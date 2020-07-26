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16 самых тотальных побед Хэмилтона: от Японии-2007 до Венгрии-2020

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16 самых тотальных побед Хэмилтона: от Японии-2007 до Венгрии-2020
Автор:
, редактор
26 июл. 2020 г., 15:48

На Гран При Венгрии Льюис Хэмилтон совершил очередной хет-трик в своей карьере – собрал поул-позицию, лучший круг и победы в гонке. По этом случаю мы вспомнили все подобные этапы в карьере шестикратного чемпиона. Их набралось немало

Слайдер
Список

Гран При Японии-2007

Гран При Японии-2007
1/16

Фотограф: XPB Images

Первый хет-трик Льюис совершил уже в дебютный сезон. В квалификации он вырвал поул у своего напарника Фернандо Алонсо, а в гонке под проливным дождем не оставил шансов соперникам. Алонсо тогда разбился

Гран При Китая-2008

Гран При Китая-2008
2/16

Фотограф: XPB Images

В 2007 году вылет в Китае во многом определил поражение Льюиса в титульной борьбе с Кими Райкконеном. Год спустя Хэмилтон разгромил всех в Шанхае и на следующем этапе выиграл свой первый чемпионат

Гран При Малайзии-2014

Гран При Малайзии-2014
3/16

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Следующего хет-трика Льюису пришлось ждать шесть лет. Зато он пришел уже во второй гонке с новыми гибридными моторами. В Ф1 наступила эра Хэмилтона и Mercedes

Гран При Италии-2014

Гран При Италии-2014
4/16

Фотограф: XPB Images

После схода в Спа Льюис проигрывал Нико Росбергу аж 29 очков в личном зачете. Но с хет-трика в Монце началась серия из пяти побед, которая принесла Хэмилтону второй титул в карьере

Гран При Сингапура-2014

Гран При Сингапура-2014
5/16

Фотограф: XPB Images

Чтобы усилить эффект итальянского удара, Хэмилтон совершил второй хет-трик подряд. Росберг в той гонке сошел, уступив Льюису лидерство в чемпионате

Гран При Австралии-2015

Гран При Австралии-2015
6/16

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Защиту второго титула Хэмилтон начал в доминирующем стиле. В квалификации он привез Росбергу шесть десятых, а в гонке лидировал 56 кругов из 58

Гран При Китая-2015

Гран При Китая-2015
7/16

Первый и второй хет-трики Льюиса в Шанхае разделили семь лет. В 2015-м Хэмилтон вырвал у Росберга всего четыре сотых в квалификации, а в гонке выиграл менее секунды. Но этого хватило, чтобы за три этапа оторваться от напарника на 17 очков

Гран При Великобритании-2015

Гран При Великобритании-2015
8/16

Фотограф: Алекс Галли

Пожалуй самый доминирующий сезон Льюиса в борьбе с Росбергом был богат на хет-трики. Перед Сильверстоуном Нико выиграл три гонки из четырех, и казалось, что назревает титульная борьба. Но после хет-трика на домашней трассе Хэмилтон опережал партнера, пока не гарантировал себе победу в чемпионате

Гран При Италии-2015

Гран При Италии-2015
9/16

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Через два месяца после Британии Льюис взял не только второй хет-трик в Монце, но и второй, после Малайзии-2014, Большой шлем в карьере. Росберг сошел и отрыв в чемпионате превысил 50 очков

Гран При Австрии-2016

Гран При Австрии-2016
10/16

Фотограф: XPB Images

К Шпильбергу-2016 Хэмилтон прилично отстал от Росберга в чемпионате и был готов рвать и метать. И ведь пришлось: пилоты Mercedes столкнулись на последнем круге гонки, но Льюис добрался до финиша первым. Нико стал лишь четвертым, что не спасло Хэмилтона от последнего на данный момент титульного поражения в карьере

Гран При Китая-2017

Гран При Китая-2017
11/16

Фотограф: LAT Images

В первый сезон с Боттасом Хэмилтон не испытывал никаких проблем. А третий хет-трик в Шанхае позволил Льюису повторить достижение Джима Кларка: 11 хет-триков в карьере

Гран При Испании-2017

Гран При Испании-2017
12/16

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Несмотря на поул, Льюис две трети гонки провел позади Себастьяна Феттеля. Но на 44-м круге машина №44 взяла лидерство и больше не упускала

Гран При Канады-2017

Гран При Канады-2017
13/16

Фотограф: Sutton Images

После провала в Монако Хэмилтон приехал в Монреале, отставая от Феттеля в зачете. Льюис ответил на это доминирующей победой: лидировал всю гонку и привез второму месту больше 20 секунд

Гран При Великобритании-2017

Гран При Великобритании-2017
14/16

Фотограф: JEP / Motorsport Images

В 2017-м этап в Сильверстоуне стал поворотным: Льюис приехал туда, уступая Феттелю 20 очков. Но прокол Себа и лидерство Хэмилтона от старта до финиша изменили картину: 20 баллов превратились всего в один

Гран При Абу-Даби-2019

Гран При Абу-Даби-2019
15/16

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Возможно, расслабившись на вершине, Льюис не брал хет-триков более двух лет. Но завоевание шестого титула чемпион отметил как надо: никто даже не пытался отобрать у него победу

Гран При Венгрии-2020

Гран При Венгрии-2020
16/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Никакой коронавирус не остановит Льюиса на пути к седьмому титулу. В Венгрии отрыв был настолько велик, что Хэмилтон даже позволил себе лишний пит-стоп перед финишем. И на последнем круге вырвал лишнее очко и 16-й хет-трик в карьере

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Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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