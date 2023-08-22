17 тысяч электронных писем. Воулз рассказал, что мешает прогрессу Williams

У тех, кто стал болельщиком Формулой 1 не так давно, образ Williams не имеет ничего общего с успехами. Команда постоянно пребывала в финансовом кризисе, ее машины оставались далеко позади лидеров и даже середняков, а с точки зрения бюджета приоритетом все это время оставалось не обновление инфраструктуры, которое позволило бы выправить ситуацию, а банальное выживание.

Для Джеймса Воулза, который зимой пришел из Mercedes с багажом знаний о принципах работы топ-команды, осознание реальных масштабов проблем стало очень неприятным сюрпризом.

Хорошая новость в том, что сама Формула 1 и все участники чемпионата сейчас переживают финансовый рост: увеличивается аудитория, внимание спонсоров, а с ними и доходы. Кроме того, новые владельцы Williams из фонда Dorilton прекрасно понимают, сколь важно защищать уже сделанные инвестиции. А потому команда обязана улучшать результаты. Сделать это можно, получив современную инфраструктуру.

Но сложность сейчас даже не в том, что столь серьезные вопросы требуют времени. Куда важнее, что решать их придется в условиях лимита бюджетов. Даже при наличии денег и желания переделать базу в Гроу, на эти цели разрешено направить лишь весьма ограниченные суммы.

Этот вопрос, в действительности, актуален не только для Williams. Схожие задачи стоят сейчас и перед Sauber с Alpine – что привело к активному обсуждению ситуации в паддоке.

«Мы пребываем в нынешнем положении из-за того, что 20 лет инвестиции оставались недостаточными, – объяснил Воулз. – К счастью, моя ситуация выгодно отличается от той, в которой находились мои предшественники. Сейчас за нами стоят капиталы, причем по-настоящему серьезные.

На самом деле, есть серьезное намерение вернуть Williams на хорошие позиции. Но для этого необходимы вложения. Сами по себе деньги есть, но важно учитывать лимит бюджетов – который, в действительности, состоит из двух составляющих. Есть максимальная величина операционных расходов на сезон, она составляет примерно $145 млн. Она всем известна, и ее часто обсуждают.

Но есть еще одна сумма, о которой говорят не столь часто. Это капитальные вложения – если немного упрощать, они составляют еще $36 млн за четырехлетний период. Тратить их не обязательно равными долями

Это неплохо, вот только в нашем случае вложений требует даже самая базовая инфраструктура».

С учетом дефицита инфраструктуры Williams, Волуз не испытывает иллюзий по поводу сложности стоящей перед ним задачи Фото: Williams

Глава команды привел несколько конкретных примеров того, с чем столкнулся на новом месте: «Когда конструкторы готовят какую-то новую деталь, словно открывается черная дыра. Начинаются пересылки электронных писем туда и обратно: производство интересуется, что это за элемент, как именно он изменился по сравнению с прежним и насколько быстро необходим.

Обычно для всего этого есть единая цифровая платформа которая позволяет моментально получить все ответы. Важно помнить, что машина состоит из 17 тысяч деталей. И если 17 тысяч раз начинать переписку, проще простого потеряться во всем этом. Именно это называется неэффективностью.

Специальные конструкторские программы, которые могли бы все это исправить, существуют – но стоят, увы, не сотню фунтов. Это миллионы – если говорить точнее, даже десятки миллионов. И потому сейчас наши капитальные инвестиции расходуются на то, чтобы привести в порядок подобные моменты. Так мы хотя бы будем знать, когда точно ждать обновлений».

Совершенно очевидно, что по ходу тех сезонов, которые предшествовали введению лимита бюджетов и ограничения на инвестиции, богатые команды смогли серьезно вложиться в свое будущее. Зная о скорых изменениях в финансовых правилах, они заранее сделали нужные траты на инфраструктуру.

Установить их размер не так и сложно – как объяснил Воулз, нужные цифры можно получить, анализируя бюджеты команд. Там очень четко видно, на что расходовались средства на протяжении двух-трех лет до введения лимитов.

«Эти документы есть в открытом доступе, – объяснил глава Williams. – Если посмотреть на нужные бумаги из британского архива, там легко увидеть инвестиции на сотни миллионов. Не на десять, не на двадцать – они тратили именно сотни.

Это вообще едва ли не самые крупные вложения за всю историю нашего спорта. И нагнать соперников в условиях нынешних ограничений для Williams невероятно сложно».

Пока соперники вкладывали в свое будущее, Williams приходилось отчаянно бороться за то, чтобы просто удержаться на плаву Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Именно по этой причине все лето в Ф1 шли активные дебаты о возможности скорректировать правила в отношении капитальных вложений. Если бы получилось добиться этого, Williams и еще несколько команд имели шанс получить существенную выгоду и настичь ушедших вперед соперников.

И хотя идея получила на заседании Комиссии Ф1 в Спа некоторую поддержку, ее не хватило для принятия положительного решения. Воулз признал, что понимает логику соперников, но все равно очень расстроен таким исходом.

«Это досадный и огорчающий результат, – сказал он. – В который раз все просто свелось к бесконечным разговорам. Как водится, каждый был прежде всего озабочен тем, чтобы самому не оказаться в невыгодной ситуации».

Даже помощь бывшего начальника Джеймса, Тото Вольфа, не помогла Williams.

«Они говорят, что проигрывают по инфраструктуре, – объяснил австриец. – И им никак не нагнать соперников в вопросах вроде симулятора. Эта тема заслуживает дискуссии. Нашлись те, кто подхватил ее и стал развивать.

Говорили про разные суммы – от 50 до 90 миллионов долларов [вместо 36]. Но поднимать лимит нет никаких оснований. Также нельзя делать исключения для одной команды.

Если Williams что-то получит – это же должно достаться и остальным. Так что диалог окончился ничем. Мы разрабатываем бизнес-планы, и невозможно менять финансовые правила игры каждые два года.

Так что в этот раз дискуссию пришлось остановить – но, возможно, отыскать решение для Williams все же получится».

В Mercedes Воулз стал серьезной составляющей общего успеха. Но теперь ему приходится работать в совсем иных (финансовых) условиях Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Aston Martin и McLaren успели использовать свой шанс, вложились в инфраструктуру до изменения правил и получили мощного «джокера» на ближайшие годы. При этом они сейчас наравне с остальными могут дополнительно инвестировать капитальные средства в рамках оговоренного правилами лимита.

Williams вместе с Sauber и Alpine сделать этого не успели. А сейчас никто уже не позволит командам совершить что-то похожее. Если же дополнительные вложения разрешат всем, многие лидеры с удовольствием используют эту возможность, потому сократить отставание едва ли получится.

«Ф1, FIA и многие команды поддерживают нас, – заверил Воулз. – Сейчас мы ищем возможность соблюсти принципы спортивного равенства, но при этом добиться нужного нам продвижения в инфраструктуре. Пока же нам приходится вести драку, привязав одну руку за спиной.

Мы стараемся тщательно анализировать, во что именно вкладываться сейчас в рамках лимитов, чтобы быстрее сократить отставание».

Говоря о приоритетах, он добавил: «Начать, несомненно, нужно с того, что я уже упоминал. Речь о цифровой инфраструктуре, которая позволит гораздо точнее отслеживать все вопросы, связанные с проектированием и производством.

Стоит отметить, нынешняя схема работы позволяет говорить о высоком профессионализме Williiams, ведь команда справляется со своими задачами, даже находясь в менее выгодном положении.

Я бы позволил себе использовать термин "слаженность". Она действительно на очень высоком уровне. Но решающим фактором является именно инфраструктура. Простое понимание того, сколько займет производство той или иной детали, станет для нас огромным шагом вперед.

Это позволяет улучшить планирование, точнее определять направление движения и пути достижения своих целей».

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Темпы доработки машин становятся в современной Ф1 все более значимым фактором в борьбе с соперниками Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Неудивительно, что глава Williams выделил именно этот момент. Эффектная и эффективная система подготовки обновлений в наши дни стала фундаментальным инструментом достижения успеха.

«Нет никаких сомнений, что нашим соперникам удается получать более значительную прибавку за счет доработок по ходу чемпионата, – признает Джеймс. – Нам обязательно надо исправлять такую ситуацию.

Понятно, что у нашей машины есть свои особенности. На каких-то трассах она едет лучше, на других – далеко не столь здорово. И мы уже стали разбираться с ее базовыми характеристиками. При этом одновременно надо улучшать работу организации во всех компонентах: это тоже добавит нам скорости».

На самом деле, Воулз выделил очень важную тему. Сейчас его команда сражается, находясь в невыгодных условиях – и даже кое-чего добивается. Это показывает, что по своей сути Williams работает правильно. И дополнительные инструменты позволят ей стать сильнее.

«Прежде всего, я бы выделил отличный настрой, – сказал британец, описывая свои первые впечатления после начала работы в Гроу. – По моим ощущениям, команда прошла очень сложную зиму, по ходу которой менеджмент поменялся на всех уровнях. В тот момент явно просматривался дефицит лидерских качеств.

Но мораль оставалась на высоком уровне, и даже без должной структуры они смогли справиться с задачей. В конце концов все 17 тысяч деталей были собраны в единое целое – и оказалось, что колеса крутятся в нужную сторону.

Может, это звучит излишне сентиментально, но я все равно скажу, что вижу людей с высоко поднятой головой и расправленными плечами. Они ясно представляют, в каком направлении нам нужно двигаться – а это совсем не то же самое, что ходить по кругу».

Воулз уверен, что никаких упаднических настроений в Williams нет, даже несмотря на слабые результаты Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Новый руководитель команды добавил, что едва ли не единственное, чего всерьез не хватало в Гроу прежде – это долгосрочное планирование.

Это особенно важно сейчас в преддверии смены регламента в 2026 году. Пока большинство соперников уже активно ведет поиск того, какими станут новые машины, в Гроу пока не уделяли этому должного внимания. Впрочем, причины тут лежат на поверхности.

«Команда просто находилась в режиме выживания, – объяснил британец. – И главная задача состояла в том, чтобы просто успеть подготовиться к следующей гонке. Понятно, что в современной Ф1 такой подход не работает.

Сейчас мы уже должны думать про 2024, 2025 и 2026 годы. Если не делать этого, ты точно проиграешь более дальновидным соперникам. На самом деле, изменить укоренившийся подход команды к работе весьма непросто, для этого нужны серьезные перемены.

Ты должен думать не только о том, какие куски карбона поставишь на машину в ближайшем Гран При, но и о том, что будет через два года. Только так можно покинуть те позиции, которые мы занимаем сейчас».

Джеймс неслучайно упоминал, что слаженность важна в Формуле 1 не меньше, чем оборудование базы. По его мнению, в инвестиционных проектах этот фактор имеет очень большую значимость.

«Это не я придумал фразу о том, что рабочая культура побивает стратегию, – объяснил босс Williams. – Но с ней невозможно не согласиться. Можно сколь угодно заниматься стратегическим планированием, но доминирующим фактором в организации останется именно подход к делу. Он лежит в основе всего.

Я верю, что успех опирается на открытость, эффективный обмен информацией и командную работу. Такие вещи невозможно наладить за одну ночь. На самом деле, все они проистекают из того, как организовано дело. Все, что в ваших силах – это показывать пример и вознаграждать тех, кто следует ему и добивается результата.

Рабочая культура решает. Если посмотреть на Формулу 1, по в каждой команде трудятся от 800 до 1000 очень неглупых людей. Они вкалывают с утра до вечера, чтобы машины могли ехать вперед. А разницу определяет прежде всего способность увидеть, где можно добиться преимущества. Получить результат можно, если эффективнее коммуницировать и работать сообща. Именно это и определяет вашу культуру труда».

Williams продолжает движение вперед. И шестое место Алекса Элбона в Канаде служит лучшим тому подтверждением Фото: Энди Хон / Motorsport Images