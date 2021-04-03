Red Bull пришлось снизить мощность мотора на машине Ферстаппена

Новый чемпионат мира Ф1 стартовал яркой гонкой в Сахире, которая запомнилась острым противостоянием Макса Ферстаппена из Red Bull и Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Стартовав с поула, Макс лидировал на первом отрезке, но тактический штаб чемпионов мира смог вывести своего гонщика вперед за счет более раннего пит-стопа. Однако в концовке у Хэмилтона были изношены шины, и он с огромным трудом сдержал молодого соперника.

Однако исход гонки мог бы оказаться совсем иным, если бы Ферстаппену не мешали технические неполадки. Об одной из них, связанной с дифференциалом, глава «Быков» Кристиан Хорнер упомянул сразу после финиша. Но оказалось, что была и еще одна.

О деталях произошедшего в Бахрейне в эксклюзивном интервью родственному Motorsport.com немецкому сетевому изданию Formel1.de рассказал Хельмут Марко.

«В квалификации, как вы видели, Макс слишком далеко заехал на поребрик, и от его машины отлетели какие-то части, – отметил 77-летний австриец. – Это сказалось на темпе, но не очень значительно. Он потерял примерно 8% прижимной силы.

А вот в начале гонки у него возникли куда более серьезные проблемы в области дифференциала. На первом секторе потеря была очень значительной, около трех десятых. Не только потому, что ухудшилось сцепление. Задние колеса стали пробуксовывать и из-за этого перегреваться. К слову, такая же проблема была и у [Серхио] Переса.

Из-за этого Максу и не удалось создать на первом отрезке достаточный отрыв, чтобы остаться впереди после пит-стопа. Напротив, его преимущество [над Хэмилтоном] стало сокращаться – с 2,5 секунд до 1,7. Это определило дальнейшее развитие событий, поставив нас в невыгодное положение».

Марко продолжил: «А несколько позже у нас возникла другая неприятность: пришлось снизить мощность мотора из-за риска перегрева. Но несмотря на все это, Макс очень сильно провел гонку».