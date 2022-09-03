Леклер опередил Расселла и Ферстаппена в финальной тренировке

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В субботу утром, когда участники чемпионата готовились к квалификации, результаты оказались очень плотными. В одну секунду уложились результаты 11 гонщиков из семи команд – быстрейшим из них стал Шарль Леклер.

Лидер Ferrari проехал свой лучший круг на шинах Soft (C3) за 1:11.632, однако преимущество монегаска над соперниками оказалось минимальным. Джордж Расселл из Mercedes уступил 0,066 секунды, лидер сезона Макс Ферстаппен из Red Bull – 0,161.

Примечательно, что на первом комплекте шин именно голландец проехал быстрее всех. Однако затем Ferrari серьезно изменила настройки машины Леклера, позволив тому прибавить в скорости. Ферстаппен же в своей лучшей попытке вынужден был «ловить» сорвавшийся в занос задок машины в третьем повороте.

Следом в протоколе расположились гонщики тех же трех команд, причем в неизменном порядке: Карлос Сайнс опередил Льюиса Хэмилтона и Серхио Переса.

Фернандо Алонсо стал «лучшим из остальных», проехав быстрее еще одного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Десятку лидеров замкнули Мик Шумахер с Ландо Норрисом.

Часовая сессия прошла под голубыми небесами и обошлась без достойных упоминания происшествий. Оба пилота Alfa Romeo, как и накануне, потеряли часть времени в гаражах. По информации Sky Sports, причиной этого стали проблемы с заправочным оборудованием.

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