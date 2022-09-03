Леклер опередил Расселла и Ферстаппена в финальной тренировке
Пилоты трех команд уложились в две десятых секунды, что обещает захватывающую борьбу в квалификации Гран При Нидерландов
В субботу утром, когда участники чемпионата готовились к квалификации, результаты оказались очень плотными. В одну секунду уложились результаты 11 гонщиков из семи команд – быстрейшим из них стал Шарль Леклер.
Лидер Ferrari проехал свой лучший круг на шинах Soft (C3) за 1:11.632, однако преимущество монегаска над соперниками оказалось минимальным. Джордж Расселл из Mercedes уступил 0,066 секунды, лидер сезона Макс Ферстаппен из Red Bull – 0,161.
Примечательно, что на первом комплекте шин именно голландец проехал быстрее всех. Однако затем Ferrari серьезно изменила настройки машины Леклера, позволив тому прибавить в скорости. Ферстаппен же в своей лучшей попытке вынужден был «ловить» сорвавшийся в занос задок машины в третьем повороте.
Следом в протоколе расположились гонщики тех же трех команд, причем в неизменном порядке: Карлос Сайнс опередил Льюиса Хэмилтона и Серхио Переса.
Фернандо Алонсо стал «лучшим из остальных», проехав быстрее еще одного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Десятку лидеров замкнули Мик Шумахер с Ландо Норрисом.
Часовая сессия прошла под голубыми небесами и обошлась без достойных упоминания происшествий. Оба пилота Alfa Romeo, как и накануне, потеряли часть времени в гаражах. По информации Sky Sports, причиной этого стали проблемы с заправочным оборудованием.
Результаты третьей тренировки Гран При Нидерландов
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'11.632
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'11.698
|0.066
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|22
|1'11.793
|0.161
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|17
|1'11.971
|0.339
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'12.156
|0.524
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|29
|1'12.176
|0.544
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|16
|1'12.327
|0.695
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'12.491
|0.859
|9
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|15
|1'12.558
|0.926
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'12.591
|0.959
|11
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|15
|1'12.606
|0.974
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'12.773
|1.141
|13
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|18
|1'12.775
|1.143
|14
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|20
|1'13.003
|1.371
|15
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|23
|1'13.046
|1.414
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|22
|1'13.256
|1.624
|17
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'13.299
|1.667
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|1'13.359
|1.727
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|14
|1'13.421
|1.789
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|22
|1'13.625
|1.993
|Полные результаты
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