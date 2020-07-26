Гран При Японии-2007 1 / 16 Фотограф: XPB Images Первый хет-трик Льюис совершил уже в дебютный сезон. В квалификации он вырвал поул у своего напарника Фернандо Алонсо, а в гонке под проливным дождем не оставил шансов соперникам. Алонсо тогда разбился

Гран При Китая-2008 2 / 16 Фотограф: XPB Images В 2007 году вылет в Китае во многом определил поражение Льюиса в титульной борьбе с Кими Райкконеном. Год спустя Хэмилтон разгромил всех в Шанхае и на следующем этапе выиграл свой первый чемпионат

Гран При Малайзии-2014 3 / 16 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Следующего хет-трика Льюису пришлось ждать шесть лет. Зато он пришел уже во второй гонке с новыми гибридными моторами. В Ф1 наступила эра Хэмилтона и Mercedes

Гран При Италии-2014 4 / 16 Фотограф: XPB Images После схода в Спа Льюис проигрывал Нико Росбергу аж 29 очков в личном зачете. Но с хет-трика в Монце началась серия из пяти побед, которая принесла Хэмилтону второй титул в карьере

Гран При Сингапура-2014 5 / 16 Фотограф: XPB Images Чтобы усилить эффект итальянского удара, Хэмилтон совершил второй хет-трик подряд. Росберг в той гонке сошел, уступив Льюису лидерство в чемпионате

Гран При Австралии-2015 6 / 16 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Защиту второго титула Хэмилтон начал в доминирующем стиле. В квалификации он привез Росбергу шесть десятых, а в гонке лидировал 56 кругов из 58

Гран При Китая-2015 7 / 16 Первый и второй хет-трики Льюиса в Шанхае разделили семь лет. В 2015-м Хэмилтон вырвал у Росберга всего четыре сотых в квалификации, а в гонке выиграл менее секунды. Но этого хватило, чтобы за три этапа оторваться от напарника на 17 очков

Гран При Великобритании-2015 8 / 16 Фотограф: Алекс Галли Пожалуй самый доминирующий сезон Льюиса в борьбе с Росбергом был богат на хет-трики. Перед Сильверстоуном Нико выиграл три гонки из четырех, и казалось, что назревает титульная борьба. Но после хет-трика на домашней трассе Хэмилтон опережал партнера, пока не гарантировал себе победу в чемпионате

Гран При Италии-2015 9 / 16 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Через два месяца после Британии Льюис взял не только второй хет-трик в Монце, но и второй, после Малайзии-2014, Большой шлем в карьере. Росберг сошел и отрыв в чемпионате превысил 50 очков

Гран При Австрии-2016 10 / 16 Фотограф: XPB Images К Шпильбергу-2016 Хэмилтон прилично отстал от Росберга в чемпионате и был готов рвать и метать. И ведь пришлось: пилоты Mercedes столкнулись на последнем круге гонки, но Льюис добрался до финиша первым. Нико стал лишь четвертым, что не спасло Хэмилтона от последнего на данный момент титульного поражения в карьере

Гран При Китая-2017 11 / 16 Фотограф: LAT Images В первый сезон с Боттасом Хэмилтон не испытывал никаких проблем. А третий хет-трик в Шанхае позволил Льюису повторить достижение Джима Кларка: 11 хет-триков в карьере

Гран При Испании-2017 12 / 16 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Несмотря на поул, Льюис две трети гонки провел позади Себастьяна Феттеля. Но на 44-м круге машина №44 взяла лидерство и больше не упускала

Гран При Канады-2017 13 / 16 Фотограф: Sutton Images После провала в Монако Хэмилтон приехал в Монреале, отставая от Феттеля в зачете. Льюис ответил на это доминирующей победой: лидировал всю гонку и привез второму месту больше 20 секунд

Гран При Великобритании-2017 14 / 16 Фотограф: JEP / Motorsport Images В 2017-м этап в Сильверстоуне стал поворотным: Льюис приехал туда, уступая Феттелю 20 очков. Но прокол Себа и лидерство Хэмилтона от старта до финиша изменили картину: 20 баллов превратились всего в один

Гран При Абу-Даби-2019 15 / 16 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Возможно, расслабившись на вершине, Льюис не брал хет-триков более двух лет. Но завоевание шестого титула чемпион отметил как надо: никто даже не пытался отобрать у него победу