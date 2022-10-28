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Red Bull преступила бюджетные правила Формулы 1 и оказалась единственной командой, которая в прошлом году не уложилась в лимит бюджетов. И хотя превышение оказалось незначительным (около 2 млн долларов, из которых три четверти приходится на неверно оформленный налоговый вычет), «Быкам» приcудили штраф в $7 млн и ограничили время работы в аэродинамической трубе.

Мы решили разобраться, что именно в команде сделали не так – и сопоставили доклад FIA с той инсайдерской информацией, которая появилась в паддоке в последние недели.

Итак, вот полный список нарушений RBR с комментариями:

1. Завышение не учитываемых расходов в соответствии со статьей 3.1(а) Финансового регламента (в части предоставления питания)

На базе команда кормит всех, кто там работает. Часть персонала – скажем, админы и маркетологи – не подпадает под лимит. Траты на других учитываются в общих расходах. FIA настояла, чтобы в бюджет включили все траты на питание.

2. Расходы в соответствии со статьей 3.1(w) Финансового регламента, касающиеся вознаграждения и связанных с ним отчислений работодателя на социальное обеспечение

Здесь речь идет о тех тратах на «сотрудников, официально отправленных на бессрочный отпуск по болезни или в отпуск по нетрудоспособности». Разногласия вызвала ситуация с высокопоставленным сотрудником, который одновременно заболели находился в процессе увольнения.

3. Расходы в соответствии со статьей 3.1(h)(i) Финансового регламента (в отношении деятельности, не связанной с Ф1), которые уже были возмещены в составе общих затрат команды.

В правилах сказано, что есть строго оговоренные исключения для «всех трат, непосредственно связанных с деятельностью, не относящейся к Ф1». Их можно вычесть из бюджета только один раз.

Макс Ферстаппен с сотрудниками Red Bull Racing Фото: Эрик Юниус

4. Расходы в соответствии со статьей 3.1(k) Финансового регламента (в отношении премий и связанных с ними отчислений работодателя на социальное обеспечение)

Здесь речь об учете тех бонусов, которые многие сотрудники команды получили после завоевания Максом Ферстаппеном чемпионского звания.

5. Занижение затрат в отношении прибыли от выбытия основных средств из-за отсутствия необходимой корректировки в сторону увеличения.

За этой сложносочиненной формулировкой скрывается продажа каких-то активов с указанием в документах заниженной цены. О чем идет речь – FIA не уточнила.

6. Расходы в соответствии со статьей 3.1(q) Финансового регламента (в отношении сборов за обучение)

В правилах говорится об учете в бюджете трат на обучение. По всей видимости, речь о тех сотрудниках, кто работал в команде в качестве практики – и особенностей учета расходов на них.

7. Расходы в соответствии со статьей 3.1(h)(ii)(i) Финансового регламента (касающиеся возмещения и связанных с ним отчислений работодателя на социальное обеспечение)

Это правило относится к исключению «взносов на социальное обеспечение, взимаемых в отношении любого персонала, занятого как деятельностью в Ф1, так и деятельностью, не связанной с Ф1».

8. Занижение Соответствующих затрат в отношении положений, предусмотренных статьей 4.1(а)(i) Финансового регламента (в отношении стоимости использования силовых установок)

В регламенте говорится, что «транзакции в отношении силовых установок, связанные с деятельностью в Ф1, должны быть включены в бюджет в размере не ниже справедливой стоимости». Напомним, в 2021 году Red Bull получала двигатели от Honda на безвозмездной основе.

Механик Red Bull Racing готовит шины Фото: Эрик Юниус

9. Расходы в соответствии со статьей 3.1(h)(i) Финансового регламента (касающиеся вознаграждений и связанных с ним отчислений работодателя на социальное обеспечение)

Как и в пункте 3, речь идет о классификации тех расходов, которые связаны с программами вне Ф1.

10. Занижение соответствующих затрат в отношении положений, изложенных в статье 4.1(f)(i)(B) Финансового регламента (касающихся использования запасов)

Речь о расходов на неиспользованные запчасти, которые были переданы в Департамент наследия и потому исключены из бюджета. Есть основания говорить, что именно этот пункт является самым «дорогим» в списке нарушений. Кристиан Хорнер в Остине говорил о семизначной цифре.

11. Канцелярская ошибка в расчете RBR для некоторых затрат, отнесенных к компании Red Bull Power Trains Limited

Здесь говорится о распределении расходов между самой командой и ее моторостроительным отделением Powertrains, созданным в 2021 году.

12. Некоторые командировочные расходы в соответствии со статьей 3.1(r) Финансового регламента

В правилах четко прописано, что все траты на перелет и проживание персонала касаются не только соревнований, но и любых тестах на машинах текущего сезона.

13. Расходы на содержание в соответствии со статьей 3.1(i) Финансового регламента

Команда и FIA по-разному оценили «все траты, непосредственно связанные с деятельностью в области людских ресурсов, финансовой или юридической деятельностью».