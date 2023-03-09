15 миллиметров. В McLaren объяснили, куда за зиму пропала скорость
Команда из Уокинга стала одним из главных разочарований на старте нового сезона Ф1. Ее технический директор Джеймс Ки рассказал, что послужило тому причиной
После того, как Ландо Норрис завершил сезон-2022 седьмым, уступив лишь соперникам из трех топ-команд, начало нового чемпионата получилось для британца и его команды McLaren куда менее успешным.
Дебютант Оскар Пиастри стал первым, кто выбыл из гонки в новом чемпионате, а сам Ландо шесть раз по ходу дистанции вынужден был заезжать на пит-лейн для закачки воздуха в пневматическую систему. Но даже без этого темп оранжевых MCL60 не позволял рассчитывать на что-то серьезное.
Как объяснил технический директор Джеймс Ки, против McLaren сыграла смена регламента. Минувшей зимой он остался почти прежним, однако дорожный просвет для борьбы с «козлением» увеличили на 15 мм. Эта небольшая величина и стала роковой.
«Во всем виноваты эти 15 миллиметров, – признал Ки. – [В 2022 году] мы утвердили их как меру защиты от раскачки. На тот момент это был очень важный вопрос. Ситуация только-только начала улучшаться после сложностей первой половины чемпионата.
Кажется, это совсем немного, но днище – не просто большой, но и очень важный элемент шасси. Вы даже не можете себе представить, как много прижимной силы оно генерирует. И на нашей машине из-за роста клиренса потеря эффективности оказалось гораздо больше ожиданий Хотя на других, кажется, это повлияло не так сильно.
Похоже, это связано с геометрией кромки, которую мы использовали в тот момент».
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Ник де Врис, AlphaTauri AT04
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Конструктор добавил, что у прошлогодней машины MCL36 были свои особенности, которые сыграли против McLaren при изменении правил.
«Если вспомнить прошлый год, там были два глобальных пути доработки машин, – объяснил Ки. –Мы были в одном, а большинство команд – в другом. И когда решено было добавить те 15 мм, это очень сильно ударило по нам.
Мы пробовали найти выход, но где-то к сентябрю стало понятно, что это не получается. И тогда мы радикально изменили свой подход. По сути, пришлось переделывать весь проект, а это очень сложно.
Думаю, изменения были утверждены в самый неудачный для нас момент. Нам пришлось не только менять направление работы, но и делать это очень поздно».
Ки добавил: «Мы старались сделать все возможное, пытаясь наверстать время. Но полная переделка машины требовала времени. И к первой гонке наша машина еще не была полноценно готова.
Она должна ехать быстрее. Но с нынешними днищами крайне важна стабильность и корреляция данных. Потому был большой риск, если бы мы привезли в Бахрейн сырые решения».
Ранее в McLaren говорили, что ожидают заверения работ над MCL60 в районе Гран При Азербайджана в начале мая.
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