этапа Формулы 1 в Австралии сожгут. Гонка не состоялась и каждая из 1800 привезенных в Мельбурн осталась неиспользованной. Несмотря на это новые покрышки, которые Pirelli разработала специально для Формулы 1, увезут в Великобританию и сожгут на цементном заводе в Оксфордшире.

«Мы разрежем шины, чтобы для их перевозки не потребовалось так много контейнеров, а затем отправим в Великоританию, – рассказал Марио Изола из Pirelli. – На цементном заводе мы уничтожим их при высокой температуре, что позволит получить энергию, но избежать загрязнений.

У нас есть большой опыт различных методов уничтожения шин, и сейчас наш анализ называет именно этот самым эффективным».

Почему новые шины нельзя привезти на другую гонку?

Особенность работы Pirelli в Формуле 1 состоит в том, что компания отвечает только за транспортировку шин – тогда как колесные диски перевозят сами команды. Это накладывает ряд ограничений на использование резины.

Перед началом каждого Гран При механики Pirelli собирают нужное количество комплектов шин (в общей сложности по 18 для каждого пилота) и передают их командам. После этого резину остается использовать (как это обычно бывает) или утилизировать. При обратном разбортировании может пострадать ее силовой каркас, что исключает повторное использование.

Сотрудники Pirelli чистят шины Фото: Mark Sutton / Motorsport Images Механик Red Bull Racing и шины Pirelli Фото: Mark Sutton / Motorsport Images Механик McLaren наносит маркировку на шины Pirelli Фото: Mark Sutton / Motorsport Images Механик Ferrari и шины Pirelli Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В европейской части сезона уже смонтированные, но неиспользованные шины сохраняют, перевозя между этапами в грузовиках. На выездных этапах неиспользованную резину всегда утилизируют. Как правило, это касается дождевых и промежуточных шин, которые зачастую остаются невостребованными: их общее число составляет 560 единиц.

Однако в Мельбурне Pirelli придется уничтожить куда больше совершенно новой гоночной резины. Из-за отмены Гран При все 450 комплектов, привезенных в Австралию, так и остались невостребованными. В общей сложности это 1800 покрышек.

Еще по 1800 шин были загодя направлены по морю в Бахрейн и Вьетнам. Там их складируют, чтобы дожидаться новой даты этапов Формулы 1. Если же гонки в Сахире и Ханое не получится вернуть в календарь, резину – также морем – отправят на те Гран При, где потребуются аналогичные составы.

С Австралией, как объяснил Марио Изола, подобный подход не сработает. «В четверг вечером мы закончили монтировать шины на диски, – рассказал глава гоночных программ Pirelli журналистам в Альберт-парке. – А теперь приходится все разбирать обратно.

Шины для Бахрейна и Вьетнама уже доставлены, но с ними проблем нет. Мы перевозим резину по морю в больших контейнерах с системой терморегуляции. По большому счету это как склад, разницы почти нет. Если календарь меняется, такие шины можно использовать где-то еще.

Сложности начинаются тогда, когда резина уже на дисках. Ее остается только порезать. Дело в том, что при разбортировании приходится прикладывать значительную нагрузку, после чего у нас уже нет уверенности в качествах шины. В Европе мы просто грузим собранные колеса в грузовики и везем дальше в таком виде».

Изола добавил: «В будущем, когда Формула 1 перейдет на единые диски от одного производителя, мы попробуем поработать с ним сообща, чтобы найти способ без проблем снимать шины и использовать вновь. При этом надо убедиться, что такая операция не несет в себе никакого риска».

Также глава Pirelli в Ф1 рассказал, какие меры были предприняты для защиты сотрудников от коронавируса: «Мы расположили монтажную зону так, чтобы свести к минимуму контакты между людьми. Работа Pirelli такова, что мы контактируем со всеми командами, потому важно было минимизировать пути распространения вируса. Мы постарались подойти к этому вопросу с умом».