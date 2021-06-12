18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1
Зрительское голосование по итогам Гран При появилось в Формуле 1 пять лет назад. Мы подвели любопытные статистические итоги этой номинации
Вскоре после того, как Liberty Media получила контроль над Формулой 1, новые хозяева спорта взяли курс на сближение с болельщиками. Одним из шагов в этом направлении стало голосование за гонщика дня – по ходу воскресной дистанции поклонники могли выразить мнение в социальных сетях, определив автора самого яркого выступления.
Первым гонщиком дня стал в Австралии Ромен Грожан: в дебютной гонке молодой команды Haas француз финишировал шестым. Что любопытно, Ромен вновь выиграл голосование и на следующем этапе в Бахрейне, где и вовсе стал пятым.
Это стало началом традиции: с тех пор гонщиком дня довольно редко признавали победителя. Куда чаше болельщики выделяли того, кто смог ярко проявить себя – что называется, прыгнуть выше головы.
За прошедшее время гонщика дня определяли уже 106 раз. Мы составили таблицу, куда включили всех лауреатов – их оказалось 19 человек.
Чаще других лучшим признавали Макса Ферстаппена – 28 раз. У него же рекорд по числу побед за сезон – восемь в 2016 году. При этом в нынешнем чемпионате голландец еще ни разу не выиграл голосование.
Себастьян Феттель становился гонщиком дня 20 раз, особенно часто ему это удавалось в сезоне-2017 за рулем Ferrari. При этом немец остается пока единственным, кого признавали лучшим хотя бы раз в каждом из шести прошедших сезонов.
Льюис Хэмилтон получал приз симпатий всего девять раз (максимум трижды в год), Валттери Боттас – пять, а Нико Росберг в сезоне-2016 стал гонщиком дня всего однажды. Зато в списке есть Кевин Магнуссен, Нико Хюлькенберг, Лэнс Стролл и Джордж Расселл (последний, как легко догадаться, после прошлогоднего Гран При Сахира).
Из россиян отличиться смог только Даниил Квят – его признали лучшим после третьего места на Гран При Китая в 2016 году.
С нынешнего сезона Ф1 официально публикует не только имя победителя голосования, но и долю отданных за него голосов, а также всю пятерку лидеров. Это позволило узнать, что на Гран При Испании Никита Мазепин занял четвертое место с долей 7,2%.
Мы собрали любопытную статистику о том, кто и когда становился гонщиком дня как в нынешнем чемпионате, так и за всю историю этой номинации.
Гонщики дня в сезоне-2021
|Гран При
|Гонщик дня
|Доля голосов
|Победитель гонки
|Бахрейн
|Серхио Перес
|27,7%
|Льюис Хэмилтон
|Эмилия-Романья
|Ландо Норрис
|32,3%
|Макс Ферстаппен
|Португалия
|Серхио Перес
|не указана
|Льюис Хэмилтон
|Испания
|Льюис Хэмилтон
|22,6%
|Льюис Хэмилтон
|Монако
|Себастьян Феттель
|23,6%
|Макс Ферстаппен
|Азербайджан
|Себастьян Феттель
|41,9%
|Серхио Перес
Итоги голосования после гонок сезона-2021
Гран При Бахрейна
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Макс Ферстаппен: 16,8%
Ландо Норрис: 13,0%
Льюис Хэмилтон: 7,5%
Юки Цунода: 7,0%
Гран При Эмилии-Романьи
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Макс Ферстаппен: 15,5%
Льюис Хэмилтон: 13,9%
Шарль Леклер: 7,2%
Карлос Сайнс: 4,9%
Гран При Португалии
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
1. Серхио Перес
2. Льюис Хэмилтон
3. Макс Ферстаппен
4. Даниэль Риккардо
5. Фернандо Алонсо
(доли неизвестны)
Гран При Испании
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Макс Ферстаппен: 19,7%
Шарль Леклер: 12,3%
Никита Мазепин: 7,3%
Даниэль Риккардо: 6,5%
Гран При Монако
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Серхио Перес: 17,3%
Ландо Норрис: 14%
Карлос Сайнс: 12,1%
Макс Ферстаппен: 9%
Гран При Азербайджана
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Себастьян Феттель: 41,9%
Серхио Перес: 18,1%
Макс Ферстаппен: 9,1%
Льюис Хэмилтон: 4,9%
Пьер Гасли: 3,5%
Гонщики дня в 2016-21 годах
|Раз
|Гонщик
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|28
|Ферстаппен
|
|
|
|
|
|
|20
|Феттель
|
|
|
|
|
|
|9
|Хэмилтон
|
|
|8
|Риккардо
|
|
|6
|Перес
|
|
|
|5
|Леклер
|
|
|Боттас
|
|
|4
|Райкконен
|
|
|
|3
|Элбон
|
|
|Гасли
|
|
|
|Грожан
|
|
|
|
|Норрис
|
|
|
|
|2
|Алонсо
|
|Хюлькенберг
|
|1
|Квят
|
|Магнуссен
|
|Росберг
|
|Стролл
|Расселл
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По материалам Motorsport.com Германия