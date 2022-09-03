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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о тренировке

Леклер опередил Расселла и Ферстаппена в финальной тренировке

Пилоты трех команд уложились в две десятых секунды, что обещает захватывающую борьбу в квалификации Гран При Нидерландов

Александр Кабановский
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Леклер опередил Расселла и Ферстаппена в финальной тренировке
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В субботу утром, когда участники чемпионата готовились к квалификации, результаты оказались очень плотными. В одну секунду уложились результаты 11 гонщиков из семи команд – быстрейшим из них стал Шарль Леклер.

Лидер Ferrari проехал свой лучший круг на шинах Soft (C3) за 1:11.632, однако преимущество монегаска над соперниками оказалось минимальным. Джордж Расселл из Mercedes уступил 0,066 секунды, лидер сезона Макс Ферстаппен из Red Bull – 0,161.

Примечательно, что на первом комплекте шин именно голландец проехал быстрее всех. Однако затем Ferrari серьезно изменила настройки машины Леклера, позволив тому прибавить в скорости. Ферстаппен же в своей лучшей попытке вынужден был «ловить» сорвавшийся в занос задок машины в третьем повороте. 

Следом в протоколе расположились гонщики тех же трех команд, причем в неизменном порядке: Карлос Сайнс опередил Льюиса Хэмилтона и Серхио Переса. 

Фернандо Алонсо стал «лучшим из остальных», проехав быстрее еще одного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Десятку лидеров замкнули Мик Шумахер с Ландо Норрисом. 

Часовая сессия прошла под голубыми небесами и обошлась без достойных упоминания происшествий. Оба пилота Alfa Romeo, как и накануне, потеряли часть времени в гаражах. По информации Sky Sports, причиной этого стали проблемы с заправочным оборудованием. 

Результаты третьей тренировки Гран При Нидерландов

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 20 1'11.632  
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 24 1'11.698 0.066
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 22 1'11.793 0.161
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 17 1'11.971 0.339
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 25 1'12.156 0.524
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 29 1'12.176 0.544
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 16 1'12.327 0.695
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 25 1'12.491 0.859
9 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 15 1'12.558 0.926
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 18 1'12.591 0.959
11 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 15 1'12.606 0.974
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 18 1'12.773 1.141
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 18 1'12.775 1.143
14 France Эстебан Окон Alpine Renault 20 1'13.003 1.371
15 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 23 1'13.046 1.414
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 22 1'13.256 1.624
17 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 20 1'13.299 1.667
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 15 1'13.359 1.727
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 14 1'13.421 1.789
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 22 1'13.625 1.993
Полные результаты

 

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