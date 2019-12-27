130 дней до гонки. Как сейчас выглядит «Зандфорт»: видео

Автор видео рассказал, что снимал трассу 25 декабря, когда на ней не проводились никакие работы – поскольку все праздновали Рождество. Поэтому он смог опустить беспилотник ниже и получить детальные кадры с автодрома.

Ему удалось снять, как сейчас выглядит самый последний поворот, носящий имя Ари Люйендейка. В нем угол наклона составит 18 градусов – это в два раза круче, чем на знаменитом овале, принимающем Indy 500. Рядом с ним будет расположен туннель для въезда внутрь трассы.

Гран При Нидерландов пройдет 3 мая.