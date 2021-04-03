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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Red Bull пришлось снизить мощность мотора на машине Ферстаппена

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Как рассказал гоночный консультант Хельмут Марко, первая гонка сезона не обошлась для голландского пилота без технических проблем

Red Bull пришлось снизить мощность мотора на машине Ферстаппена

Новый чемпионат мира Ф1 стартовал яркой гонкой в Сахире, которая запомнилась острым противостоянием Макса Ферстаппена из Red Bull и Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Стартовав с поула, Макс лидировал на первом отрезке, но тактический штаб чемпионов мира смог вывести своего гонщика вперед за счет более раннего пит-стопа. Однако в концовке у Хэмилтона были изношены шины, и он с огромным трудом сдержал молодого соперника. 

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Однако исход гонки мог бы оказаться совсем иным, если бы Ферстаппену не мешали технические неполадки. Об одной из них, связанной с дифференциалом, глава «Быков» Кристиан Хорнер упомянул сразу после финиша. Но оказалось, что была и еще одна. 

О деталях произошедшего в Бахрейне в эксклюзивном интервью родственному Motorsport.com немецкому сетевому изданию Formel1.de рассказал Хельмут Марко. 

«В квалификации, как вы видели, Макс слишком далеко заехал на поребрик, и от его машины отлетели какие-то части, – отметил 77-летний австриец. – Это сказалось на темпе, но не очень значительно. Он потерял примерно 8% прижимной силы. 

А вот в начале гонки у него возникли куда более серьезные проблемы в области дифференциала. На первом секторе потеря была очень значительной, около трех десятых. Не только потому, что ухудшилось сцепление. Задние колеса стали пробуксовывать и из-за этого перегреваться. К слову, такая же проблема была и у [Серхио] Переса.

Из-за этого Максу и не удалось создать на первом отрезке достаточный отрыв, чтобы остаться впереди после пит-стопа. Напротив, его преимущество [над Хэмилтоном] стало сокращаться – с 2,5 секунд до 1,7. Это определило дальнейшее развитие событий, поставив нас в невыгодное положение».

Марко продолжил: «А несколько позже у нас возникла другая неприятность: пришлось снизить мощность мотора из-за риска перегрева. Но несмотря на все это, Макс очень сильно провел гонку».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Гонка
Пилоты Хельмут Марко , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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