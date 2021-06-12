18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1

Вскоре после того, как Liberty Media получила контроль над Формулой 1, новые хозяева спорта взяли курс на сближение с болельщиками. Одним из шагов в этом направлении стало голосование за гонщика дня – по ходу воскресной дистанции поклонники могли выразить мнение в социальных сетях, определив автора самого яркого выступления.

Первым гонщиком дня стал в Австралии Ромен Грожан: в дебютной гонке молодой команды Haas француз финишировал шестым. Что любопытно, Ромен вновь выиграл голосование и на следующем этапе в Бахрейне, где и вовсе стал пятым.

Это стало началом традиции: с тех пор гонщиком дня довольно редко признавали победителя. Куда чаше болельщики выделяли того, кто смог ярко проявить себя – что называется, прыгнуть выше головы.

За прошедшее время гонщика дня определяли уже 106 раз. Мы составили таблицу, куда включили всех лауреатов – их оказалось 19 человек.

Чаще других лучшим признавали Макса Ферстаппена – 28 раз. У него же рекорд по числу побед за сезон – восемь в 2016 году. При этом в нынешнем чемпионате голландец еще ни разу не выиграл голосование.

Себастьян Феттель становился гонщиком дня 20 раз, особенно часто ему это удавалось в сезоне-2017 за рулем Ferrari. При этом немец остается пока единственным, кого признавали лучшим хотя бы раз в каждом из шести прошедших сезонов.

Льюис Хэмилтон получал приз симпатий всего девять раз (максимум трижды в год), Валттери Боттас – пять, а Нико Росберг в сезоне-2016 стал гонщиком дня всего однажды. Зато в списке есть Кевин Магнуссен, Нико Хюлькенберг, Лэнс Стролл и Джордж Расселл (последний, как легко догадаться, после прошлогоднего Гран При Сахира).

Из россиян отличиться смог только Даниил Квят – его признали лучшим после третьего места на Гран При Китая в 2016 году.

С нынешнего сезона Ф1 официально публикует не только имя победителя голосования, но и долю отданных за него голосов, а также всю пятерку лидеров. Это позволило узнать, что на Гран При Испании Никита Мазепин занял четвертое место с долей 7,2%.

Мы собрали любопытную статистику о том, кто и когда становился гонщиком дня как в нынешнем чемпионате, так и за всю историю этой номинации.

Гонщики дня в сезоне-2021

Гран При Гонщик дня Доля голосов Победитель гонки Бахрейн Серхио Перес 27,7% Льюис Хэмилтон Эмилия-Романья Ландо Норрис 32,3% Макс Ферстаппен Португалия Серхио Перес не указана Льюис Хэмилтон Испания Льюис Хэмилтон 22,6% Льюис Хэмилтон Монако Себастьян Феттель 23,6% Макс Ферстаппен Азербайджан Себастьян Феттель 41,9% Серхио Перес

Итоги голосования после гонок сезона-2021

Гран При Бахрейна 1 / 6 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Серхио Перес: 27,7%

Макс Ферстаппен: 16,8%

Ландо Норрис: 13,0%

Льюис Хэмилтон: 7,5%

Юки Цунода: 7,0% Гран При Эмилии-Романьи 2 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Ландо Норрис: 32,3%

Макс Ферстаппен: 15,5%

Льюис Хэмилтон: 13,9%

Шарль Леклер: 7,2%

Карлос Сайнс: 4,9% Гран При Португалии 3 / 6 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 1. Серхио Перес

2. Льюис Хэмилтон

3. Макс Ферстаппен

4. Даниэль Риккардо

5. Фернандо Алонсо

(доли неизвестны) Гран При Испании 4 / 6 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Льюис Хэмилтон: 22,6%

Макс Ферстаппен: 19,7%

Шарль Леклер: 12,3%

Никита Мазепин: 7,3%

Даниэль Риккардо: 6,5% Гран При Монако 5 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Себастьян Феттель: 23,6%

Серхио Перес: 17,3%

Ландо Норрис: 14%

Карлос Сайнс: 12,1%

Макс Ферстаппен: 9% Гран При Азербайджана 6 / 6 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Себастьян Феттель: 41,9%

Серхио Перес: 18,1%

Макс Ферстаппен: 9,1%

Льюис Хэмилтон: 4,9%

Пьер Гасли: 3,5%

Гонщики дня в 2016-21 годах

Раз Гонщик 2021 2020 2019 2018 2017 2016 28 Ферстаппен





20 Феттель





9 Хэмилтон



8 Риккардо





6 Перес 5 Леклер

Боттас 4 Райкконен 3 Элбон



Гасли

Грожан Норрис 2 Алонсо

Хюлькенберг 1



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