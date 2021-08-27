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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

11 пилотов Ф1 получили перед Гран При Бельгии третий мотор

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Частично замены носят тактический характер, а частично являются вынужденными

11 пилотов Ф1 получили перед Гран При Бельгии третий мотор

Из 23 Гран При, запланированных в нынешнем сезоне, позади всего 11, то есть меньше половины. Однако впереди у участников чемпионата строенные этапы, два из которых пройдут на «моторных» трассах в Спа и Монце.

Потому во многих командах предпочли уже сейчас поставить новые силовые установки, так как прежние хоть и не выработали свой ресурс, но уже потеряли какое-то количество лошадиных сил. Их можно будет вернуть на машины позже.

Еще до Спа на третьи по счету моторы пришлось перейти Максу Ферстаппену, Себастьяну Феттелю, Эстебану Окону, Карлосу Сайнсу и Джорджу Расселлу. 

На бельгийском этапе компанию им составили пилоты Mercedes, McLaren и AlphaTauri, а также Серхио Перес, Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо, Шарль Леклери Николя Латифи

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Таким образом, только клиенты Ferrari из Haas и Alfa Romeo продолжают на этой стадии сезона использовать вторые двигатели.

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Боттас быстрее всех на FP1 в Спа, Хэмилтону помешал трафик

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Боттас быстрее всех на FP1 в Спа, Хэмилтону помешал трафик
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