1000-я гонка для британцев и американский дебют для поляка. Интересная статистика Гран При США
Льюис Хэмилтон завоевал шестой титул, Валттери Боттас выиграл седьмую гонку, а Кими Райкконен проводит худшую серию в карьере.
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Льюис Хэмилтон завоевал шестой чемпионский титул. Он опередил Хуана-Мануэля Фанхио и теперь уступает только Михаэлю Шумахеру
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Хэмилтон стал самым старым шестикратным чемпионом мира, выиграв титул в 34 года, 9 месяцев и 27 дней. Когда Шумахер выиграл свой шестой титул в 2003 году, ему было 34 года, 9 месяцев и 9 дней
Фотограф: Ferrari Media Center
Хэмилтон установил новый рекорд по продолжительности промежутка между первым и последним титулами. У британца ушло на это 11 лет, с 2008 по 2019-й. Шумахер уложился в 10 лет: первый раз выиграл в 1994, последний – в 2004-м. Ники Лауда впервые стал чемпионом в 1975 году, а последний – через 9 лет, в 1984-м
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Валттери Боттас завоевал 11-й поул в карьере. По этому показателю он поднялся на 33-е место среди всех гонщиков в истории Формулы 1
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Себастьян Феттель в 100-й раз в своей карьере стартовал с первого ряда: он 57 раз выигрывал поул и 43 раза становился вторым. По этому показателю Феттель проигрывает только Хэмилтону (144 старта) и Михаэлю Шумахеру (116 стартов). Команда Mercedes за свою историю была представлена на первом стартовом ряду в 130 гонках
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон стартовал с пятой позиции. Последний раз он квалифицировался хуже из-за поломки в Германии 2018 года и из-за аварии в Бразилии в 2017-м. Если не считать этих форс-мажоров, то последний раз Хэмилтон был на решетке так низко в Сингапуре-17 – также на пятом месте
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
При этом Хэмилтон не побеждал в квалификациях уже восемь Гран При подряд. Последний раз он выступал так плохо в 2013 году, когда Ф1 еще использовала «атмосферные» моторы и доминировали пилоты Red Bull
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Команда McLaren в четвертый раз подряд в полном составе прошла в финал квалификации (Карлос Сайнс стал седьмым, а Ландо Норрис – восьмым). Последний раз подобное удавалось ей в 2012 году
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Оба гонщика Alfa Romeo не вышли из первого сегмента квалификации. Последний раз такой скромный результат команда показала на Гран При Италии 2018 года
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Валттери Боттас одержал седьмую победу в карьере. Он сравнялся по этому показателю с Рене Арну, Хуаном-Пабло Монтоей, а также с Максом Ферстаппеном и Даниэлем Риккардо
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Это 101-я победа для Mercedes. Команда выиграла почти половину всех своих гонок – 48,56%
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
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Шарль Леклер в четвертый раз установил лучшее время круга в гонке. Он сравнялся с Йозефом Зиффертом, Жаном-Пьером Бельтуазом, Патриком Депайе, Жаном Алези и Серхио Пересом
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон лидировал в 146-й гонке в карьере. Он обновил собственный абсолютный рекорд
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Это 150-й подиум для Хэмилтона. Для Боттаса 45-й – столько же у Карлоса Рейтемана. Ферстаппен поднялся на пьедестал в 29-й раз и сравнялся с Даниэлем Риккардо
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Из-за поломки Феттеля и четвертого места на финише Шарля Леклера Ferrari прервала серию из 13-ти подряд финишей на подиуме. При этом рекорд команды и всей Ф1 – 53 подиума подряд с 1999 по 2002 год
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Со 121 очкам в этом сезоне команда McLaren уже превзошла свои результаты в 2018, 2017 и 2015-м, вместе взятые
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон заработал очки в 31-ой гонке подряд и в 64 гонках из 65 предыдущих. До собственного рекорда 2016-18 годов осталось две гонки
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Нико Хюлькенберг, который финишировал в США девятым, мог бы заработать очки в седьмой гонке подряд, но этому помешала дисквалификация Renault в Японии. Это был бы лучший его результат с 2014 года, когда немец заработал очки 12 раз подряд
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Кими Райкконен финишировал 11-м и не заработал очки в седьмой гонке подряд. Это худший результат за его долгую карьеру в Формуле 1
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Гран При США стал сотой гонкой для Карлоса Сайнса, Кевина Магнуссена и Макса Ферстаппена. Всего 100 и больше стартов в Формуле 1 есть уже у 73 пилотов, включая 11 действующих
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Этот этап стал 1016-м в истории чемпионатов Формулы 1, и 1000-м, в котором принимает участие хоть один британский пилот. Второе место за Францией, чьи гонщики приняли участие в 880 гонках
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Это первая гонка в США для Роберта Кубицы. Он участвовал в тренировке в Индианаполисе в 2006 году с BMW Sauber, а в 2007-м пропустил Гран При в США из-за травм, полученных незадолго до этого в Канаде. Затем Гран При США выбыл из календаря Формулы 1 на пять лет, а когда этап вернулся, сам Кубица уже не участвовал в гонках. Он вернулся только в 2019 году
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
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|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Роберт Кубица , Себастьян Феттель В Магазин , Нико Хюлькенберг В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Кевин Магнуссен , Макс Ферстаппен В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин , Alfa Romeo
|Автор
|Бенжамен Винель
1000-я гонка для британцев и американский дебют для поляка. Интересная статистика Гран При США
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