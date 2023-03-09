15 миллиметров. В McLaren объяснили, куда за зиму пропала скорость

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После того, как Ландо Норрис завершил сезон-2022 седьмым, уступив лишь соперникам из трех топ-команд, начало нового чемпионата получилось для британца и его команды McLaren куда менее успешным.

Дебютант Оскар Пиастри стал первым, кто выбыл из гонки в новом чемпионате, а сам Ландо шесть раз по ходу дистанции вынужден был заезжать на пит-лейн для закачки воздуха в пневматическую систему. Но даже без этого темп оранжевых MCL60 не позволял рассчитывать на что-то серьезное.

Как объяснил технический директор Джеймс Ки, против McLaren сыграла смена регламента. Минувшей зимой он остался почти прежним, однако дорожный просвет для борьбы с «козлением» увеличили на 15 мм. Эта небольшая величина и стала роковой.

«Во всем виноваты эти 15 миллиметров, – признал Ки. – [В 2022 году] мы утвердили их как меру защиты от раскачки. На тот момент это был очень важный вопрос. Ситуация только-только начала улучшаться после сложностей первой половины чемпионата.

Кажется, это совсем немного, но днище – не просто большой, но и очень важный элемент шасси. Вы даже не можете себе представить, как много прижимной силы оно генерирует. И на нашей машине из-за роста клиренса потеря эффективности оказалось гораздо больше ожиданий Хотя на других, кажется, это повлияло не так сильно.

Похоже, это связано с геометрией кромки, которую мы использовали в тот момент».

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Ник де Врис, AlphaTauri AT04 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Конструктор добавил, что у прошлогодней машины MCL36 были свои особенности, которые сыграли против McLaren при изменении правил.

«Если вспомнить прошлый год, там были два глобальных пути доработки машин, – объяснил Ки. –Мы были в одном, а большинство команд – в другом. И когда решено было добавить те 15 мм, это очень сильно ударило по нам.

Мы пробовали найти выход, но где-то к сентябрю стало понятно, что это не получается. И тогда мы радикально изменили свой подход. По сути, пришлось переделывать весь проект, а это очень сложно.

Думаю, изменения были утверждены в самый неудачный для нас момент. Нам пришлось не только менять направление работы, но и делать это очень поздно».

Ки добавил: «Мы старались сделать все возможное, пытаясь наверстать время. Но полная переделка машины требовала времени. И к первой гонке наша машина еще не была полноценно готова.

Она должна ехать быстрее. Но с нынешними днищами крайне важна стабильность и корреляция данных. Потому был большой риск, если бы мы привезли в Бахрейн сырые решения».

Ранее в McLaren говорили, что ожидают заверения работ над MCL60 в районе Гран При Азербайджана в начале мая.