130 дней до гонки. Как сейчас выглядит «Зандфорт»: видео
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Участник форума Reddit снял с высоты нидерландскую трассу, которая сейчас проходит процесс реконструкции в ходе подготовки к Гран При Формулы 1.
Автор видео рассказал, что снимал трассу 25 декабря, когда на ней не проводились никакие работы – поскольку все праздновали Рождество. Поэтому он смог опустить беспилотник ниже и получить детальные кадры с автодрома.
Ему удалось снять, как сейчас выглядит самый последний поворот, носящий имя Ари Люйендейка. В нем угол наклона составит 18 градусов – это в два раза круче, чем на знаменитом овале, принимающем Indy 500. Рядом с ним будет расположен туннель для въезда внутрь трассы.
Гран При Нидерландов пройдет 3 мая.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Нидерландов Билеты
|Автор
|Денис Буденков
130 дней до гонки. Как сейчас выглядит «Зандфорт»: видео
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