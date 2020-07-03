«Сильверстоун» (1950) 1 / 13 Фотограф: LAT Images Бывшая база тяжелых бомбардировщиков RAF приняла 70 лет назад самую первую гонку в статусе этапа чемпионата мира. Энцо Феррари решил не ехать в Британию, и весь подиум заняли гонщики Alfa Romeo. Сильнейшим из них стал Джузеппе Фарина

Бремгартен (1951-1952) 2 / 13 Фотограф: LAT Images Очень зрелищная и опасная трасса, проложенная по обычным дорогам в окрестностях швейцарского Бремгартена, дважды стала ареной первых гонок чемпионата в начале 50-х. Однако после трагедии в Ле-Мане 1955 года власти страны запретили любые автомобильные соревнования на своей территории

Буэнос-Айрес (1953-1958, 1960, 1972-1975, 1977-1980) 3 / 13 Фотограф: LAT Images Три первых сезона этапами чемпионата были только европейские гонки (плюс, формально, «Инди-500»). Но затем решено было расширять календарь и одновременно раньше начинать сезон. Популярная январская гонка в аргентинской столице Буэнос-Айресе 13 раз давала старт сезона, причем первое время после нее у участников был перерыв в четыре месяца до Монако

Монако (1959, 1961, 1963-1964, 1966) 4 / 13 Фотограф: LAT Images В те годы, когда Буэнос-Айрес в силу каких-то причин не мог принять этап, сезон стартовал традиционной майской гонкой в Монте-Карло

«Зандфорт» (1962) 5 / 13 Фотограф: LAT Images Один раз голландскую гонку, которая традиционно проходила в июне, провели до Гран При Монако – и именно она дала старт сезону 1962 года

Ист-Лондон (1965) 6 / 13 Фотограф: LAT Images В 60-е годы Формула 1 на всю зиму уезжала в ЮАР, где проводила местные гонки и национальный Гран При. В 1965-м он выпал на 1 января!

«Кьялами» (1967-1971, 1982, 1992-1993) 7 / 13 Фотограф: LAT Images После открытия близ Йоханнесбурга нового автодрома «Кьялами» именно он стал главной южноафриканской трассой Ф1, не раз открывая новый чемпионат мира. В последний раз это произошло в 1993 году, после чего Ф1 уже не возвращалась в ЮАР

«Интерлагос» (1976, 1994-1995) 8 / 13 Фотограф: LAT Images Быстрая и интересная, хоть и не слишком ровная, бразильская трасса всегда была популярна у гонщиков и болельщиков. Сейчас Ф1 посещает ее поздней осенью, но довольно долгое время после появления в календаре автодром в Сан-Паулу принимал одну из первых гонок сезона. А в трех случаях – самую первую

Лонг-Бич (1981) 9 / 13 Фотограф: Sutton Images В начале 80-х у Ф1 ежегодно было по несколько гонок в Штатах. Лонг-Бич – курортный пригород Лос-Анджелеса – городским Гран При дал старт чемпионата-81

Рио-де-Жанейро (1983-1989) 10 / 13 Фотограф: Sutton Images Новая трасса в Рио дебютировала в календаре в 1978 году, после чего практически все 80-е именно здесь стартовал новый сезон. Затем гонка вернулась на «Интерлагос»

Финикс (1990-1991) 11 / 13 Фотограф: Эрколе Коломбо Уже на излете американской истории Формула 1 трижды приезжала в столицу Аризоны. В 1989-м этап прошел в разгар летней жары, после чего его перенесли на март. Особым успехом у зрителей этот Гран При не пользовался, но запомнился яркой дуэлью Айртона Сенны с Жаном Алези в 1990-м

Мельбурн (1996-2005, 2007-2009, 2011-2019) 12 / 13 Фотограф: LAT Images Синонимом открытия нового чемпионата уже для нескольких поколений болельщиков остается этап в Альберт-парке. Мельбурн отобрал гонку у Аделаиды и вот уже четверть века почти без пауз принимает дебютный Гран При