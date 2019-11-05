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Формула 1 / Гран При США / Статистика

1000-я гонка для британцев и американский дебют для поляка. Интересная статистика Гран При США

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1000-я гонка для британцев и американский дебют для поляка. Интересная статистика Гран При США
Автор:
, редактор (Франция)
5 нояб. 2019 г., 10:24

Льюис Хэмилтон завоевал шестой титул, Валттери Боттас выиграл седьмую гонку, а Кими Райкконен проводит худшую серию в карьере.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Местонахождение Остин
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Роберт Кубица , Себастьян Феттель В Магазин , Нико Хюлькенберг В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Кевин Магнуссен , Макс Ферстаппен В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин , Шарль Леклер
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин , Alfa Romeo
Автор Бенжамен Винель

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