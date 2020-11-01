180 градусов, 25 минут. Рецепт пасты от Джовинацци

По случаю объявления о продлении командой Alfa Romeo контракта с Антонио Джовинацци официальный сайт чемпионата опубликовал эксклюзивное интервью с итальянским пилотом. Большинство вопросов были посвящены темам, напрямую не связанным с гонкам – в частности, пилота попросили назвать его фирменное блюдо.

«Я бы выбрал пасту аль-форно. Это одно из классических итальянских блюд – и лучшее блюдо из тех, что я готовлю, – рассказал Джовинацци. – До карантина я не как-то был ко всему этому равнодушен – а вот когда пришлось долго сидеть дома, стал готовить. И паста аль-форно – один из моих маленьких шедевров. Оказалось, что я неплохой повар!

Рецепт такой. Берем пасту, томатный соус и немного ветчины. Пасту варим вдвое меньше, чем положено: если на упаковке написано «10 минут», варим 5. А после этого – в духовку. На 25 минут при 180 градусах. Конечно, перед подачей на стол надо моцареллы добавить, будет только лучше!

В целом приготовить такую пасту не слишком сложно, но надо точно выдерживать время. Если достать из духовки чуть раньше или, наоборот, передержать – будет уже не то».

Также пилот Alfa Romeo сообщил, что мечтает побывать в Новой Зеландии, а его любимыми книгами являются романы о Гарри Поттере.