13 открытий чемпионата. Все трассы, на которых Формула 1 начинала сезон
В этом году новый сезон Формулы 1 взял старт в Шпильберге. Прежде первый Гран При принимали еще 13 трасс. Вот они
«Сильверстоун» (1950)
Фотограф: LAT Images
Бывшая база тяжелых бомбардировщиков RAF приняла 70 лет назад самую первую гонку в статусе этапа чемпионата мира. Энцо Феррари решил не ехать в Британию, и весь подиум заняли гонщики Alfa Romeo. Сильнейшим из них стал Джузеппе Фарина
Бремгартен (1951-1952)
Фотограф: LAT Images
Очень зрелищная и опасная трасса, проложенная по обычным дорогам в окрестностях швейцарского Бремгартена, дважды стала ареной первых гонок чемпионата в начале 50-х. Однако после трагедии в Ле-Мане 1955 года власти страны запретили любые автомобильные соревнования на своей территории
Буэнос-Айрес (1953-1958, 1960, 1972-1975, 1977-1980)
Фотограф: LAT Images
Три первых сезона этапами чемпионата были только европейские гонки (плюс, формально, «Инди-500»). Но затем решено было расширять календарь и одновременно раньше начинать сезон. Популярная январская гонка в аргентинской столице Буэнос-Айресе 13 раз давала старт сезона, причем первое время после нее у участников был перерыв в четыре месяца до Монако
Монако (1959, 1961, 1963-1964, 1966)
Фотограф: LAT Images
В те годы, когда Буэнос-Айрес в силу каких-то причин не мог принять этап, сезон стартовал традиционной майской гонкой в Монте-Карло
«Зандфорт» (1962)
Фотограф: LAT Images
Один раз голландскую гонку, которая традиционно проходила в июне, провели до Гран При Монако – и именно она дала старт сезону 1962 года
Ист-Лондон (1965)
Фотограф: LAT Images
В 60-е годы Формула 1 на всю зиму уезжала в ЮАР, где проводила местные гонки и национальный Гран При. В 1965-м он выпал на 1 января!
«Кьялами» (1967-1971, 1982, 1992-1993)
Фотограф: LAT Images
После открытия близ Йоханнесбурга нового автодрома «Кьялами» именно он стал главной южноафриканской трассой Ф1, не раз открывая новый чемпионат мира. В последний раз это произошло в 1993 году, после чего Ф1 уже не возвращалась в ЮАР
«Интерлагос» (1976, 1994-1995)
Фотограф: LAT Images
Быстрая и интересная, хоть и не слишком ровная, бразильская трасса всегда была популярна у гонщиков и болельщиков. Сейчас Ф1 посещает ее поздней осенью, но довольно долгое время после появления в календаре автодром в Сан-Паулу принимал одну из первых гонок сезона. А в трех случаях – самую первую
Лонг-Бич (1981)
Фотограф: Sutton Images
В начале 80-х у Ф1 ежегодно было по несколько гонок в Штатах. Лонг-Бич – курортный пригород Лос-Анджелеса – городским Гран При дал старт чемпионата-81
Рио-де-Жанейро (1983-1989)
Фотограф: Sutton Images
Новая трасса в Рио дебютировала в календаре в 1978 году, после чего практически все 80-е именно здесь стартовал новый сезон. Затем гонка вернулась на «Интерлагос»
Финикс (1990-1991)
Фотограф: Эрколе Коломбо
Уже на излете американской истории Формула 1 трижды приезжала в столицу Аризоны. В 1989-м этап прошел в разгар летней жары, после чего его перенесли на март. Особым успехом у зрителей этот Гран При не пользовался, но запомнился яркой дуэлью Айртона Сенны с Жаном Алези в 1990-м
Мельбурн (1996-2005, 2007-2009, 2011-2019)
Фотограф: LAT Images
Синонимом открытия нового чемпионата уже для нескольких поколений болельщиков остается этап в Альберт-парке. Мельбурн отобрал гонку у Аделаиды и вот уже четверть века почти без пауз принимает дебютный Гран При
Бахрейн (2006, 2010)
Фотограф: Sutton Images
Лишь дважды в XXI веке чемпионат стартовал не в Австралии. В 2006-м в Мельбурне проходили спортивные игры Британского содружества, и Формула 1 открыла чемпионат в Бахрейне. Выиграл ту гонку Фернандо Алонсо на Renault
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Филип Клерен