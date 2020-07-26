16 самых тотальных побед Хэмилтона: от Японии-2007 до Венгрии-2020
На Гран При Венгрии Льюис Хэмилтон совершил очередной хет-трик в своей карьере – собрал поул-позицию, лучший круг и победы в гонке. По этом случаю мы вспомнили все подобные этапы в карьере шестикратного чемпиона. Их набралось немало
Гран При Японии-2007
Фотограф: XPB Images
Первый хет-трик Льюис совершил уже в дебютный сезон. В квалификации он вырвал поул у своего напарника Фернандо Алонсо, а в гонке под проливным дождем не оставил шансов соперникам. Алонсо тогда разбился
Гран При Китая-2008
Фотограф: XPB Images
В 2007 году вылет в Китае во многом определил поражение Льюиса в титульной борьбе с Кими Райкконеном. Год спустя Хэмилтон разгромил всех в Шанхае и на следующем этапе выиграл свой первый чемпионат
Гран При Малайзии-2014
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Следующего хет-трика Льюису пришлось ждать шесть лет. Зато он пришел уже во второй гонке с новыми гибридными моторами. В Ф1 наступила эра Хэмилтона и Mercedes
Гран При Италии-2014
Фотограф: XPB Images
После схода в Спа Льюис проигрывал Нико Росбергу аж 29 очков в личном зачете. Но с хет-трика в Монце началась серия из пяти побед, которая принесла Хэмилтону второй титул в карьере
Гран При Сингапура-2014
Фотограф: XPB Images
Чтобы усилить эффект итальянского удара, Хэмилтон совершил второй хет-трик подряд. Росберг в той гонке сошел, уступив Льюису лидерство в чемпионате
Гран При Австралии-2015
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Защиту второго титула Хэмилтон начал в доминирующем стиле. В квалификации он привез Росбергу шесть десятых, а в гонке лидировал 56 кругов из 58
Гран При Китая-2015
Первый и второй хет-трики Льюиса в Шанхае разделили семь лет. В 2015-м Хэмилтон вырвал у Росберга всего четыре сотых в квалификации, а в гонке выиграл менее секунды. Но этого хватило, чтобы за три этапа оторваться от напарника на 17 очков
Гран При Великобритании-2015
Фотограф: Алекс Галли
Пожалуй самый доминирующий сезон Льюиса в борьбе с Росбергом был богат на хет-трики. Перед Сильверстоуном Нико выиграл три гонки из четырех, и казалось, что назревает титульная борьба. Но после хет-трика на домашней трассе Хэмилтон опережал партнера, пока не гарантировал себе победу в чемпионате
Гран При Италии-2015
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Через два месяца после Британии Льюис взял не только второй хет-трик в Монце, но и второй, после Малайзии-2014, Большой шлем в карьере. Росберг сошел и отрыв в чемпионате превысил 50 очков
Гран При Австрии-2016
Фотограф: XPB Images
К Шпильбергу-2016 Хэмилтон прилично отстал от Росберга в чемпионате и был готов рвать и метать. И ведь пришлось: пилоты Mercedes столкнулись на последнем круге гонки, но Льюис добрался до финиша первым. Нико стал лишь четвертым, что не спасло Хэмилтона от последнего на данный момент титульного поражения в карьере
Гран При Китая-2017
Фотограф: LAT Images
В первый сезон с Боттасом Хэмилтон не испытывал никаких проблем. А третий хет-трик в Шанхае позволил Льюису повторить достижение Джима Кларка: 11 хет-триков в карьере
Гран При Испании-2017
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Несмотря на поул, Льюис две трети гонки провел позади Себастьяна Феттеля. Но на 44-м круге машина №44 взяла лидерство и больше не упускала
Гран При Канады-2017
Фотограф: Sutton Images
После провала в Монако Хэмилтон приехал в Монреале, отставая от Феттеля в зачете. Льюис ответил на это доминирующей победой: лидировал всю гонку и привез второму месту больше 20 секунд
Гран При Великобритании-2017
Фотограф: JEP / Motorsport Images
В 2017-м этап в Сильверстоуне стал поворотным: Льюис приехал туда, уступая Феттелю 20 очков. Но прокол Себа и лидерство Хэмилтона от старта до финиша изменили картину: 20 баллов превратились всего в один
Гран При Абу-Даби-2019
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Возможно, расслабившись на вершине, Льюис не брал хет-триков более двух лет. Но завоевание шестого титула чемпион отметил как надо: никто даже не пытался отобрать у него победу
Гран При Венгрии-2020
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Никакой коронавирус не остановит Льюиса на пути к седьмому титулу. В Венгрии отрыв был настолько велик, что Хэмилтон даже позволил себе лишний пит-стоп перед финишем. И на последнем круге вырвал лишнее очко и 16-й хет-трик в карьере
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин