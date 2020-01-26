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13 секунд. Как в Формуле 1 выступал последний настоящий рента-драйвер

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13 секунд. Как в Формуле 1 выступал последний настоящий рента-драйвер
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
26 янв. 2020 г., 15:38

Если вы думаете, что богатые джентельмены, покупавшие себе места за рулем гоночных машин, остались где-то в романтических 60-х, то глубоко заблуждаетесь. Подобные случае встречались в Формуле 1 и совсем недавно, уже в XXI веке.

История Ханоха Ниссани и его выступления за Minardi в первой пятничной тренировке Гран При Венгрии 2005 года получилась короткой, но запоминающейся. 

Если судить только по протоколам, напрашивается вывод, что этот уже немолодой гонщик по совокупности своих качеств едва ли заслуживал места в пелотоне. Однако куда правильнее рассматривать всю эту историю более глобально, учитывая и другие факторы – в том числе невероятную целеустремленность этого человека, которая позволила ему воплотить в жизнь однажды намеченный план. 

Началось все за лотом 2001 года, когда успешный торговец недвижимостью, проживающий в Будапеште, решил побывать на «Хунгароринге» в качестве обыкновенного зрителя. 

«Я начал карьеру в 38 лет, – рассказал Ханох Motorsport.com. – До того был простым бизнесменом, работал в офисе, а на трибуну Гран При попал чуть ли не случайно. 

Помню, как мы смотрели гонку, и я сказал другу, что тоже хочу быть пилотом в Формуле 1. Стоит отметить, что до этого я ни разу не сидел за рулем хоть какой-то гоночной машины и даже не катался на картинге. Но вновь повторил нашей компании, что хочу стать гонщиком. 

Удивительно, но они ответили: "Да без проблем. Когда вернешься домой, сходи к докторам и начинай. Все получится". Я действительно вернулся домой и начал карьеру с совершенно чистого листа».

К счастью, устойчивый бизнес давал Ниссани возможность инвестировать в свои выступления, и дело пошло. Более того, уроженец Тель-Авива смог договориться о спонсорстве с брендом израильской косметики Upex.

В 2002-м Ханох заявился в венгерский чемпионат Формулы 2000. Удивив многих, в первом сезоне он занял второе место, а в следующем завоевал титул. 

С 2003-го целеустремленный новичок начал выступать и в международных гонках. Сначала это был «младший» класс Мировой серии Nissan (имя Renault она получила несколько позже), а затем и Формула 3000 – аналог нынешней Ф2. 

Понятно, что в сражении с молодыми Хосе-Марией Лопесом, Тонио Льюцци и Робертом Дорнбосом гонщику вдвое старше было сложно проявить себя. Но Ханох продолжал двигаться к однажды выбранной цели. И очередным шагом к ней стал контракт тест-пилота с Эдди Джорданом. 

Chanoch Nissany, Jordan Ford EJ14

Ханох Ниссани, тесты Jordan Ford EJ14

Фото: Джеймс Мой

Дебют Ниссани за рулем машины Ф1 состоялся летом в Сильверстоуне. Он проехал на девять секунд медленнее Ника Хайдфельда на такой же машине, но справедливости ради стоит отметить, что потерял значительную часть времени из-за неполадок с мотором. 

«Я работал только над этим день за днем по 24 часа, – объяснил Ханох. – Ел, спал и мечтал о гонках».

В июле 2005-го в тель-авивском отеле «Хилтон» состоялась пресс-конференция, на которой босс Minardi Пол Стоддарт анонсировал контракт официального тест-пилота с Ниссани – и озвучил программу участия того «в нескольких тренировках Гран При».

В ту пору Максу Ферстаппену было только семь лет, потому правила получения Суперлицензии были несравнимо проще нынешних. Нужно было заполнить ряд бумаг плюс проехать определенную дистанцию на частных тестах. Так как и правила тестов тоже были совершенно иными, выполнить такую задачу не составляло труда. 

На самом деле, сотрудничество пилота и команды началось еще в конце 2004-го в Мизано, после чего зимой, весной и в начале лета он провел в общей сложности пять тестовых дней на разных итальянских трассах, что окончательно убедило Minardi в возможности посадить его за руль по ходу уик-энда. К тому же, на пятницу в Венгрии приходился 42-й день рождения Ханоха.  

Новость о скором дебюте имела в его родном Израиле большой резонанс. Сразу несколько журналистов и телевизионных групп отправились в Будапешт, и кто-то даже задал Михаэлю Шумахеру вопрос о том, что он думает про предстоящее выступление Ниссани. Немец вынужден был с извинением признаться, что не в курсе этой истории.

Chanoch Nissany, Minardi

Ханох Ниссани за рулем Minardi

Фото: Райнер Шлегельмильх

К сожалению, повышенное внимание сыграло против гонщика. Представители официальной пресс-службы Ф1 следовали за новичком буквально по пятам. Понятно, что Ниссани было важно обрести уверенность и действовать без спешки. Он начал с очень низкого темпа, планируя разгоняться по ходу полуторачасовой тренировки. 

Но все же прессинг сказался – после 17 минут Ханох ошибся в четвертом повороте, и его Minardi увязла в гравии (асфальтовая зона безопасности появилась в этом месте позже). Когда к машине подкатился судейский кран, чтобы убрать ее за ограждение, гонщик по-прежнему оставался в кокпите. Для него все было кончено.  

В сухом, как и положено, протоколе сессии напротив фамилии дебютанта стоят восемь пройденных кругов и время 1:34.319. Это на 13 секунд хуже результата Алекса Вурца из McLaren, ставшего быстрейшим (1:21.411). Для сравнения, другой пилот Minardi Кристиан Альберс расположился по темпу примерно посередине между ними: 1:27.540. 

Вспоминая события того дня, когда он был на одной трассе с Шумахером, Алонсо и Райкконеном, гонщик не испытывает негатива. Он просто смог реализовать мечту, которая выглядела невероятной. А результаты частных тестов доказывают, что по чистой скорости Ниссани проигрывал лидерам гораздо меньше, чем следует из протокола. 

«Прошло 15 лет, но я ничего не забыл о том дне, – говорит он. – Я горд тем, что был тогда на "Хунгароринге". Это был невероятный опыт. 

У меня была простая и понятная цель: попасть в Формулу 1. Быть официальным гонщиком Ф1 и управлять машиной Ф1. И я достиг ее, пройдя все это.

Для простых людей все это особенная история: у каждого, кто работает, кто занимается бизнесом, есть какие-то свои цели и задачи. Просто не надо говорить, что они невыполнимы.   

Я стремился показать всем, что даже в 38 лет, решив что-то, ты можешь этого добиться. Тут весь вопрос в психологической силе».

Chanoch Nissany, Minardi

Ошибка Ханоха Ниссани, Minardi, в тренировке Гран При Венгрии 2005 года

Фото: Марк Капилитан

Ханох больше ни разу не принял участие в официальной сессии Гран При, хотя провел с Minardi еще несколько тестовых дней. Он продолжил выступления в венгерских чемпионатах, где одержал немало побед, окончательно повесив шлем на гвоздь лишь несколько лет назад. 

В последнее время бывший гонщик занимался карьерой своего сына Роя, который постепенно поднимался все выше через молодежные классы. И его недавний контракт тест-пилота Williams стал возможен, конечно же, в первую очередь благодаря усилиям отца. 

Старший и младший Ниссани частенько подкалывают друг друга насчет гоночных успехов, при этом прекрасно понимая, сколь значительно отличаются их ситуации применительно к Формуле 1. 

«Моя история разительно отличается от той, что была у отца, – уверен Рой. – Если посмотреть на его карьеру, то это уникальный случай человека, который начал все только в 38 лет. 

И его цели были совсем не такими, как у меня. Начать так поздно и попасть в Ф1, чтобы принести туда флаг Израиля – это кажется мне ни на что не похожим и выдающимся достижением. 

Сейчас добиться подобного пытаюсь и я. Но моя карьера началась в шесть лет, я прошел через множество классов. Здорово, что есть такой пример, но подчеркну еще раз – у меня собственный путь».

Глядя на Ханоха, справедливо будет сказать, что достижения сына вызывают у него больше гордости, чем свои собственные. 

«Я рад достичь того, чего сумел добиться, – отметил Ниссани-старший. – Но думаю, Рою по силам сделать гораздо больше, ведь у меня никогда не было настоящего таланта. Я не в его категории, просто у меня, давайте говорить так, было достаточно внутренних сил, чтобы сделать все это.  

Но его поколение, молодое поколение – это просто другой мир».

Chanoch Nissany

Ханох Ниссани, современное фото

Фото: Williams F1

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ханох Ниссани
Автор Джонатан Нобл

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