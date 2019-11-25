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100 гонок Феттеля в Ferrari: лучше только Шумахер и Лауда

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100 гонок Феттеля в Ferrari: лучше только Шумахер и Лауда
Автор:
, редактор
25 нояб. 2019 г., 15:34

В Абу-Даби Себастьян Феттель проведет 101-ю гонку за Ferrari. Немец провел в Скудерии пять лет, но до сих пор не выиграл с ней титул. Но был ли он не успешен? Статистика с этим не согласна.

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Феттель стал пятым в истории, кому удалось провести 100 гонок за Ferrari. До него это сделали Михаэль Шумахер (181), Кими Райкконен (151), Фелипе Масса (139) и Рубенс Баррикелло (102)

Феттель стал пятым в истории, кому удалось провести 100 гонок за Ferrari. До него это сделали Михаэль Шумахер (181), Кими Райкконен (151), Фелипе Масса (139) и Рубенс Баррикелло (102)
1/17

Фотограф: Ferrari Media Center

Феттель выиграл со Скудерией 14 гонок. Больше только у Шумахера (72) и Ники Лауды (15)

Феттель выиграл со Скудерией 14 гонок. Больше только у Шумахера (72) и Ники Лауды (15)
2/17

Фотограф: XPB Images

В 100 Гран При Себ завоевал 12 поулов. Больше у Шумахера (58), Лауды (23), Фелипе Массы (15) и Альберто Аскари (13)

В 100 Гран При Себ завоевал 12 поулов. Больше у Шумахера (58), Лауды (23), Фелипе Массы (15) и Альберто Аскари (13)
3/17

Фотограф: XPB Images

На счету Феттеля 54 подиума со Скудерией. Он третий по этому показателю после Шумахера (116) и Баррикелло (55)

На счету Феттеля 54 подиума со Скудерией. Он третий по этому показателю после Шумахера (116) и Баррикелло (55)
4/17

Фотограф: Мануэль Гориа / Motorsport Images

Феттель выиграл 14% своих гонок за Ferrari. По этому показателю его опережают Шумахер (39,8%), Аскари (43,3%), Хуан Мануэль Фанхио (30%), Тони Брукс (28,6%), Лауда (25,9%) и Карлос Рейтеман (14,7%)

Феттель выиграл 14% своих гонок за Ferrari. По этому показателю его опережают Шумахер (39,8%), Аскари (43,3%), Хуан Мануэль Фанхио (30%), Тони Брукс (28,6%), Лауда (25,9%) и Карлос Рейтеман (14,7%)
5/17

Фотограф: XPB Images

За 100 гонок со Скудерией Себастьян проехал 14 лучших кругов. Он делит пятое место в истории команды с Фелипе Массой, уступая Шумахеру (53), Райкконену (23) и Баррикелло (15)

За 100 гонок со Скудерией Себастьян проехал 14 лучших кругов. Он делит пятое место в истории команды с Фелипе Массой, уступая Шумахеру (53), Райкконену (23) и Баррикелло (15)
6/17

Фотограф: XPB Images

Феттель завершил на подиуме 54% от первых 100 гонок за Ferrari. У Шумахера этот показатель составил 67%, у Баррикелло - 55%. Масса и Райкконен Себу уступают

Феттель завершил на подиуме 54% от первых 100 гонок за Ferrari. У Шумахера этот показатель составил 67%, у Баррикелло - 55%. Масса и Райкконен Себу уступают
7/17

Фотограф: Ferrari Media Center

За 100 гонок Себастьян проехал на Ferrari 5644 круга. Это пятый показатель в истории команды, но уже в Абу-Даби немец может обойти Баррикелло (5686 кругов)

За 100 гонок Себастьян проехал на Ferrari 5644 круга. Это пятый показатель в истории команды, но уже в Абу-Даби немец может обойти Баррикелло (5686 кругов)
8/17

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Из-за разницы в системах начисления очков, Феттель принес Ferrari больше всех баллов (1357). При этом Михаэль Шумахер (1066) только четвертый, уступая Фернандо Алонсо (1190) и Кими Райкконену (1080)

Из-за разницы в системах начисления очков, Феттель принес Ferrari больше всех баллов (1357). При этом Михаэль Шумахер (1066) только четвертый, уступая Фернандо Алонсо (1190) и Кими Райкконену (1080)
9/17

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Благодаря Феттелю немецкие пилоты провели уже 307 гонок за Ferrari, опережая по этому показателю даже итальянцев (301). При этом немцев за Скудерию выступало только четверо, а итальянцев - 27

Благодаря Феттелю немецкие пилоты провели уже 307 гонок за Ferrari, опережая по этому показателю даже итальянцев (301). При этом немцев за Скудерию выступало только четверо, а итальянцев - 27
10/17

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В 11 гонках из 100 Себастьян не смог добраться до финиша. В двух из них он все равно был классифицирован. Шумахер сходил с дистанции в Ferrari 29 раз. 19 из них пришлись на первые 100 гонок

В 11 гонках из 100 Себастьян не смог добраться до финиша. В двух из них он все равно был классифицирован. Шумахер сходил с дистанции в Ferrari 29 раз. 19 из них пришлись на первые 100 гонок
11/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

За время выступления за Ferrari Феттель был четырежды классифицирован вне топ-10. Три из них пришлись на нынешний сезон. В Red Bull такое случалось пять раз (трижды не финишировал, но попал в протокол), и столько же в Toro Rosso

За время выступления за Ferrari Феттель был четырежды классифицирован вне топ-10. Три из них пришлись на нынешний сезон. В Red Bull такое случалось пять раз (трижды не финишировал, но попал в протокол), и столько же в Toro Rosso
12/17

Фотограф: Мануэль Гориа / Motorsport Images

С Ferrari Феттель побеждал на девяти разных трассах. При этом на восьми из них (Австралия, Бахрейн, Монако, Канада, Великобритания, Бельгия, Бразилия, Сингапур) он выигрывал и прежде, а вот Гран При Венгрии Себу до Скудерии не покорялся

С Ferrari Феттель побеждал на девяти разных трассах. При этом на восьми из них (Австралия, Бахрейн, Монако, Канада, Великобритания, Бельгия, Бразилия, Сингапур) он выигрывал и прежде, а вот Гран При Венгрии Себу до Скудерии не покорялся
13/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сейчас Себастьян занимает в чемпионате пятое место. Если на последнем этапе он не отыграет 19 очков у Шарля Леклера, то покажет худший результат со времен перехода в Ferrari. Ниже он опускался только в Toro Rosso

Сейчас Себастьян занимает в чемпионате пятое место. Если на последнем этапе он не отыграет 19 очков у Шарля Леклера, то покажет худший результат со времен перехода в Ferrari. Ниже он опускался только в Toro Rosso
14/17

Фотограф: XPB Images

Попав в классификацию Гран При Бразилии, Феттель показал худший результат с момента перехода в Ferrari - 17 место. Его худшим результатом за всю карьеру было 22 место на Гран При Италии-2012. Тогда он тоже не финишировал

Попав в классификацию Гран При Бразилии, Феттель показал худший результат с момента перехода в Ferrari - 17 место. Его худшим результатом за всю карьеру было 22 место на Гран При Италии-2012. Тогда он тоже не финишировал
15/17

Фотограф: Эрик Юниус

С Ferrari Феттель пережил две самые долгие безвыигрышные серии в карьере (26 и 22 гонки). Такого не было ни в Red Bull (19), ни даже в Toro Rosso (20)

С Ferrari Феттель пережил две самые долгие безвыигрышные серии в карьере (26 и 22 гонки). Такого не было ни в Red Bull (19), ни даже в Toro Rosso (20)
16/17

Фотограф: XPB Images

На Гран При Великобритании-2019 Феттель добрался до финиша вне очковой зоны. Впервые за 145 гонок и впервые в Ferrari. Ситуация повторилась на Гран При Италии-2019

На Гран При Великобритании-2019 Феттель добрался до финиша вне очковой зоны. Впервые за 145 гонок и впервые в Ferrari. Ситуация повторилась на Гран При Италии-2019
17/17

Фотограф: Хасан Братич / Motorsport Images

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Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

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