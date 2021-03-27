Алонсо назвал очки в гонке сложной задачей

Несмотря на не самую лучшую форму команды Alpine в тренировках, Фернандо Алонсо завершил квалификацию Гран При Бахрейна с девятым результатом.

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Испанец вернулся в первую стартовую десятку впервые с этапа в Монако 2018 года, его результат тем более впечатляет на фоне другого гонщика команды Эстебана Окона, который прекратил борьбу уже в первом сегменте.

«Честно говоря, я не ожидал такого результата, – признался Фернандо в эфире Sky Sports. – Уик-энд складывался для нас сложно, мне недоставало уверенности в задней части машины. Поведение на торможениях тоже оказалось не таким, как на тестах. Понятно, что в первой квалификации сезона никогда не знаешь, чего ожидать, но я доволен девятым результатом».

Алонсо добавил, что не ожидает простой гонки: «Как и сегодня, многое для меня будет впервые. Старт, потом первый поворот, где важно избежать проблем, потом пит-стоп быстрее двух секунд – таких у меня еще не было. Я с интересом жду всех этих «впервые».

Но нам также впервые предстоит проехать 57 кругов подряд. На тестах мы ни разу не делали этого. Если получится заработать очки – я буду очень доволен. В этом цель, но я отлично знаю, что кое-кто из ребят позади быстрее нас. Они попробовали во втором сегменте шины Medium, но не смогли пройти на них дальше. Но их темп выше нашего.

Впрочем, если хорошо стартовать и выбрать грамотную тактику, то финиш в десятке вполне возможен».

Говоря о тех, кто использовал более жесткие слики. Алонсо имел в виду Серхио Переса из Red Bull и Юки Цуноду из AlphaTauri – оба не сумели пройти в финал субботней сессии на шинах Medium.