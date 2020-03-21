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«15-20% дохода». Вассер оценил потери команд Формулы 1 от коронавируса

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«15-20% дохода». Вассер оценил потери команд Формулы 1 от коронавируса
Автор:
, Редактор
21 мар. 2020 г., 13:35

Глава Alfa Romeo предрек отмену Гран При из-за экономического кризиса после окончания эпидемии, а также дал оценку финансовым последствиям отложенных этапов

Во время телеконференции руководства Формулы 1 и представителей команд было принято решение перенести введение нового технического регламента с 2021 на 2022 год. Это обусловлено тем, что доходы команд от участия в чемпионате из-за отмены и переноса Гран При сокращаются.

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Финансовые потери участников чемпионата мира в интервью французскому изданию Auto Hebdo оценил руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассер.

«У нас есть сокращение поступлений от организаторов чемпионата. И есть проблемы, с которыми сталкиваются спонсоры в результате эпидемии. Из-за этого мы недополучим 15-20% доходов, – заявил Вассер. – При этом наши расходы увеличатся.

Чтобы проводить тройные Гран При [три этапа за три недели], нам придется нанимать новых сотрудников. Потребуется быстро произвести множество сменных деталей, вроде носовой части, днища и тому подобного. Не все они понадобятся, но на случай аварий нам нужны запчасти.

На недавней телефонной конференции здравый смысл возобладал. Мы заморозили разработку ключевых агрегатов болидов, а также согласились не переносить ограничение бюджетов команд. Это позволит нам легче пережить эпидемию и не даст большим командам преимущества при создании машин 2022 года».

Вассер также скептически высказался относительно того, что остающиеся в календаре гонки непременно состоятся.

«Чейз Кэри сказал о Баку, но учитывая прогресс эпидемии, кто знает, что летом будет в Азербайджане? Ну и надо учитывать, что на Гран При еще нужно продать билеты. Когда эпидемия отступит, повсюду будет кризис. Боюсь, отмена Гран При Монако не будет в этом сезоне последней. Этот экономический эффект в Формуле 1 только сейчас начинают осознавать. Боюсь, автоспорт больше никогда не будет прежним».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Alfa Romeo
Автор Сергей Иванов

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