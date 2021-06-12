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18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1

Автор:
, Ответственный редактор

Зрительское голосование по итогам Гран При появилось в Формуле 1 пять лет назад. Мы подвели любопытные статистические итоги этой номинации

18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1

Вскоре после того, как Liberty Media получила контроль над Формулой 1, новые хозяева спорта взяли курс на сближение с болельщиками. Одним из шагов в этом направлении стало голосование за гонщика дня – по ходу воскресной дистанции поклонники могли выразить мнение в социальных сетях, определив автора самого яркого выступления. 

Первым гонщиком дня стал в Австралии Ромен Грожан: в дебютной гонке молодой команды Haas француз финишировал шестым. Что любопытно, Ромен вновь выиграл голосование и на следующем этапе в Бахрейне, где и вовсе стал пятым.

Это стало началом традиции: с тех пор гонщиком дня довольно редко признавали победителя. Куда чаше болельщики выделяли того, кто смог ярко проявить себя – что называется, прыгнуть выше головы.

За прошедшее время гонщика дня определяли уже 106 раз. Мы составили таблицу, куда включили всех лауреатов – их оказалось 19 человек. 

Чаще других лучшим признавали Макса Ферстаппена – 28 раз. У него же рекорд по числу побед за сезон – восемь в 2016 году. При этом в нынешнем чемпионате голландец еще ни разу не выиграл голосование.

Себастьян Феттель становился гонщиком дня 20 раз, особенно часто ему это удавалось в сезоне-2017 за рулем Ferrari. При этом немец остается пока единственным, кого признавали лучшим хотя бы раз в каждом из шести прошедших сезонов. 

Льюис Хэмилтон получал приз симпатий всего девять раз (максимум трижды в год), Валттери Боттас – пять, а Нико Росберг в сезоне-2016 стал гонщиком дня всего однажды. Зато в списке есть Кевин Магнуссен, Нико Хюлькенберг, Лэнс Стролл и Джордж Расселл (последний, как легко догадаться, после прошлогоднего Гран При Сахира).

Из россиян отличиться смог только Даниил Квят – его признали лучшим после третьего места на Гран При Китая в 2016 году.

С нынешнего сезона Ф1 официально публикует не только имя победителя голосования, но и долю отданных за него голосов, а также всю пятерку лидеров. Это позволило узнать, что на Гран При Испании Никита Мазепин занял четвертое место с долей 7,2%.

Мы собрали любопытную статистику о том, кто и когда становился гонщиком дня как в нынешнем чемпионате, так и за всю историю этой номинации.

Гонщики дня в сезоне-2021

Гран При Гонщик дня Доля голосов Победитель гонки
Bahrain Бахрейн Mexico Серхио Перес 27,7% United Kingdom Льюис Хэмилтон
Italy Эмилия-Романья United Kingdom Ландо Норрис 32,3% Netherlands Макс Ферстаппен
Portugal Португалия Mexico Серхио Перес не указана United Kingdom Льюис Хэмилтон
Spain Испания United Kingdom Льюис Хэмилтон 22,6% United Kingdom Льюис Хэмилтон
Monaco Монако Germany Себастьян Феттель 23,6% Netherlands Макс Ферстаппен
Azerbaijan Азербайджан Germany Себастьян Феттель 41,9% Mexico Серхио Перес

Итоги голосования после гонок сезона-2021

Гран При Бахрейна

Гран При Бахрейна
1/6

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Серхио Перес: 27,7%
Макс Ферстаппен: 16,8%
Ландо Норрис: 13,0%
Льюис Хэмилтон: 7,5%
Юки Цунода: 7,0%

Гран При Эмилии-Романьи

Гран При Эмилии-Романьи
2/6

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо Норрис: 32,3%
Макс Ферстаппен: 15,5%
Льюис Хэмилтон: 13,9%
Шарль Леклер: 7,2%
Карлос Сайнс: 4,9%

Гран При Португалии

Гран При Португалии
3/6

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

1. Серхио Перес
2. Льюис Хэмилтон
3. Макс Ферстаппен
4. Даниэль Риккардо
5. Фернандо Алонсо
(доли неизвестны)

Гран При Испании

Гран При Испании
4/6

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон: 22,6%
Макс Ферстаппен: 19,7%
Шарль Леклер: 12,3%
Никита Мазепин: 7,3%
Даниэль Риккардо: 6,5%

Гран При Монако

Гран При Монако
5/6

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель: 23,6%
Серхио Перес: 17,3%
Ландо Норрис: 14%
Карлос Сайнс: 12,1%
Макс Ферстаппен: 9%

Гран При Азербайджана

Гран При Азербайджана
6/6

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Себастьян Феттель: 41,9%
Серхио Перес: 18,1%
Макс Ферстаппен: 9,1%
Льюис Хэмилтон: 4,9%
Пьер Гасли: 3,5%

Гонщики дня в 2016-21 годах

Раз Гонщик 2021 2020 2019 2018 2017 2016
28 Netherlands Ферстаппен

 

Hungary 

United Kingdom 

Russian Federation 

United Arab Emirates 

Spain 
Monaco 

Austria 

Germany 

Hungary 

Mexico 

Brazil 

Austria 
Singapore 
Russian Federation 

United States 

Mexico 

Brazil 

China 

Japan 

United States 

Spain 

Canada 

Austria 

United Kingdom 

Malaysia 

Japan 

United States 

Brazil 
20 Germany Феттель

Monaco
Azerbaijan 

Spain 

Turkey 

Canada 

Singapore 

Russian Federation 

 Canada 
France 
Belgium 

Australia 

Bahrain 

Spain 

Monaco 

Canada 

Malaysia 

Mexico 

Singapore 

Mexico 

United Arab Emirates 
9 United Kingdom Хэмилтон Spain United Kingdom    Spain 
United Kingdom 
Germany 

Belgium 

Singapore 

Brazil 

 Belgium 
8 Australia Риккардо   Italy    China 
Monaco 
Hungary 
Japan 

United Kingdom 

Italy 

 Germany 
6 Mexico Перес

Bahrain

Portugal

Austria 

Portugal 

      

Monaco 

Azerbaijan 
5 Monaco Леклер    

Bahrain 
Azerbaijan 

United Kingdom 

Italy 

 Azerbaijan 

 

  
Finland Боттас    

Australia 

Japan 

  

Russian Federation 

Austria 

United Arab Emirates 

  
4 Finland Райкконен

 

Italy  

   Italy  Hungary 

Hungary 
3 Thailand Элбон   Austria 
 China 
United States 		      
France Гасли

 

Belgium 

Italy 

 

 Bahrain     
France Грожан

 

Bahrain 

 

    

Australia 

Bahrain 
United Kingdom Норрис

Italy  

 

France 

Belgium 

    

 
2 Spain Алонсо       Australia 
United Arab Emirates 		    
Germany Хюлькенберг   Germany 

United Arab Emirates 

      
1

 Russian Federation Квят          

China 
Denmark Магнуссен          

Russian Federation 
Germany Росберг          

Italy 
Canada Стролл         Azerbaijan   
United Kingdom Расселл   Bahrain         

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По материалам Motorsport.com Германия

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